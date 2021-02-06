В Україні за добу коронавірус підтвердили у 4 310 людей. У ВООЗ повідомили, що кількість людей, які зробили щеплення від коронавірусу у світі перевищила кількість інфікованих. Китай схвалив широке використання вакцини Sinovac. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 6 лютого.

Новини про коронавірус в Україні 6 лютого

Статистика COVID-19

Джерело: Апарат РНБО України

За весь час пандемії в Україні на коронавірусну інфекцію захворіло 1 241 479 осіб. За минулу добу, 5 лютого, зафіксовано 4 310 нових хворих.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 241 479 осіб;

одужало – 1 070 749 осіб;

летальних випадків – 23 516.

Статистика поширення коронавірусу в Україні за 5 лютого

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 212 випадків;

Вінницька область – 247 випадків;

Волинська область – 99 випадків;

Дніпропетровська область – 306 випадків;

Донецька область – 125 випадків;

Житомирська область – 124 випадки;

Закарпатська область – 221 випадок;

Запорізька область – 227 випадків;

Івано-Франківська область – 498 випадків;

Київська область – 295 випадків;

Кіровоградська область – 43 випадки;

Луганська область – 54 випадки;

Львівська область – 286 випадків;

Миколаївська область – 82 випадки;

Одеська область – 176 випадків;

Полтавська область – 111 випадків;

Рівненська область – 111 випадків;

Сумська область – 97 випадків;

Тернопільська область – 120 випадків;

Харківська область – 225 випадків;

Херсонська область – 67 випадків;

Хмельницька область – 132 випадки;

Черкаська область – 111 випадків;

Чернівецька область – 258 випадків;

Чернігівська область – 83 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Ситуація із тестуванням в України

В Україні за минулу добу, 5 лютого, здійснено 41 410 тестувань (методом ПЛР – 25 590, методом ІФА – 15 820).

Загалом з початку пандемії проведено 6 376 032 ПЛР-тестувань.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу

Партнерські пологи дозволені в Україні під час пандемії

В Україні немає заборон стовоно партнерських пологів через пандемію коронавірусної інфекції, як в багатьох країнах. Однак для цього потрібно зробити тест на антиген до "ковіду".

"Ніяких обмежень не було встановлено в нашій державі. Єдина річ, яка існувала, – при доступі до відповідної установи охорони здоров'я треба було зробити тест", – заявив глава МОЗ.

За його словами, швидкі тести на антиген роблять за 15 хвилин. "Всі ці тести куплені за державний рахунок, майже 6 мільйонів тестів, які розподілені по лікарнях, в пологові будинки саме для проведення таких речей", – додав він.

Новини про коронавірус у світі 6 лютого

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 105 мільйонів інфікованих коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. З них більш ніж 58,6 мільйонів вже одужали, але 2 299 992 пацієнти померли від ускладнень COVID-19 та супутніх захворювань.

У світі від COVID-19 вакцинувалися більше людей, ніж захворіли

За даними очільника ВООЗ Тедроса Гебреісуса, кількість людей, які зробили щеплення від коронавірусу у світі перевищила кількість інфікованих. Водночас він наголосив, що ще майже 130 країн досі не зробили жодної вакцини своїм громадянам.

Очільник ВООЗ додав, що якщо не вбити вірус у кожній країні, світ може повернутися до початкового етапу, а нові штами коронавірусу навчаться "обходити" вакцину.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Китай схвалив вакцину Sinovac

Китай схвалив вакцину проти коронавірусної інфекції Sinovac Biotech для широкого загального користування.

Вакцину CoronaVac схвалили на підставі результатів останніх клінічних випробувань за кордоном, незважаючи на те, що остаточні дані за підсумками аналізу випробувань ще не отримані. Додамо, що препарат раніше застосовували в Китаї в програмі вакцинації для тих категорій населення, які перебували в групі високого ризику зараження на коронавірусну інфекцію.

Це вже друга вакцина проти COVID-19, яку в Китаї схвалили для масового користування. До цього, наприкінці грудня 2020 року У Китаї дозволили використання вакцини Sinopharm.

В Ізраїлі підтвердили, що масова вакцинація знижує поширення коронавірусу

В Ізраїлі підтвердили те, що через три тижні після початку вакцинації проти коронавірусної інфекції зменшилася кількість нових хворих і госпіталізацій.

Станом на 6 лютого, Ізраїль став країною з найбільшим відсотком вакцинованого населення. Масове щеплення проти коронавірусу країна розпочала 20 грудня