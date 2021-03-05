Новини про коронавірус 5 березня: коли чекати паспорти-вакцинації, як обійти чергу в Україні
В Україні реєструють зростання захворюваності на коронавірус, за добу захворіли знову понад 10 тисяч людей. У МОЗ заговорили про початок 3-ї хвилі пандемії в країні. Водночас зростають темпи вакцинації проти COVID-19. За даними ЗМІ, ЄС готується до введення паспортів вакцинації, Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі.
Новини про коронавірус в Україні
Актуальна статистика поширення COVID-19
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Станом на 5 березня в Україні зареєстровано 1 384 917 хворих на COVID-19. За добу відповідний діагноз встановили 10 155 людям, з них 577 дітей та 345 медиків.
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Впродовж минулої доби до лікарень госпіталізували 3 355 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 172 хворих померли внаслідок ускладнень, спричинених недугою. Натомість одужали 4 149 людей.
Ситуація з тестуванням
За минулу добу в Україні здійснили 83 756 тестів на коронавірус. Зокрема методом ПЛР – 40 393, методом ІФА – 16 127, а досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 236).
Загалом станом на 5 березня в країні провели 7 062 386 ПЛР-тестувань.
Коронавірус в регіонах України: добовий приріст
- Київ – 910 випадків;
- Вінницька область – 816 випадків;
- Волинська область – 277 випадків;
- Дніпропетровська область – 497 випадків;
- Донецька область – 334 випадки;
- Житомирська область – 695 випадків;
- Закарпатська область – 748 випадків;
- Запорізька область – 163 випадки;
- Івано-Франківська область – 737 випадків;
- Київська область – 690 випадків;
- Кіровоградська область – 69 випадків;
- Луганська область – 50 випадків;
- Львівська область – 646 випадків;
- Миколаївська область – 209 випадків;
- Одеська область – 372 випадки;
- Полтавська область – 172 випадки;
- Рівненська область – 198 випадків;
- Сумська область – 238 випадків;
- Тернопільська область – 394 випадки;
- Харківська область – 566 випадків;
- Херсонська область – 54 випадки;
- Хмельницька область – 418 випадків;
- Черкаська область – 204 випадки;
- Чернівецька область – 561 випадок;
- Чернігівська область – 137 випадків.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Закарпаттю необхідна червона зона, – ОДА
Джерело: Укрінформ
Директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний заявив, що якщо у Закарпатській області не ввести червоний рівень карантину, то в регіоні може настати медичний колапс.
Він переконаний, що червона зона для Закарпаття стала просто необхідністю. Але остаточне рішення все одно виноситиме державна комісія ТЕБ та НС.
Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Колективний імунітет до COVID-19 в Україні не більше 20%
Джерело: hromadske
У Центрі економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) заявили, що рівень колективного імунітету до коронавірусу в Україні становить 13 – 20%. Цього замало.
Керівник KSE Юрій Ганиченко поділився результатами моделювання KSE. За даними Центру, рівень колективного імунітету в Україні далекий до достатнього.
Що відомо про колективний імунітет в УкраїніЯкщо брати до уваги лише офіційно підтверджені випадки коронавірусу, то колективний імунітет в Україні становить 4%. Це пов'язано зі світовою тенденцію, коли імунітет офіційно виявляють лише у 30% від усіх випадків інфікування.
Як можна обійти чергу на вакцинацію в Україні
Задля раціонального використання надлишкових доз вакцин в Україні, МОЗ дозволило робити щеплення людям не із пріоритетного списку. Під час брифінгу 5 березня головний санлікар країни та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, у яких випадках дозволено вакцинувати людей поза чергою.
Рекордна кількість людей вакцинувалась за добу
Джерело: телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
Темпи вакцинації в Україні поступово зростають. За минулу добу від коронавірусу імунізували 2 913 людей, що є рекордною кількістю від початку кампанії вакцинації в країні.
Впродовж 4 березня в Україні щепили на 233 людини вище, ніж днем раніше. Загалом від початку кампанії вакцинації в країні першу дозу препарату отримала 12 481 людина.
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу
Ляшко назвав протипокази до вакцинації від COVID-19
Головний санлікар країни Віктор Ляшко розповів, що в Україні враховують й протипоказання до вакцинації. Вони чітко визначені та описані. Через певні причини вакцинація може не відбутись, перенестись або таки статися, але після ретельної консультації з лікарем.
В Україні прогнозують новий пік коронавірусу
У МОЗ кажуть, що Україна увійшла в третю хвилю поширення COVID-19. Нині це спостерігається у всьому світі. Під час виступу у Верховній Раді 5 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що захворюваність на коронавірус в Україні зростає щодня.
Степанов додав, що Україна увійшла до "третьої хвилі світової пандемії". А до кінця квітня в Україні очікують зростання кількості заражень.
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Новини про коронавірус в світі
Статистика поширення COVID-19 у світі
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зафіксували понад 115 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Понад 65 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2 569 600 інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою.
Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
ЄС запровадить COVID-паспорти до туристичного сезону
Джерело: The Financial Times
Євросоюз планує представити план впровадження COVID-паспортів вже у березні. Найактивнішими прихильницями такого рішення є південні країни, які хочуть врятувати свій майбутній туристичний сезон.
Зокрема, мовиться про Італію, Іспанію та Португалію.У COVID-паспортах зазначатимуть такі дані:
- результат тестів на COVID-19 (якщо людина не встигла вакцинуватися);
- інформацію про одужання від коронавірусу.
9 з 10 смертей від COVID-19 сталися у країнах з високим рівнем ожиріння
Джерело: WOF
Новий звіт Всесвітньої федерації ожиріння (WOF) в черговий раз довів, що для пацієнтів з надлишковою вагою COVID-19 становить смертельну загрозу. Цей фактор ризику – на другому місці після літнього віку.
Відомо, що пацієнти з високим індексом маси тіла часто мають респіраторну дисфункцію, яка характеризується змінами дихальних механізмів, підвищеним опором дихальних шляхів, порушенням газообміну і низьким об'ємом легень і м'язовою силою.
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