Новини про коронавірус 6 січня: в ЄС просять поділитись вакцинами з Україною, статистика
Низка країн уже розпочали вакцинацію проти COVID-19 препаратами, що пройшли необхідні клінічні випробування. Відразу 13 країн Євросоюзу просять Єврокомісію допомогти країнам Східного партнерства отримати вакцину. За минулу добу в Україні виявили 6 911 нових хворих на COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 6 січня.
Новини про коронавірус в Україні 6 січня
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Статистика поширення COVID-19
Станом на 6 січня в Україні виявили 1 090 496 хворих на коронавірус. 6 911 з них зафіксували впродовж минулої доби. Від початку пандемії в Україні 761 898 людей вже подолали хворобу. Але, на жаль, від важкого перебігу недуги померли 19 357 людей.
За минулу добу, 5 січня, до лікарень госпіталізували 2 978 хворих на коронавірусну інфекцію або людей з підозрою на наявність хвороби.
Коронавірус в регіонах України: добова статистика
- Київ – 931 випадок;
- Вінницька область – 158 випадків;
- Волинська область – 135 випадків;
- Дніпропетровська область – 225 випадків;
- Донецька область – 259 випадків;
- Житомирська область – 88 випадків;
- Закарпатська область – 76 випадків;
- Запорізька область – 622 випадки;
- Івано-Франківська область – 120 випадків;
- Київська область – 596 випадків;
- Кіровоградська область – 65 випадків;
- Луганська область – 187 випадків;
- Львівська область – 324 випадки;
- Миколаївська область – 120 випадків;
- Одеська область – 668 випадків;
- Полтавська область – 309 випадків;
- Рівненська область – 243 випадки;
- Сумська область – 115 випадків;
- Тернопільська область – 161 випадок;
- Харківська область – 557 випадків;
- Херсонська область – 117 випадків;
- Хмельницька область – 316 випадків;
- Черкаська область – 345 випадків;
- Чернівецька область – 139 випадків;
- Чернігівська область – 35 випадків.
Коронавірус в ЗСУ
Станом на 6 січня у Збройних силах України коронавірус виявили у 1 357 людей. 83 нових хворих зафіксували за минулу добу. На ізоляції зокрема, й самоізоляції, перебувають 115 військових та працівників ЗС.
У лавах ЗСУ внаслідок COVID-19 померли 38 військових та працівників. Натомість одужала 12 971 людина.
Скандал між Степановим та "Медзакупівлі"
Голова держпідприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов звинувачує МОЗ у затримці з придбанням вакцин проти коронавірусу. Однак у МОЗ вирішили знайти іншу агенцію, яка виконуватиму функцію "Медзакупівлі". Степанов додав, що інформація про припинення фінансування "Медичних закупівель України" є фейковою. Він запевнив, що підприємство працює у штатному режимі, а фінансовий план підприємства затверджений ще 10 грудня.
Нагадаємо, 3 січня Арсен Жумаділов звинуватив Степанова в тому, що він неправомірно вимагає від "Медзакупівлі" погоджувати всі закупки вакцин проти COVID-19 із МОЗ та втручається в переговори. За його словами, Україна могла отримати вакцину від Sinovac щонайменше на 1 долар США дешевше за 1 дозу препарату. А згодом Жумаділов повідомив, що МОЗ з 1 січня заблокувало діяльність держпідприємства.
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Які країни ЄС просять поділитися вакцинами з Україною
Відразу 13 країн Євросоюзу просять Єврокомісію допомогти країнам Східного партнерства отримати вакцину від коронавірусу. Відповідний лист з проханням підписували міністри закордонних справ низки країн ЄС.
Які держави підтримали прохання
- Болгарія;
- Хорватія;
- Чехія;
- Данія;
- Естонія;
- Фінляндія;
- Угорщина;
- Латвія;
- Литва;
- Польща;
- Румунія;
- Словаччина;
- Швеція.
Важливо! Східне партнерство – це проєкт ЄС. Окрім його країн, туди входять Україна, Молдова, Грузія, Азербайджан, Білорусь та Вірменія.
Новини про коронавірус в світі 6 січня
Згідно з даними РНБО України, за весь час пандемії COVID-19 у світі інфікувалися понад 86 мільйонів людей. Понад 48 мільйонів пацієнтів вже одужали, але 1 870 285 хворих, на жаль, померли.
Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19
- США – 21 051 525;
- Індія – 10 374 932;
- Бразилія – 7 810 400;
- Росія – 3 274 615;
- Великобританія – 2 782 709.
Скільки країн вже почали вакцинацію від COVID-19
Наразі вакцинувати людей від коронавірусу почали вже у понад 30 країнах світу. Згідно з даними ВООЗ, першочергово там вакцинують людей, які перебувають у групі високого ризику. Першою країною, яка почала використовувати вакцину AstraZeneca стала Велика Британія. Водночас на початку грудня 2020 року там також почали вакцинувати людей препаратом від Pfizer і BioNTech.
В Росії від коронавірусу померло майже 60 тисяч людей
Станом на 6 січня у Росії зареєстрували 3 308 601 хворого на коронавірус. За минулу добу виявили 24 217 випадок інфікувань. Найбільше нових хворих виявили в Москві (+5142), Петербурзі (+3341), Підмосков'ї (+1097), а також у Нижньогородській (+464) і Свердловській областях (+399).
За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померли 445 людей. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 59 951. За цей період одужали 23 055 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 2 685 723 громадян.
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