Станом на 7 лютого в Україні зафіксували 3 370 випадків зараження коронавірусною хворобою. Вчені заявили про низьку ефективність вакцини AstraZeneca від південноафриканського штаму коронавірусу. Медики в Японії скаржаться на цькування і образливі телефонні дзвінки. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 лютого.

Новини про коронавірус в Україні 7 лютого

Статистика COVID-19

Джерело: Апарат РНБО України

Станом на 7 лютого в Україні загалом 1 244 849 осіб отримали підтвердження щодо зараження коронавірусною хворобою. За минулу добу ця кількість збільшилася на 3 370.

Що було попередньої доби: Новини про коронавірус 6 лютого: Китай схвалив Sinovac, вакцинація у світі

Крім того, госпіталізовано 1 869 осіб. На жаль, за минулу добу померла від ускладнень 81 людина, одужало – 2 297 пацієнтів. Додамо, що за добу здійснено 19 500 тестувань (методом ПЛР – 15 690, методом ІФА – 3 810).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 244 849 осіб;

одужало – 1 073 046 осіб;

летальних випадків – 23 597;

проведено ПЛР-тестувань – 6 391 722.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у м. Київ (197).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 197 випадків;

Вінницька область – 184 випадки;

Волинська область – 48 випадків;

Дніпропетровська область – 198 випадків;

Донецька область – 188 випадків;

Житомирська область – 137 випадків;

Закарпатська область – 169 випадків;

Запорізька область – 86 випадків;

Івано-Франківська область – 454 випадки;

Київська область – 176 випадків;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 33 випадки;

Львівська область – 202 випадки;

Миколаївська область – 118 випадків;

Одеська область – 212 випадків;

Полтавська область – 37 випадків;

Рівненська область – 73 випадки;

Сумська область – 134 випадки;

Тернопільська область – 117 випадків;

Харківська область – 164 випадки;

Херсонська область – 50 випадків;

Хмельницька область – 97 випадків;

Черкаська область – 20 випадків;

Чернівецька область – 185 випадків;

Чернігівська область – 85 випадків.

Коронавірус у ЗСУ

Джерело: командування Медичних сил ЗСУ

За 6 лютого в лавах ЗСУ виявили лише 7 нових випадків коронавірусу. Це значно менше, ніж за попередню добу. Тоді COVID-19 діагностували одразу у 51 військового.

Недуга, на жаль, забрала 43 життя. Поки що на COVID-19 хворіє 671 військовий та працівник ЗСУ. На ізоляції (зокрема, самоізоляції) перебуває 61 людина.

За минулу добу захворювання підтвердили у 7 хворих. У медзакладах з них лікуються 3 осіб. Усі – у Житомирському військовому госпіталі Стан здоров'я хворих задовільний, вони отримують необхідне лікування. Решту хворих лікуються вдома – під наглядом медиків.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 7 лютого Джерело: Апарат РНБО України Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 105,5 мільйона інфікованих коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. З них більш ніж 58,9 мільйона вже одужали, але 2 309 816 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19 та супутніх захворювань.

Канцлер Австрії готовий зробити щеплення російським "Супутником", але за умови

Джерело: Welt am Sonntag

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що готовий зробити щеплення російською вакциною проти коронавірусу "Супутником V", але за умови, якщо її зареєструють в ЄС.

Канцлер Австрії пояснив, що у випадку реєстрації в ЄС російського "Супутника V", а також китайської вакцини, Австрія "безперечно спробує надати виробничі потужності відповідних національних компаній для їхнього виробництва".



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

В Японії цькують медиків через коронавірус

Джерело: NHK News

В Японії зафіксували чимало випадків дискримінації медичних працівників через їхню боротьбу з коронавірусною інфекцією.

Серед 698 випадків деякі з медиків повідомили, що їм відмовляли у перукарнях та інших закладів з тієї причини, що вони працюють у закладах охорони здоров’я. Деякі розповідали, що отримували надокучливі та образливі телефонні дзвінки від сусідів, якщо у них підтверджували коронавірус. Про подібні випадки повідомлялося в масштабах всієї країни, і що вони стосувались безпідставної дискримінації, яка могла б психологічно нашкодити робітникам.

Вчені заявили про низьку ефективність вакцини AstraZeneca від штаму з ПАР

Джерело: Financial Times

Вакцина, яку розробила компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, забезпечує лише обмежений захист від захворювань, викликаних південноафриканським варіантом COVID-19.

Видання Financial Times провело власне дослідження, у якому взяли участь 2 тисячі людей. Випробування показало, що ін’єкція вакцини від AstraZeneca, найімовірніше, не забезпечує захисту при легкому і помірному перебігу хвороби, викликаної вірусом з ПАР.