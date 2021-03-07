Новини про коронавірус 7 березня: міфи про вакцину, статистика

За минулу добу, 6 березня, в Україні підтвердили 7 167 випадків зараження COVID-19. Також за добу вакцинувалося ще 1 279 українців. Американські вчені заявили, що однієї дози Pfizer або Moderna недостатньо для захисту від коронавірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 березня.

Новини про коронавірус в Україні 7 березня

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Статистика поширення COVID-19

Джерело: Фейсбук-сторінка Максима Степанова

З початку пандемії коронавірусної інфекції в Україні COVID-19 вже підтвердили у 1 401 228 осіб. За минулу добу кількість зафіксованих випадків збільшилася на 7 167.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 401 228 осіб;

одужало – 1 196 520 осіб;

летальних випадків – 27 022.

Також за минулу добу, 6 березня, госпіталізовано 3 956 осіб. На жаль, 103 людини померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, одужало – 2 147 пацієнтів. 6 березня здійснено 46 304 тестувань (методом ПЛР – 24 868, методом ІФА – 3 927, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 509). З початку пандемії проведено 7 126 226 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (747), Львівській (601), Вінницькій (587), Івано-Франківській (543) та Закарпатській (503) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 432 випадки;

Вінницька область – 587 випадків;

Волинська область – 129 випадків;

Дніпропетровська область – 362 випадки;

Донецька область – 217 випадків;

Житомирська область – 747 випадків;

Закарпатська область – 503 випадки;

Запорізька область – 82 випадки;

Івано-Франківська область – 543 випадки;

Київська область – 366 випадків;

Кіровоградська область – 46 випадків;

Луганська область – 18 випадків;

Львівська область – 601 випадок;

Миколаївська область – 184 випадки;

Одеська область – 356 випадків;

Полтавська область – 120 випадків;

Рівненська область – 89 випадків;

Сумська область – 127 випадків;

Тернопільська область – 256 випадків;

Харківська область – 362 випадки;

Херсонська область – 35 випадків;

Хмельницька область – 361 випадок;

Черкаська область – 94 випадки;

Чернівецька область – 441 випадок;

Чернігівська область – 109 випадків.

Скільки людей вакцинувалося

Джерело: Телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

Протягом 6 березня 2021 року в Україні ще 1 279 зробили щеплення вакциною проти коронавірусної інфекції компаніїї AstraZeneca (торгова назва – Covisheld).

Від початку кампанії масової вакцинації, яка стартувала 24 лютого, щеплено 17 037 людей. Наразі усі отримали лише першу дозу вакцини.

Кількість щеплень, проведених у регіонах 6 березня

Дніпропетровська область – 50 щеплень;

Донецька область – 470 щеплень;

Закарпатська область – 30 щеплень;

Запорізька область – 30 щеплень;

Київська область – 110 щеплень;

Кіровоградська область – 40 щеплень;

Луганська область – 120 щеплень;

Львівська область – 40 щеплень;

Миколаївська область – 9 щеплень;

Одеська область – 60 щеплень;

Рівненська область – 30 щеплень;

Тернопільська область – 140 щеплень;

Херсонська область – 20 щеплень;

Чернігівська область – 30 щеплень;

Черкаська область – 100 щеплень.

Як українці зможуть отримати електронне підтвердження вакцинації проти COVID-19

Джерело: Фейсбук-сторінка Дениса Шмигаля

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що з 1 березня в Україні запрацювала послуга запису на безкоштовну вакцинацію від COVID-19. Він сказав, що ця цифрова система згодом допоможе отримати електронне підтвердження вакцинації проти COVID-19.

Більше того, цифрова система, розроблена Мінцифрою та МОЗ, допоможе в майбутньому всім вакцинованим отримати підтвердження щеплення проти COVID-19 у разі, якщо у світі будуть запроваджені так звані "паспорти вакцинації",

– написав прем'єр-міністр України.

Коронавірус у ЗСУ

Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ

Коронавірус продовжує стрімко поширюватися у лавах Збройних сил України. Минулої доби, 6 березня, від ускладнень хвороби помер один з працівників ЗСУ.

Загалом інфекція забрала життя 49 бійців Збройних сил. Водночас в українському війську за останні 24 години зафіксували 63 випадки зараження COVID-19.

Станом на 7 березня коронавірусом хворіє 1 269 українських військових. Від початку пандемії перемогти інфекцію змогли 16 218 військовослужбовців. Смертельна хвороба забрала життя 49 людей. Наразі на ізоляції перебуває 344 особи.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус в світі

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували майже 116 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Понад 65 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2 588 215 інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою. Продовжують лікування близько 48 мільйонів людей у всьому світі.

Чи викликає вакцина Pfizer безпліддя

Джерело: МОЗ України

У МОЗ України заявили, що вакцина ​​Pfizer не викликає безпліддя. Також міністерство нагадує, що вакцинація – найефективніший елемент для подолання пандемії COVID-19.

У МОЗ пояснили, що насправді якщо вакцина може викликати імунну відповідь проти плацентарного білка, те саме б відбувалося б під час захворювання COVID-19. Відтак це означало б, що мільйони жінок дітородного віку в усьому світі, які перенесли COVID-19 за останній рік, не можуть мати дітей .

"Поширюється твердження, що нібито вакцина Pfizer/BioNTech навчить імунну систему організму атакувати білок синцитин, який бере участь у формуванні плаценти, а це, в свою чергу, призведе до безпліддя у жінок… А це неправда!" – наголосили у МОЗ.

Однієї дози Pfizer і Moderna недостатньо для захисту від коронавірусу

Джерело: The Wall Street Journal

Американські урядові вчені критикують одноразове щеплення від коронавірусу вакцинами Pfizer /BioNTech і Moderna, які призначені для двох доз препарату.

Вчені заявили, що є недостатньо доказів того, що одна доза Pfizer і Moderna забезпечує тривалий захист.

"Дуже важливо, щоб ці вакцини використовувалися згідно з дозволом Управління з продовольства і медикаментів США (FDA), щоб запобігти захворюванню COVID-19, пов'язаним із ним госпіталізацією і смертю", – сказав директор Центру оцінки та досліджень біологічних препаратів FDA Пітер Маркс.

Раніше деякі вчені та закликали перейти до щеплення однією дозою препарату, посилаючись на попередні дослідження, які нібито показують, що один укол може бути ефективним. Вони вважають, що перехід на цей режим дозволить США пришвидшити темпи щеплень.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу