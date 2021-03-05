Новини про коронавірус 5 березня: коли чекати паспорти-вакцинації, як обійти чергу в Україні

В Україні реєструють зростання захворюваності на коронавірус, за добу захворіли знову понад 10 тисяч людей. У МОЗ заговорили про початок 3-ї хвилі пандемії в країні. Водночас зростають темпи вакцинації проти COVID-19. За даними ЗМІ, ЄС готується до введення паспортів вакцинації, Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі.

Новини про коронавірус в Україні

Актуальна статистика поширення COVID-19

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Станом на 5 березня в Україні зареєстровано 1 384 917 хворих на COVID-19. За добу відповідний діагноз встановили 10 155 людям, з них 577 дітей та 345 медиків.

Днем раніше Новини про коронавірус 4 березня: британський штам в Україні, ефективність CoronaVac 83,5%

Впродовж минулої доби до лікарень госпіталізували 3 355 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 172 хворих померли внаслідок ускладнень, спричинених недугою. Натомість одужали 4 149 людей.

Від початку пандемії в Україні:

захворіли – 1 384 917 мешканців;

одужали – 1 191 022 пацієнти;

померли – 26 763 людини;

Ситуація з тестуванням

За минулу добу в Україні здійснили 83 756 тестів на коронавірус. Зокрема методом ПЛР – 40 393, методом ІФА – 16 127, а досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 236).

Загалом станом на 5 березня в країні провели 7 062 386 ПЛР-тестувань.

Коронавірус в регіонах України: добовий приріст

Київ – 910 випадків;

Вінницька область – 816 випадків;

Волинська область – 277 випадків;

Дніпропетровська область – 497 випадків;

Донецька область – 334 випадки;

Житомирська область – 695 випадків;

Закарпатська область – 748 випадків;

Запорізька область – 163 випадки;

Івано-Франківська область – 737 випадків;

Київська область – 690 випадків;

Кіровоградська область – 69 випадків;

Луганська область – 50 випадків;

Львівська область – 646 випадків;

Миколаївська область – 209 випадків;

Одеська область – 372 випадки;

Полтавська область – 172 випадки;

Рівненська область – 198 випадків;

Сумська область – 238 випадків;

Тернопільська область – 394 випадки;

Харківська область – 566 випадків;

Херсонська область – 54 випадки;

Хмельницька область – 418 випадків;

Черкаська область – 204 випадки;

Чернівецька область – 561 випадок;

Чернігівська область – 137 випадків.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Закарпаттю необхідна червона зона, – ОДА

Джерело: Укрінформ

Директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний заявив, що якщо у Закарпатській області не ввести червоний рівень карантину, то в регіоні може настати медичний колапс.

Він переконаний, що червона зона для Закарпаття стала просто необхідністю. Але остаточне рішення все одно виноситиме державна комісія ТЕБ та НС.



Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Колективний імунітет до COVID-19 в Україні не більше 20%

Джерело: hromadske

У Центрі економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) заявили, що рівень колективного імунітету до коронавірусу в Україні становить 13 – 20%. Цього замало.

Керівник KSE Юрій Ганиченко поділився результатами моделювання KSE. За даними Центру, рівень колективного імунітету в Україні далекий до достатнього.

Що відомо про колективний імунітет в Україні Якщо брати до уваги лише офіційно підтверджені випадки коронавірусу, то колективний імунітет в Україні становить 4%. Це пов'язано зі світовою тенденцію, коли імунітет офіційно виявляють лише у 30% від усіх випадків інфікування.

Як можна обійти чергу на вакцинацію в Україні

Задля раціонального використання надлишкових доз вакцин в Україні, МОЗ дозволило робити щеплення людям не із пріоритетного списку. Під час брифінгу 5 березня головний санлікар країни та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, у яких випадках дозволено вакцинувати людей поза чергою.

Коли можна вакцинувати людей не з пріоритетного списку:

Коли є відмова від вакцинації тих людей, яких було записано на щеплення і заради них був відкритий 10-дозний флакон. Коли кількість людей, яких вакцинують в день роботи мобільної бригади, не кратна 10 й залишилось декілька доз препарату. Коли людина прийшла на вакцинацію, але в неї були виявлені протипокази до вакцинації. В таких випадках до вакцинації можна запросити іншу людину.

Рекордна кількість людей вакцинувалась за добу

Джерело: телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

Темпи вакцинації в Україні поступово зростають. За минулу добу від коронавірусу імунізували 2 913 людей, що є рекордною кількістю від початку кампанії вакцинації в країні.

Впродовж 4 березня в Україні щепили на 233 людини вище, ніж днем раніше. Загалом від початку кампанії вакцинації в країні першу дозу препарату отримала 12 481 людина.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу

Ляшко назвав протипокази до вакцинації від COVID-19

Головний санлікар країни Віктор Ляшко розповів, що в Україні враховують й протипоказання до вакцинації. Вони чітко визначені та описані. Через певні причини вакцинація може не відбутись, перенестись або таки статися, але після ретельної консультації з лікарем.

Наявна підвищена чутливість до діючої речовини. Усі вони зазначені в інструкції;

Супутні захворювання, які супроводжуються значним підйомом температури. Зокрема, лихоманка. Незначне підвищення температури або застуда не є протипоказом для вакцинації. В такому випадку щеплення робити можна, але після консультації лікаря;

Тромбоцитопенія або порушення згортання крові;

Ослаблений імунітет.

В Україні прогнозують новий пік коронавірусу

У МОЗ кажуть, що Україна увійшла в третю хвилю поширення COVID-19. Нині це спостерігається у всьому світі. Під час виступу у Верховній Раді 5 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що захворюваність на коронавірус в Україні зростає щодня.

Степанов додав, що Україна увійшла до "третьої хвилі світової пандемії". А до кінця квітня в Україні очікують зростання кількості заражень.

Зверніть увагу COVID-19 може стати ендемічною хворобою: чи повернемося ми до нормального життя

Новини про коронавірус в світі

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували понад 115 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Понад 65 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2 569 600 інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

ЄС запровадить COVID-паспорти до туристичного сезону

Джерело: The Financial Times

Євросоюз планує представити план впровадження COVID-паспортів вже у березні. Найактивнішими прихильницями такого рішення є південні країни, які хочуть врятувати свій майбутній туристичний сезон.

Зокрема, мовиться про Італію, Іспанію та Португалію.У COVID-паспортах зазначатимуть такі дані:

результат тестів на COVID-19 (якщо людина не встигла вакцинуватися);

інформацію про одужання від коронавірусу.

9 з 10 смертей від COVID-19 сталися у країнах з високим рівнем ожиріння

Джерело: WOF

Новий звіт Всесвітньої федерації ожиріння (WOF) в черговий раз довів, що для пацієнтів з надлишковою вагою COVID-19 становить смертельну загрозу. Цей фактор ризику – на другому місці після літнього віку.

Відомо, що пацієнти з високим індексом маси тіла часто мають респіраторну дисфункцію, яка характеризується змінами дихальних механізмів, підвищеним опором дихальних шляхів, порушенням газообміну і низьким об'ємом легень і м'язовою силою.

За даними WOF, 2,2 мільйона з 2,5 мільйона (90%) летальних випадків від коронавірусу припадає на держави з високим відсотком населення з надмірною масою тіла, це в першу чергу країни Заходу.