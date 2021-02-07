Новини про коронавірус 7 лютого: цькування медиків в Японії, ефективність AstraZeneca
Станом на 7 лютого в Україні зафіксували 3 370 випадків зараження коронавірусною хворобою. Вчені заявили про низьку ефективність вакцини AstraZeneca від південноафриканського штаму коронавірусу. Медики в Японії скаржаться на цькування і образливі телефонні дзвінки. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 лютого.
Новини про коронавірус в Україні 7 лютого
Статистика COVID-19
Джерело: Апарат РНБО України
Станом на 7 лютого в Україні загалом 1 244 849 осіб отримали підтвердження щодо зараження коронавірусною хворобою. За минулу добу ця кількість збільшилася на 3 370.
Що було попередньої доби: Новини про коронавірус 6 лютого: Китай схвалив Sinovac, вакцинація у світі
Крім того, госпіталізовано 1 869 осіб. На жаль, за минулу добу померла від ускладнень 81 людина, одужало – 2 297 пацієнтів. Додамо, що за добу здійснено 19 500 тестувань (методом ПЛР – 15 690, методом ІФА – 3 810).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 244 849 осіб;
- одужало – 1 073 046 осіб;
- летальних випадків – 23 597;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 391 722.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у м. Київ (197).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 197 випадків;
- Вінницька область – 184 випадки;
- Волинська область – 48 випадків;
- Дніпропетровська область – 198 випадків;
- Донецька область – 188 випадків;
- Житомирська область – 137 випадків;
- Закарпатська область – 169 випадків;
- Запорізька область – 86 випадків;
- Івано-Франківська область – 454 випадки;
- Київська область – 176 випадків;
- Кіровоградська область – 6 випадків;
- Луганська область – 33 випадки;
- Львівська область – 202 випадки;
- Миколаївська область – 118 випадків;
- Одеська область – 212 випадків;
- Полтавська область – 37 випадків;
- Рівненська область – 73 випадки;
- Сумська область – 134 випадки;
- Тернопільська область – 117 випадків;
- Харківська область – 164 випадки;
- Херсонська область – 50 випадків;
- Хмельницька область – 97 випадків;
- Черкаська область – 20 випадків;
- Чернівецька область – 185 випадків;
- Чернігівська область – 85 випадків.
Коронавірус у ЗСУ
Джерело: командування Медичних сил ЗСУ
За 6 лютого в лавах ЗСУ виявили лише 7 нових випадків коронавірусу. Це значно менше, ніж за попередню добу. Тоді COVID-19 діагностували одразу у 51 військового.
Недуга, на жаль, забрала 43 життя. Поки що на COVID-19 хворіє 671 військовий та працівник ЗСУ. На ізоляції (зокрема, самоізоляції) перебуває 61 людина.
За минулу добу захворювання підтвердили у 7 хворих. У медзакладах з них лікуються 3 осіб. Усі – у Житомирському військовому госпіталі Стан здоров'я хворих задовільний, вони отримують необхідне лікування. Решту хворих лікуються вдома – під наглядом медиків.
Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 7 лютого
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 105,5 мільйона інфікованих коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. З них більш ніж 58,9 мільйона вже одужали, але 2 309 816 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19 та супутніх захворювань.
Канцлер Австрії готовий зробити щеплення російським "Супутником", але за умови
Джерело: Welt am Sonntag
Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що готовий зробити щеплення російською вакциною проти коронавірусу "Супутником V", але за умови, якщо її зареєструють в ЄС.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
В Японії цькують медиків через коронавірус
Джерело: NHK News
В Японії зафіксували чимало випадків дискримінації медичних працівників через їхню боротьбу з коронавірусною інфекцією.
Серед 698 випадків деякі з медиків повідомили, що їм відмовляли у перукарнях та інших закладів з тієї причини, що вони працюють у закладах охорони здоров’я. Деякі розповідали, що отримували надокучливі та образливі телефонні дзвінки від сусідів, якщо у них підтверджували коронавірус. Про подібні випадки повідомлялося в масштабах всієї країни, і що вони стосувались безпідставної дискримінації, яка могла б психологічно нашкодити робітникам.
Вчені заявили про низьку ефективність вакцини AstraZeneca від штаму з ПАР
Джерело: Financial Times
Вакцина, яку розробила компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, забезпечує лише обмежений захист від захворювань, викликаних південноафриканським варіантом COVID-19.
Видання Financial Times провело власне дослідження, у якому взяли участь 2 тисячі людей. Випробування показало, що ін’єкція вакцини від AstraZeneca, найімовірніше, не забезпечує захисту при легкому і помірному перебігу хвороби, викликаної вірусом з ПАР.
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