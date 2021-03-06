Новини про коронавірус 7 березня: нові карантинні зони, Канада схвалила одну дозу вакцини

В Україні за добу на коронавірус захворіли понад 9 тисяч людей. МОЗ оновило карантинні зони, зокрема, у червону потрапили Закарпаття та Буковина – ситуація у цих областях складна. Крім того, Закарпаття має найнижчі показники щодо вакцинації. Канада схвалила вакцину від Johnson & Johnson. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 березня.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 9 144 людини, з них 563 дитини та 299 медпрацівників. Найбільше хворих зареєстрували у Житомирській області.
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Госпіталізації потребували 3 309 хворих чи пацієнтів з симптомами, що характерні коронавірусу. Від ускладнень хвороби померли 156 пацієнтів. Водночас одужали – 3 351 пацієнт з COVID-19.
Лабораторії МОЗ за добу здійснили 81 333 тестувань на виявлення SARS-CoV-2:
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: фейсбук Юрій Яцина
Головний лікар обласної лікарні на Закарпатті Юрій Яцина заявив, що через критичну ситуацію з коронавірусом у регіоні в лікарнях можуть ввести так зване "медичне сортування", коли медичну допомогу надаватимуть тим пацієнтам, які мають вищі шанси на одужання.
За словами Юрія Яцини, тільки за останні 4 дні в обласну лікарню госпіталізували 76 пацієнтів. Крім того, лікар зауважив, що "практично всі місця для надання кисневої терапії зайняті".
Джерело: МОЗ
Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило новий перелік зон адаптивного карантину. Згідно з ним, Київ потрапив до помаранчевої зони.
Позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відбулось в суботу.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Джерело: "Коронавірус інфо"
Станом на 6 березня 2021 року в Україні вакцину проти коронавірусу отримали 15 758 людей. У МОЗ назвали області з найвищим та найнижчим показником кількості вакцинованих.Найбільше вакцинованих у Донецькій області – 360 щеплень провели за останню добу, за весь період кампанії – 1 470 щеплень.
Скільки українців вакцинували проти коронавірусу / Фото Коронавірус інфо
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 каналу
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Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зафіксували майже 116 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Понад 65 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2 580 686 інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою.
Продовжують лікування близько 48 мільйонів людей у всьому світі.
Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Джерело: Укрінформ
Уряд Канади схвалив використання вакцини від коронавірусу Janssen розробки компанії Johnson & Johnson. Радниця Департаменту охорони здоров'я Канади розповіла, що уряд дозволив використовувати вакцину усім людям, старшим за 18 років.
За її словами, розглянувши усі дані, відомство встановило наявність переконливих доказів того, що переваги цієї вакцини переважують її потенційні ризики.
Джерело: Укрінформ
Москва продовжує нав'язувати свою вакцину європейським країнам. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов називає такі дії Росії "дипломатично-вакційною грою".
Угорщина, Чехія та Словаччина вакцинують своїх громадян російською вакциною "Супутник V", не заважаючи на відсутність сертифікації цього лікарського засобу.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу