Новини про коронавірус 5 лютого: вакцинація в Україні, безсимптомний COVID-19

Станом на 5 лютого в Україні зафіксували 1 237 169 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Кількість безсимптомних випадків коронавірусної інфекції COVID-19 збільшується. Віктор Ляшко переконує, що Україна має всі умови для зберігання вакцини Pfizer. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 5 лютого.

Новини про коронавірус в Україні 5 лютого

Статистика COVID-19

Джерело: Апарат РНБО України

Станом на 5 лютого в Україні виявили 1 237 169 хворих на COVID-19. Серед нових пацієнтів – 230 дітей та 222 медпрацівники.

Коронавірус в регіонах України: добовий приріст

Київ – 321 випадок;

Вінницька область – 271 випадок;

Волинська область – 127 випадків;

Дніпропетровська область – 287 випадків;

Донецька область – 146 випадків;

Житомирська область – 162 випадки;

Закарпатська область – 209 випадків;

Запорізька область – 334 випадки;

Івано-Франківська область – 433 випадки;

Київська область – 272 випадки;

Кіровоградська область – 25 випадків;

Луганська область – 39 випадків;

Львівська область – 406 випадків;

Миколаївська область – 160 випадків;

Одеська область – 157 випадків;

Полтавська область – 173 випадки;

Рівненська область – 163 випадки;

Сумська область – 81 випадок;

Тернопільська область – 174 випадки;

Харківська область – 190 випадків;

Херсонська область – 47 випадків;

Хмельницька область – 231 випадок;

Черкаська область – 144 випадки;

Чернівецька область – 270 випадків;

Чернігівська область – 101 випадок.

Загальна статистика захворюваності на COVID-19 Станом на 5 лютого в Україні зареєстрували 1 237 169 випадків зараження коронавірусною інфекцією. 1 063 591 пацієнт вже подолав хворобу. Втім, на жаль, 22 707 пацієнтів померли внаслідок ускладнень, спричинених хворобою.

Коли в регіонах України вводитимуть червону зону карантину

Під час години запитань до уряду 5 лютого міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що карантин в Україні посилюватимуть локально.

Степанов наголосив, що якщо навантаження на медичну систему буде збільшуватись з такими темпами, які можуть призвести до колапсу, то регіон буде віднесено до червоного рівня епідеміологічної небезпеки.

Про це можуть свідчити такі показники:

65% заповнених ліжок з проведеним киснем;

Зростання кількості госпіталізованих на більше ніж 50% впродовж 7 днів.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу

Коли в Україні планують завершити вакцинацію проти COVID-19

Україна планує розпочати вакцинацію населення проти коронавірусу у лютому 2021 року. У Міністерстві охорони здоров'я переконані, що з імунізацією впораються до кінця року.

"Щодо закінчення процесу вакцинації – ми плануємо завершити до кінця 2021 року. В нас не передбачається жодних збоїв по поставках вакцин", – повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

Як в Україні зберігатимуть вакцини проти коронавірусу

Одна з вакцин проти коронавірусу, яка зараз зареєстрована у світі, повинна зберігатися при температурі до -80°C. Ляшко запевнив, що Україна має умови для її зберігання.

Степанов оцінив дії МОЗ у боротьбі з коронавірусом

Вакцина від Pfizer – це мРНК вакцина, яка на національних складах повинна зберігатися при температурі до -80°C. Інші вакцини, зареєстровані зараз у світі, потребують від +2 до +8°C.

Міністерство охорони здоров'я досягло високих результатів у боротьбі з коронавірусом. Це дозволило врятувати багато життів українців. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на годині запитань до уряду у Верховній Раді.

Степанов вважає, що головна мета на цьому етапі пандемії досягнута. Україна перебуває на 34 місці в Європі за рівнем смертності від коронавірусу.

Новини про коронавірус у світі 5 лютого

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 104 мільйони інфікованих коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. З них більш ніж 58 мільйонів вже одужали, але 2 285 039 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19 та супутніх захворювань.

Вчені з Китаю закликали ВООЗ досліджувати походження коронавірусу в інших країнах

Китайські вчені закликають Всесвітню організацію охорони здоров'я досліджувати походження коронавірусу й поза межами КНР. Адже випадки коронавірусу зафіксували "в інших країнах ще до спалаху в Ухані".

Президент Китайської асоціації вакцинної промисловості Фен Дуоцзя заявив, що ВООЗ повинна досліджувати походження коронавірусу й в інших країнах, оскільки це глобальна пандемія.

На його думку, знайти джерело коронавірусу в Ухані "науково неможливо", оскільки "були випадки, виявлені в інших країнах ще до повідомлення про спалах в Ухані".

Кількість безсимптомних випадків COVID-19 збільшується

Вчені проаналізували, як часто зустрічалися безсимптомні випадки COVID-19 у людей, які в'їжджали в Китай з квітня по жовтень 2020 року. Виявилося, що кількість таких людей постійно зростає.

З квітня по жовтень 2020 року в Китай з інших країн в'їхало близько 19 мільйонів осіб з 89 країн. Позитивні тести на коронавірус були у 0,016% з них. Відсоток інфікованих людей був порівняно стабільним протягом цих шести місяців. Однак в цей період кількість безсимптомних випадків серед них збільшилася з 27,8% до 59,4% (всього за період дослідження – у 52%).

Наявні темпи вакцинації дозволять світу повернутися до нормального життя через 7 років

Джерело: Bloomberg

Нинішні темпи вакцинації від COVID-19 дозволять світу повернутися до нормального життя щонайшвидше через 7 років. Для цього потрібно буде зробити щеплення 75% населення планети.

Наразі у середньому щодоби вакцинацію від коронавірусу роблять приблизно 4,5 мільйона людей. Для глобальних результатів потрібно багато часу. Поки що найвищий відсоток вакцинації фіксують в Ізраїлі. Такі темпи дозволять місцевим жителям повернутися до нормального життя через 2 місяці.



Новий штам COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

В Росії захворіло майже 4 мільйони людей

Станом на 5 лютого у Росії зареєстрували 3 934 606 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 16 688 випадків інфікувань.

Найбільше нових хворих виявили в Москві (+2032), Петербурзі (+1463), Підмосков'ї (+946), а також у Нижньогородській області (+473). За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померла 527 людина. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 75 732.

За цей період одужали 23 582 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 3 413 495 громадян.