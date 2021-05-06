Новини про коронавірус в Україні 6 травня

Ситуація в країні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

В Україні за минулу добу виявили 6 038 хворих на коронавірус, серед них – 271 дитина та 113 медпрацівників. Найбільше інфікованих зареєстрували у столиці.

Днем раніше Новини про коронавірус 5 травня: COVID-19 мутує, статистика поширення

До лікарень госпіталізували 1 849 хворих. Від ускладнень COVID-19 померли ще 374 пацієнти. Водночас видужала 14 351 людина.

Лабораторії провели 72 373 тестувань за добу, з них:

методом ПЛР – 36 945,

методом ІФА – 12 460,

експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 – 22 968.

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 097 024 людей з COVID-19, з них станом на 6 травня одужали 1 711 709 пацієнтів. Але, на жаль, 45 451 громадянин помер.

Темпи вакцинації

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали ще 24 494 людей. Загалом з початку вакцинальної кампанії вакцинували 783 812 громадян України, з них завершили вакцинацію (тобто отримали 2 дози) всього 419 людей.

Наразі до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 519 165 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

Київ – 622 випадки/ 5 608 щеплень;

Вінницька область – 147 випадків/ 1 096 щеплень;

Волинська область – 161 випадок/ 196 щеплень;

Дніпропетровська область – 543 випадки/ 2 604 щеплення;

Донецька область – 599 випадків/ 1 389 щеплень;

Житомирська область – 107 випадків/ 442 щеплення;

Закарпатська – 72 випадки/ 408 щеплень;

Запорізька область – 357 випадків/ 1 080 щеплень;

Івано-Франківська область – 51 випадок/ 401 щеплення;

Київська область – 126 випадків/ 1 886 щеплень;

Кіровоградська область – 42 випадки/ 442 щеплення;

Луганська область – 237 випадків/ 493 щеплення;

Львівська область – 166 випадків/ 1 610 щеплень;

Миколаївська область – 210 випадків/ 869 щеплень;

Одеська область – 329 випадків/ 1 038 щеплень;

Полтавська область – 395 випадків/ 76 щеплень;

Рівненська область – 403 випадки/ 551 щеплення;

Сумська область – 139 випадків/ 562 щеплення;

Тернопільська область – 101 випадок/ 419 щеплень;

Харківська область – 544 випадки/ 431 щеплення;

Херсонська область – 125 випадків/ 460 щеплень;

Хмельницька область – 166 випадків/ 978 щеплень;

Черкаська область – 297 випадків/ 597 щеплень;

Чернівецька область – 74 випадки/ 313 щеплень;

Чернігівська область – 25 випадків/ 545 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Румунія передасть Україні 100 тисяч доз COVID-вакцини AstraZeneca

Джерело: Actmedia

Прем’єр-міністр Румунії Флорін Кицу повідомив, що Румунія передасть Україні та Молдові по 100 тисяч доз вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca.

Вже влітку в Україні можуть запустити COVID-паспорт

Джерело: пресслужба МОЗ

До 1 липня в Україні можуть запустити сертифікат, який буде містити дані про вакцинацію, ПЛР-тести або одужання від COVID. Дані будуть вносити через електронну систему охорони здоров'я, а сам сертифікат можна буде отримати у лікаря або згенерувати в додатку або порталі "Дія". До впровадження COVID-паспортів, українці, які отримали вже 2 щеплення проти коронавірусу, можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію за запитом.

До теми У Львові розробляють українську COVID-вакцину

Новини про коронавірус у світі 6 травня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО України

Від початку 2020 року станом на нині на коронавірус захворіло понад 155 мільйонів людей. Понад 91 мільйон інфікованих вже подолав хворобу. Натомість щонайменше 3 242 082 пацієнти, на жаль, померли.

Нині від коронавірусної інфекції найбільше потерпає Індія. Там за минулу добу виявили аж 412 262 хворих.

Всесвітній конгрес вакцин назвав найкращу вакцину проти COVID-19

Джерело: World Vaccine Congress Washington

На Всесвітньому конгресі вакцин-2021 обрали кращий препарат проти коронавірусної хвороби. Ним визнали вакцину виробництва американської компанії Moderna.Також високу оцінку отримала вакцина, яку спільно розробили американський фармакологічний концерн Pfizer і німецька біотехнологічна компанія BioNTech. Зазначено, що в номінації також брали участь препарати BioNTech, Inovio, Janssen, Medicago, Novavax, Vaccitech і GeneOne Life Science. За якими саме критеріями обирали переможця наразі невідомо.

Дослідження коронавірусу SARS-CoV-2

Коронавірус викликає інсульт у молодих, здорових людей

Джерело: Stroke

З усього світу надходять нові дані про те, що коронавірусна інфекція може завдати серйозного удару по серцево-судинній системі. Глобальне дослідження, проведене в 132 медичних центрах в 36 країнах, виявило високий ризик інсульту для молодих та здорових пацієнтів з COVID-19.