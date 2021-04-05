За добу в Україні виявили 10 179 нових випадків інфікування коронавірусом. Українські медики розповіли, як розпізнати постковідний синдром та коли потрібна допомога. Вчені дослідили, чому у літніх людей важчий перебіг COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 5 квітня.

Новини про коронавірус в Україні 5 квітня

Статистика коронавірусу в країні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу захворіли на коронавірус 10 179 мешканців України. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 254 пацієнти, водночас видужали – 4 496 хворих. Зокрема, захворіла 431 дитина та 152 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізували до лікарень 3 275 людей з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на недугу.

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Статистика захворюваності в регіонах та кількість щеплень:

м. Київ – 458 випадків/ 130 щеплень;

Вінницька область – 233 випадки/ 20 щеплень;

Волинська область – 241 випадок/ 20 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 003 випадки/ 40 щеплень;

Донецька область – 254 випадки/ 10 щеплень;

Житомирська область – 557 випадків/ 40 щеплень;

Закарпатська – 165 випадків/ 20 щеплень;

Запорізька область – 293 випадки/ 70 щеплень;

Івано-Франківська область – 91 випадок/ 88 щеплень;

Київська область – 619 випадків/ 0 щеплень;

Кіровоградська область – 108 випадків/ 20 щеплень;

Луганська область – 36 випадків/ 10 щеплень;

Львівська область – 1 121 випадок/ 110 щеплень;

Миколаївська область – 287 випадків/ 60 щеплень;

Одеська область – 660 випадків/ 0 щеплень;

Полтавська область – 229 випадків/ 60 щеплень;

Рівненська область – 252 випадки/ 50 щеплень;

Сумська область – 428 випадків/ 20 щеплень;

Тернопільська область – 441 випадок/ 70 щеплень;

Харківська область – 1 155 випадків/ 250 щеплень;

Херсонська область – 176 випадків/ 0 щеплень;

Хмельницька область – 439 випадків/ 40 щеплень;

Черкаська область – 361 випадок/ 70 щеплень;

Чернівецька область – 254 випадки/ 30 щеплень;

Чернігівська область – 318 випадків/ 30 щеплень.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 755 888 людей;

одужало – 1 352 139 хворих;

померли від ускладнень – 34 587 пацієнтів;

Темпи вакцинації

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 1 258 людей. Від початку вакцинальної кампанії вакцинували 291 824 людини, з них отримали 1 дозу – 291 822 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.

Щеплення проводили 39 мобільних бригад з імунізації та у 75 пунктах щеплення.

Станом на сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 407 003 людини.

Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу

Лікарі розповіли, як розпізнати постковідний синдром та коли потрібна допомога

Джерело: 24 канал

Рівно рік тому Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що люди, які переносять коронавірус в легкій формі, одужують приблизно через 2 тижні, в більш складній формі – від 3 до 6 тижнів.

Втім доктор медичних наук, завідувач кафедри психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету ім.Богомольця Олег Чабан розповів, що наразі кардинальна інша картина: у більшості пацієнтів спостерігаються симптоми постковіду по декілька місяців, а у іншої частини пацієнтів зовсім не зникають з моменту інфікування коронавірусом.

Олег Чабан додав, що часто постковідні симптоми протікають на тлі психоемоційних розладів, на фоні чого погіршується якість життя, порушується сон, з’являється загальна слабкість, занепад сил та апатія.

Також близько 30% людей, які перенесли COVID-19 можуть мати Long COVID. За статистичними даними тільки 65% пацієнтів досягли рівня свого попереднього здоров‘я. Олег Чабан рекомендує становити зв'язок між поточним станом пацієнта, загостренням захворювання і появою нових симптомів з перенесеним COVID-19. За словами медика, до груп ризику відносять: людей старше 50 років, людей, які мають кілька хронічних захворювань, а також пацієнтів з важким перебігом коронавірусу.

"Досить дивно, але є випадки, коли люди, які тяжко перехворіли на коронавірус, тобто з високою температурою, слабкістю, втратою смаків та запахів, часто можуть повернутися до нормального стану вже через 2 місяці. І без пост-синдрому. Натомість люди, які легко перенесли COVID-19, все ще можуть мати затяжні симптоми", – додав він.

Більше про постковідний синдром – читайте тут.



Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 5 квітня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі виявили понад 131 мільйон хворих на COVID-19. Більш ніж 74 мільйони з них вже подолали хворобу. Але 2 852 458 хворих пішли з життя від ускладнень, спричинених хворобою.

Ліки проти високого тиску зменшують смертність від коронавірусу

Джерело: JAMA

У перші місяці пандемії виникла гіпотеза про те, що ліки, які застосовують для лікування підвищеного тиску, можуть погіршити клінічні наслідки пацієнтів з коронавірусом. Найбільший метааналіз її спростував і підтвердив важливість медикаментозного контролю гіпертонії, особливо для груп ризику.

У систематичний огляд, які провели вчені з Великобританії, увійшли 52 дослідження, які включали дані про клінічні випадки понад 101 тисячі пацієнтів з COVID-19. Обидві групи препаратів застосовуються для лікування підвищеного артеріального тиску.

Виявилося, що у людей ризик важких ускладнень і смерті значно нижче в порівнянні з пацієнтами, які не приймають ІАПФ і БРА. На думку вчених, ці ліки можуть надавати захисний ефект не тільки для людей з підвищеними тиском, а й для пацієнтів з іншими супутніми захворюваннями. Також дослідження підтвердило, що хронічні стани, в першу чергу серцево-судинні, ниркові та онкологічні захворювання, суттєво підвищують ймовірність несприятливих клінічних результатів при COVID-19.

У літніх людей важчий перебіг COVID-19

Джерело: Nature

Коронавірус найбільше небезпечний для людей 65+, і чим старший пацієнт, тим вище ймовірність важких ускладнень і смерті. До тепер вчені та медики пояснювали це ослабленим імунітетом і хронічними захворюваннями, неминучими в старшому віці. Однак австралійські дослідники припустили, що причиною цієї уразливості може бути "системна помилка" імунної відповіді літніх.

Вчені висунули нову гіпотезу: можливо, при зустрічі з SARS-Cov-2 імунна система похилого помилково розпізнає його як сезонний коронавірус і не "зчитує" його як небезпечний. В ході дослідження вони порівняли рівень антитіл до сезонних коронавірусів і SARS-Cov-2 в зразках крові 89 здорових дітей, 98 дорослих, 57 літніх людей та 50 пацієнтів з COVID-19. Автори дослідження виявили різний рівень імунних клітин у літніх людей і дітей. У пацієнтів старшого віку виявився підвищений рівень "зрілих" нейтралізуючих антитіл IgG та IgA до сезонних коронавірусів.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу