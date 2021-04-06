В Україні критична ситуація з COVID-19, ресурси медичної системи вичерпуються. Очільник МОЗ заявив, що смертність від ускладнень недуги значно зросла. В Житомирській області підтвердили британський штам. В EMA таки знайшли зв'язок між утворенням тромбів та вакциною AstraZenecа. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 6 квітня.

Новини про коронавірус в Україні

Поширення COVID-19

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Станом на 6 квітня в Україні зафіксували 1 769 164 інфікованих коронавірусом SARS-CoV2-2. За минулу добу виявили 13 276 хворих, з них 508 дітей та 338 медпрацівників. Впродовж 5 квітня до лікарень госпіталізували 2 545 пацієнтів з COVID-19 або наявними ознаками хвороби.

Днем раніше Загроза для літніх людей та що відомо про постковідний синдром

За цей самий період від недуги померли 430 інфікованих. Загалом від початку пандемії в Україні померли вже 35 017 хворих на коронавірус.

Натомість виписали ще 10 240 пацієнтів. Загалом недугу подолали вже 1 362 379 мешканців країни.

Ситуація з тестуванням

За останню добу в Україні провели 41 512 досліджень методом ПЛР. Окрім цього, ще зробили 21 279 тестів на антитіла методом ІФА, а також 29 187 експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2. Загалом за весь час пандемії в країні ПЛР-методом перевірили 8 397 586 зразків.

Темпи вакцинації в країні

Вчора щеплення проти коронавірусу зробили 12 856 мешканців України.

Загалом від початку вакцинальної кампанії першу дозу вакцини отримали 304 678 людей. Тільки 2 людини отримали 2 ін'єкції, тобто повністю завершили вакцинацію.

Станом на 5 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались всього 413 561 українець.

Статистика інфікованих та щеплених в регіонах за добу

Київ – 1 432 випадки/ 1 710 щеплень;

Вінницька область – 446 випадків/ 750 щеплень;

Волинська область – 317 випадків/ 420 щеплень;

Дніпропетровська область – 844 випадки/ 1 010 щеплень;

Донецька область – 523 випадки/ 580 щеплень;

Житомирська область – 213 випадків/ 470 щеплень;

Закарпатська – 389 випадків/ 240 щеплень;

Запорізька область – 611 випадків/ 710 щеплень;

Івано-Франківська область – 85 випадків/ 667 щеплень;

Київська область – 889 випадків/ 0 щеплень;

Кіровоградська область – 99 випадків/ 470 щеплень;

Луганська область – 217 випадків/ 420 щеплень;

Львівська область – 1 105 випадків/ 660 щеплень;

Миколаївська область – 369 випадків/ 430 щеплень;

Одеська область – 1 436 випадків/ 500 щеплень;

Полтавська область – 730 випадків/ 720 щеплень;

Рівненська область – 503 випадки/ 429 щеплень;

Сумська область – 205 випадків/ 360 щеплень;

Тернопільська область – 511 випадків/ 440 щеплень;

Харківська область – 878 випадків/ 660 щеплень;

Херсонська область – 111 випадків/ 10 щеплень;

Хмельницька область – 352 випадки/ 410 щеплень;

Черкаська область – 599 випадків/ 420 щеплень;

Чернівецька область – 361 випадок/ 270 щеплень;

Чернігівська область – 51 випадок/ 100 щеплень.



Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу

"Британський" штам коронавірусу зафіксували на Житомирщині

Джерело: Житомирський обласний лабораторний центр

На Житомирщині офіційно підтвердили "британський" штам коронавірусу. Його виявили у зразках хворих із Житомира та 6 районів області.

Британський штам коронавірусу, який циркулює в Україні, небезпечний для дітей

Джерело: CDC

Останнім часом вчені відкрито визнають, що недооцінювали загрозу коронавірусу для дітей. Так, Центри з контролю і профілактиці захворювань США заявили про те, що реальна захворюваність серед неповнолітніх в десять разів вища за офіційні дані. З появою мутантних штамів ця загроза могла істотно зрости.

Також в адміністрації президента США повідомили, що країна зіткнеться з "серйозними проблемами" в боротьбі з пандемією до літа. За словами експертів, британський штам B.1.1.7, який стрімко поширюється в Штатах, легше заражає дітей.

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Які регіони можуть скоро вийти з червоної зони карантину

Ситуація з коронавірусом значно покращилась у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Тож ці регіони скоро зможуть вийти з червоної зони карантину.

Під час брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що згадані області скоро зможуть покинути червону зону. Але є й ті регіони, які можуть до неї приєднатись.

За словами Степанова, значно зменшилась захворюваність в Івано-Франківській, в Закарпатській, в Чернівецькій областях.

Ми плануємо, що найближчими днями при повній стабілізації ці області почнуть виходити з червоного рівня,

– додав Степанов.

Водночас у Кабміні назвали регіони, де можуть ввести карантинні обмеження червоного рівня – це Харківська та Хмельницька області.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Степанов заявив, що можливості медичної системи України вичерпано

Можливості медичної системи в Україні вичерпалися. Кількість ліжок з киснем для пацієнтів, хворих на коронавірус COVID-19, досягла максимуму. Про це очільник українського МОЗ Максим Степанов повідомив під час брифінгу 6 квітня.

За його словами, кількість смертельних випадків зросла на 400 у порівнянні з попереднім тижнем. Впродовж 29 березня – 4 квітня COVID-19 підхопили 103 497 тисячі українців.

Увага! Станом на 6 квітня в українських медзакладах перебуває понад 47 тисяч хворих. При цьому, у країні максимально збільшили кількість ліжок із киснем – до 67 тисяч.

Новини про коронавірус в світі 6 квітня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі виявили близько 132 мільйонів хворих на COVID-19, з них більш ніж 74 мільйони видужали. Але, на жаль, 2 852 458 хворих – померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Активно хворіють на коронавірус та продовжують лікування близько 75 мільйонів людей у всьому світі. Найбільше інфікованих зареєстрували в США – понад 30 мільйонів.

На Філіппінах чоловіка змусили присідати 300 разів через порушення карантину: він помер

Джерело: BBC

У провінції Кавіте на острові Лусон помер чоловік, якого поліція змусила виконати 300 присідань. Він порушив комендантську годину. Про те, що сталося з чоловіком, розповіла його сім'я.

У Польщу доставили додаткові дози вакцини Pfizer

Джерело: Polskie Radio

У понеділок 6 квітня до Польщі прибула партія зі 870 тисяч доз вакцини Pfizer. Вони розподіляються по пунктах вакцинації. Окрім того, у неділю 11 квітня Польща очікує додаткові партії вакцини AstraZeneca.

Загалом впродовж квітня до Польщі мають доставити 7 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу.

Представник EMA заявив про зв'язок між вакциною AstraZeneca і тромбозом

Джерело: AFP

Один з членів Європейського агентства з лікарських засобів заявив, що існує зв'язок між використанням препарату AstraZeneca і тромбозом. У повідомленні ЗМІ йдеться, що про цей зв'язок заявила "найвища посадова особа EMA".

Пізніше видання BARRON'S написало, що про це під час інтерв'ю італійській газеті Il Messaggero заявив голова відділу вакцин EMA Марко Кавалері.

Кавалері додав, що "в найближчі кілька годин" в EMA скажуть, що зв'язок є. Але їм ще необхідно зрозуміти, як це відбувається.