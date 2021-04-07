Україна на першому місці в Європі за смертністю від COVID-19. Локдаун у Києві можуть продовжити до травня. У червоній зоні трішки послаблять обмеження. У третини людей, які перехворіли на COVID-19, пів року зберігаються психічні порушення. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 квітня.

Новини про коронавірус в Україні 7 квітня

Статистика поширення вірусу в країні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу в Україні виявили 15 415 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією COVID-19. До лікарень госпіталізували 5 587 хворих. На жаль, від ускладнень померла ще 481 людина. Натомість 11 472 пацієнтів виписали.

До теми Новини про коронавірус 6 квітня: Україна отримає 10 мільйонів Pfizer, дані про утворення тромбів

Від початку пандемії в Україні: виявили – 1 784 579 хворих;

одужали – 1 373 851 людина;

померло – 35 498 пацієнтів.

Ситуація з тестуванням

Впродовж 6 квітня в Україні здійснили 59 049 тестувань методом ПЛР. Методом ІФА провели 23 778 тестів, а ще 57 397 досліджень було здійснено експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. За весь час пандемії в Україні️ провели 8 456 635 ПЛР-тестувань.

Темпи вакцинації

За минулу добу в Україні проти коронавірусу вакцинувалися 15 585 українців. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу вакцини отримали 320 263 громадяни. Натомість завершили вакцинацію (отримали 2 дози) тільки 2 людини.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень

м. Київ – 1 417 випадків/ 1 819 щеплень;

Вінницька область – 562 випадки/ 610 щеплень;

Волинська область – 390 випадків/ 510 щеплень;

Дніпропетровська область – 671 випадок/ 1 170 щеплень;

Донецька область – 650 випадків/ 540 щеплень;

Житомирська область – 465 випадків/ 630 щеплень;

Закарпатська – 331 випадок/ 420 щеплень;

Запорізька область – 733 випадки/ 870 щеплень;

Івано-Франківська область – 195 випадків/ 627 щеплень;

Київська область – 1 092 випадки/ 0 щеплень;

Кіровоградська область – 105 випадків/ 610 щеплень;

Луганська область – 254 випадки/ 430 щеплень;

Львівська область – 1 085 випадків/ 1 349 щеплень;

Миколаївська область – 412 випадків/ 680 щеплень;

Одеська область – 1 236 випадків/ 580 щеплень;

Полтавська область – 482 випадки/ 830 щеплень;

Рівненська область – 666 випадків/ 580 щеплень;

Сумська область – 586 випадків/ 270 щеплень;

Тернопільська область – 569 випадків/ 620 щеплень;

Харківська область – 1 017 випадків/ 560 щеплень;

Херсонська область – 294 випадки/ 40 щеплень;

Хмельницька область – 912 випадків/ 990 щеплень;

Черкаська область – 745 випадків/ 300 щеплень;

Чернівецька область – 351 випадок/ 400 щеплень;

Чернігівська область – 195 випадків/ 150 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу

Україні передадуть холодильники для перевезення вакцини Pfizer, – посольство США

Джерело: USAID Україна

Агентство США з міжнародного розвитку USAID надасть Україні холодильники для перевезення і зберігання вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer.

У "Феофанії" людей масово вакцинували від коронавірусу під виглядом медиків, – ЗМІ

Джерело: LB.ua

У лікарні "Феофанія" людям робили щеплення проти коронавірусу нібито залишками вакцини за попереднім записом. Однак виявилось, що частина осіб вакцинувалася дозами, які були призначені для медиків. У документах охочих теж записували як працівників лікарні. Наразі невідомо, скільки людей могли вакцинувати за такою "схемою". ЗМІ переконує, що 2 випадки точно були. Ці люди думали, що вакцинуються залишками.

Тиждень на кисні, лікарі майже не відходили, – у Дніпрі рятують 7-річного хлопчика з COVID-19

Джерело: Дніпровська дитяча міська клінічна лікарня №6

У Дніпрі значно зросла кількість дітей, які хворіють на коронавірус. Наразі лікарі рятують 7-річного хлопчика з двосторонньою пневмонією. Майже тиждень хлопчик перебував на цілодобовій подачі кисню. Зараз дитині покращало – вона починає одужувати.

Україна на першому місці в Європі за смертністю від COVID-19

Джерело: Worldometers

6 квітня Україна опинилася на першому місці в Європі за кількістю смертельних випадків на добу і за кількістю виявлених нових випадків захворювання.

Україна виходить на плато третьої хвилі коронавірусу: у 7 областях прогноз гірший, – НАН

Джерело: НАН України

Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується, захворюваність виходить на плато третьої хвилі COVID-19. Темпи поширення хвороби знижуються вже 2 тижні поспіль. Водночас у 7 регіонах прогнозують складну епідеміологічну ситуацію. Згідно з розглянутими сценаріями, регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих будуть Дніпропетровська, Київська, Львівська, Одеська, Харківська, Хмельницька області та місто Київ.

Україна змінила правила в'їзду: іноземці повинні підтвердити мету візиту

Джерело: 24 канал

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що відтепер всі іноземці, які в'їжджають в Україну повинні будуть назвати мету візиту в країну. Якщо ж іноземні громадяни не зможуть цього зробити, то їм можуть відмовити у в'їзді. Окрім цього, потрібно мати страховий поліс та негативний тест на коронавірус.

У червоній зоні трішки послаблять обмеження: що дозволять

Джерело: 24 канал

Кабмін планує дещо послабити обмеження у червоній зоні карантину. Зокрема, дозволять торгівлю садівним матеріалом та роботу хімчисток.



Адаптивний карантин / Джерело: Адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Локдаун у Києві продовжать до травня, – ЗМІ

Джерело: Kyivlive

За повідомленням ЗМІ, локдаун у столиці планують продовжити до 10 травня. Дата закінчення жорсткого карантину в Києві поки невідома. Сайт повідомив про це посилаючись на свої анонімні джерела в МОЗ. Однак, хто саме про це розповів – невідомо.

На Київщині закінчились вакцини проти COVID-19: щеплень не робили уже 4 дні

Джерело: Київська ОДА

У Київській області використовували всі дози вакцини проти коронавірусу, тому в регіоні не робили щеплення 4 дні. Лише сьогодні в регіон доставили чергову партію вакцин AstraZeneca/Covishield – 5 000 додаткових доз. Тому вакцинацію в області відновлять.

До теми Степанов заявив, що в Україні теоретично можна робити близько 6 мільйонів щеплень на місяць

Новини про коронавірус у світі 7 квітня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували понад 132 мільйони хворих на коронавірус. Більш ніж 75 мільйонів інфікованих подолали хворобу. Втім, 2 874 103 пацієнти пішли з життя від ускладнень, спричинених недугою. Найактивніше хвороба зараз поширюється у Бразилії та Індії. Від початку пандемії найбільше хворих виявили у США.

Росія продала до ЄС не той "Супутник V", що схвалив науковий журнал

Джерело: Dennik N

Вакцина "Супутник V", яку Росія продала до Євросоюзу не ідентична тій, яку схвалив авторитетний журнал The Lancet. Про це свідчить дослідження Словацького державного інституту контролю за лікарськими засобами. Тож інститут не дав рекомендації щеплювати населення російською вакциною, бо не має достатньо інформації. Міністерство охорони здоров'я підтримало таку позицію.

Велика Британія почала використання вакцини Moderna проти коронавірусу

Джерело: Sky News

Велика Британія в середу, 7 квітня, розпочинає використання вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna. Moderna стала третьою вакциною, яку схвалили для використання у Великій Британії після Pfizer/BioNTech і Oxford University/AstraZeneca.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

У третини людей, які перехворіли на COVID-19, пів року зберігаються психічні порушення

Джерело: The Lancet

Найбільше на сьогодні дослідження показало, що неврологічні та психічні розлади протягом 6 місяців діагностували у 34% пацієнтів, які перенесли COVID-19. Для 13% з них це був перший в житті діагноз цього медичного профілю. Найпоширеніші психічні розлади: депресія, тривожність і безсоння. Важкі неврологічні патології зустрічаються значно рідше.