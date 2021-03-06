В Україні за добу на коронавірус захворіли понад 9 тисяч людей. МОЗ оновило карантинні зони, зокрема, у червону потрапили Закарпаття та Буковина – ситуація у цих областях складна. Крім того, Закарпаття має найнижчі показники щодо вакцинації. Канада схвалила вакцину від Johnson & Johnson. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 березня.

Новини про коронавірус в Україні 6 березня

Актуальна статистика поширення COVID-19

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 9 144 людини, з них 563 дитини та 299 медпрацівників. Найбільше хворих зареєстрували у Житомирській області.

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Госпіталізації потребували 3 309 хворих чи пацієнтів з симптомами, що характерні коронавірусу. Від ускладнень хвороби померли 156 пацієнтів. Водночас одужали – 3 351 пацієнт з COVID-19.

Ситуація з тестуванням

Лабораторії МОЗ за добу здійснили 81 333 тестувань на виявлення SARS-CoV-2:

методом ПЛР – 38 972,

методом ІФА – 15 627,

досліджень експрес-тестами на антиген – 26 734;

загалом уже проведено ПЛР-тестувань – 7 101 358.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 1 394 061 людина, станом на 6 березня з них видужали 1 194 373 хворих. Втім померли від ускладнень та наявності супутніх захворювань – 26 919 хворих.

Добовий приріст хворих на COVID-19:

м. Київ – 682;

Вінницька область – 714;

Волинська область – 195;

Дніпропетровська область – 488;

Донецька область – 193;

Житомирська область – 749;

Закарпатська область – 665;

Запорізька область – 188;

Івано-Франківська область – 676;

Київська область – 595;

Кіровоградська область – 47;

Луганська область – 35;

Львівська область – 531;

Миколаївська область – 337;

Одеська область – 375;

Полтавська область – 112 ;

Рівненська область – 198;

Сумська область – 194;

Тернопільська область – 357;

Харківська область – 522;

Херсонська область – 62;

Хмельницька область – 376;

Черкаська область – 143;

Чернівецька область – 522;

Чернігівська область – 188.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Важких хворих не лікуватимуть: медик про захворюваність на Закарпатті

Джерело: фейсбук Юрій Яцина

Головний лікар обласної лікарні на Закарпатті Юрій Яцина заявив, що через критичну ситуацію з коронавірусом у регіоні в лікарнях можуть ввести так зване "медичне сортування", коли медичну допомогу надаватимуть тим пацієнтам, які мають вищі шанси на одужання.

За словами Юрія Яцини, тільки за останні 4 дні в обласну лікарню госпіталізували 76 пацієнтів. Крім того, лікар зауважив, що "практично всі місця для надання кисневої терапії зайняті".

В Україні оновили карантинні зони

Джерело: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило новий перелік зон адаптивного карантину. Згідно з ним, Київ потрапив до помаранчевої зони.

Позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відбулось в суботу.

До червоної зони віднесли такі області:



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу

За добу і від початку вакцинації: скільки українців отримали щеплення

Джерело: "Коронавірус інфо"

Станом на 6 березня 2021 року в Україні вакцину проти коронавірусу отримали 15 758 людей. У МОЗ назвали області з найвищим та найнижчим показником кількості вакцинованих.

Найбільше вакцинованих у Донецькій області – 360 щеплень провели за останню добу, за весь період кампанії – 1 470 щеплень.



Скільки українців вакцинували проти коронавірусу / Фото Коронавірус інфо

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область – 220 щеплень;

Волинська область – 70 щеплень;

Дніпропетровська область – 310 щеплень;

Донецька область – 360 щеплень;

Житомирська область – 40 щеплень;

Закарпатська область – 40 щеплень;

Запорізька область – 80 щеплень;

Івано-Франківська область – 135 щеплень;

Київська область – 140 щеплень;

Кіровоградська область – 40 щеплень;

Луганська область – 163 щеплення;

Львівська область – 130 щеплень;

м. Київ – 100 щеплень;

Миколаївська область – 40 щеплень;

Одеська область – 240 щеплень;

Полтавська область – 80 щеплень;

Рівненська область – 150 щеплень;

Сумська область – 60 щеплень;

Тернопільська область – 260 щеплень;

Харківська область – 80 щеплень;

Херсонська область – 90 щеплень;

Хмельницька область – 50 щеплень;

Чернівецька область – 110 щеплень;

Чернігівська область – 30 щеплень;

Черкаська область – 259 щеплень.

Важливо! Наразі єдиним способом уникнути ускладнень та зменшити ризики госпіталізації чи навіть смертності від коронавірусу – є вакцинація.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу

Цікаво "Британський" штам COVID-19 в Україні виявили випадково: як це сталося

Дослідження про коронавірус в світі

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували майже 116 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Понад 65 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2 580 686 інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Продовжують лікування близько 48 мільйонів людей у всьому світі.

Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Канада схвалила вакцину від Johnson & Johnson

Джерело: Укрінформ

Уряд Канади схвалив використання вакцини від коронавірусу Janssen розробки компанії Johnson & Johnson. Радниця Департаменту охорони здоров'я Канади розповіла, що уряд дозволив використовувати вакцину усім людям, старшим за 18 років.

За її словами, розглянувши усі дані, відомство встановило наявність переконливих доказів того, що переваги цієї вакцини переважують її потенційні ризики.

Росія веде дипломатично-вакційну гру

Джерело: Укрінформ

Москва продовжує нав'язувати свою вакцину європейським країнам. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов називає такі дії Росії "дипломатично-вакційною грою".

Угорщина, Чехія та Словаччина вакцинують своїх громадян російською вакциною "Супутник V", не заважаючи на відсутність сертифікації цього лікарського засобу.

Що відомо про "Супутник V" Вакцина досі не сертифікована в ЄС, бо російська влада навіть не подала заявки на реєстрацію цього лікарського засобу. Препарат не пройшов третю, найважливішу стадію – клінічних випробувань. Водночас схвалили на державному рівні вакцину "Супутник V" – Словаччина, Чорногорія, Сирія, Білорусь та Вірменія.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу