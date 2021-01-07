З’явилися результати дослідження про те, що імунітет після хвороби може тривати роками. Мутований штам коронавірусу виявили вже у 22 країнах Європи. За добу в Україні виявили 8 997 нових хворих на коронавірусну інфекцію. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 січня.

Новини про коронавірус в Україні 7 січня

Читайте також Новини про коронавірус 6 січня: в ЄС просять поділитись вакцинами з Україною, статистика

Статистика поширення COVID-19

В Україні за минулу добу, 6 січня, на коронавірус захворіло 8 997 людей. На жаль, 148 — померли від ускладнень.Станом на 7 січня, від початку пандемії в Україні коронавірус підтвердили у 1 099 493 людей. З них 773 214 пацієнтів одужали та 19 505 померли від ускладнень.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 731 випадок;

Вінницька область – 250 випадків;

Волинська область – 142 випадки;

Дніпропетровська область – 414 випадків;

Донецька область – 572 випадки;

Житомирська область – 463 випадки;

Закарпатська область – 111 випадків;

Запорізька область – 509 випадків;

Івано-Франківська область – 137 випадків;

Київська область – 480 випадків;

Кіровоградська область – 82 випадки;

Луганська область – 331 випадок;

Львівська область – 288 випадків;

Миколаївська область – 411 випадків;

Одеська область – 694 випадків;

Полтавська область – 389 випадків;

Рівненська область – 326 випадків;

Сумська область – 505 випадків;

Тернопільська область – 198 випадків;

Харківська область – 599 випадків;

Херсонська область – 147 випадків;

Хмельницька область – 411 випадків;

Черкаська область – 233 випадки;

Чернівецька область – 161 випадок;

Чернігівська область – 413 випадків.

Коронавірус у ЗСУ

У Збройних силах України збільшується кількість хворих на коронавірус. Станом на 7 січня виявили 117 нових випадків COVID-19. Від початку пандемії у лавах ЗСУ одужали 13 090 людей, 38 – померли. На ізоляції перебувають 239 людей. Однак протягом 3 днів 121 військовослужбовець завершить карантин.

Серед нових випадків довелось госпіталізувати 8 людей.

Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ;

Військово-медичний клінічний центр Західного та Центрального регіонів, Житомирський військовий госпіталь – по 1 військовослужбовцю;

Старокостянтинівський ЦРЛ – 1 військовослужбовець;

Запорізький військовий госпіталь – 1 працівник ЗСУ.

Відома ціна вакцини проти коронавірусу від Sinovac, яку закупила Україна

Україна підписала з китайською компанією Sinovac Biotech угоду, згідно з якою, вартість однієї дози вакцини проти коронавірусу становить 504 гривні.

Очільник МОЗ наголосив, що він не має права розголошувати вартість вакцин інших виробників "через жорсткі контрактні правила нерозголошення інформації". Він додав лише, що вакцини перебувають приблизно в одному ціновому діапазоні.



Посилення карантину в Україні під час зимових свят – які будуть обмеження / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 6 січня

Згідно з даними РНБО України, за весь час пандемії COVID-19 у світі інфікувалися понад 86 мільйонів людей. Понад 48 мільйонів пацієнтів вже одужали, але 1 870 285 хворих, на жаль, померли.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 21 051 525;

Індія – 10 374 932;

Бразилія – 7 810 400;

Росія – 3 274 615;

Великобританія – 2 782 709.

В Росії від коронавірусу померло понад 60 тисяч людей

Станом на 7 січня у Росії зареєстрували 3 332 142 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 23 541 випадок інфікувань. Найбільше нових хворих виявили в Москві (+4871), Петербурзі (+3005), Підмосков'ї (+1228), а також у Нижньогородській (+403) і Свердловській областях (+384).

За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померли 506 людей. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 60 457. За цей період одужали 23 729 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 2 709 452 громадян.

В Ізраїлі очікується перша партія вакцини проти коронавірусу Moderna

До Ізраїлю зовсім скоро або ж сьогодні, 7 січня, повинна прибути перша партія вакцини від коронавірусу Modernа. Напередодні уряд погодив поставку 6 мільйонів доз COVID-вакцини.

Додамо, що в Ізраїлі, яка є лідером за темпами вакцинації у всьому світі, міністри проголосували за запровадження нового локдауну через спалах захворювання на коронавірус.

У Норвегії померли двоє людей, які отримали щеплення вакциною Pfizer

У Норвегії двоє мешканців будинку престарілих померли після введення препарату проти коронавірусу компанії Pfizer. Фахівці повинні проаналізувати, чи є введення препарату причиною смерті або ж факт того, що смерть сталася незабаром після вакцинації є лише збігом.

Вакцинація в Норвегії стартувала півтора тижня тому. Першими щеплення отримують люди з хронічні захворювання.



Як відрізнити грип, застуду від коронавірусу / Інфографіка 24 канал

Дослідження про коронавірус

Новий штам коронавірусу може витіснити інші у Європі

Новий штам COVID-19 може стати основним у Європі та витиснити інші різновиди. Недугу вже виявили у 22 країнах світу.

Новий штам може замінити інші у Європі та частині Азії. Про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге. Представник ВООЗ наголосив, що це "переломний момент в ході пандемії". У Європі тільки зростають нові випадки захворювання і з'являються нові штами вірусу.

Імунітет до COVID-19 може зберігатися роками

Нове дослідження показує, що імунні клітини, які борються з коронавірусом, повинні зберігатися в організмі протягом довгого часу після вакцинації або одужання.

Автори роботи вважають, що дослідження може підтвердити наявність імунітету протягом багатьох років. Таким чином, за словами дослідників, повторна вакцинація не буде потрібна, а з часом пандемію вдасться взяти під контроль.

Дане дослідження спростовує попередні висновки вчених про те, що імунітет до коронавірусу недовговічний, а люди після одужання схильні до ризику повторного зараження.