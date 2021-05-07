Новини про коронавірус 7 квітня:вихід із третьої хвилі, вакцинація без декларації

В Україні закінчилась третя хвиля коронавірусу, очільник МОЗ Максим Степанов розповів про труднощі, які пройшла за цей час медична система. Темпи вакцинації дещо зросли – у липні країна повинна отримати додаткові дози препаратів NovaVax та AstraZeneca. У світі понад 60 мільйонів активних хворих. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 травня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: фейсбук-сторінка Максима Степанова

За минулу добу, cтаном на 7 травня, в Україні виявили 8 404 нових хворих на коронавірус, серед них – 353 дитини та 185 медпрацівників. Госпіталізації потребували 3 080 людей з симптоматикою COVI-19. На жаль, 379 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Крім того, 6 травня стало відомо, що 19 453 пацієнтів одужали.

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захворіли – 2 105 428 людей, станом на 7 квітня одужали 1 731 162 з них. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 45 830.

За минулу добу здійснено 94 479 тестувань:

методом ПЛР – 39 748,

методом ІФА – 14 177,

експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2 – 40 554.

Темпи вакцинації проти коронавірусу

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 37 967 українців. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 821 770 людей, з них отримали 1 дозу – 821 768 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 428 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Щеплення проводилось 257 мобільними бригадами з імунізації та 1 576 пунктами щеплення. Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 522 273 людини.

Кількість захворювань та щеплень: добовий показник

м. Київ – 611 випадків/ 6 026 щеплень;

Вінницька область – 205 випадків/ 1 858 щеплень;

Волинська область – 267 випадків/ 698 щеплень;

Дніпропетровська область – 622 випадки/ 4 358 щеплень;

Донецька область – 571 випадок/ 1 265 щеплень;

Житомирська область – 228 випадків/ 692 щеплення;

Закарпатська – 124 випадки/ 522 щеплення;

Запорізька область – 494 випадки/ 1 713 щеплень;

Івано-Франківська область – 146 випадків/ 783 щеплення;

Київська область – 366 випадків/ 3 557 щеплень;

Кіровоградська область – 67 випадків/ 645 щеплень;

Луганська область – 232 випадки/ 668 щеплень;

Львівська область – 256 випадків/ 2 789 щеплень;

Миколаївська область – 257 випадків/ 1 217 щеплень;

Одеська область – 344 випадки/ 1 444 щеплення;

Полтавська область – 387 випадків/ 153 щеплення;

Рівненська область – 438 випадків/ 1 039 щеплень;

Сумська область – 337 випадків/ 1 203 щеплення;

Тернопільська область – 163 випадки/ 704 щеплення;

Харківська область – 991 випадок/ 317 щеплень;

Херсонська область – 215 випадків/ 2 410 щеплень;

Хмельницька область – 408 випадків/ 1 376 щеплень;

Черкаська область – 415 випадків/ 1 134 щеплення;

Чернівецька область – 116 випадків/ 452 щеплення;

Чернігівська область – 144 випадки/ 944 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Ми вийшли з третьої хвилі пандемії, – Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна вийшла з третьої хвилі COVID-19. Він зауважив, що попередні 2 місяці були складними.

Перші тижні вірус розвивався шаленими темпами. Найвищі показники захворюваності, смертності та госпіталізацій були наприкінці березня та на початку квітня. Степанов зізнався – у МОЗ усвідомлювали, що на всю країну кисню може не вистачити.

Виклики медичній системі під час третьої хвилі:

Львівський хімічний завод не витримував та в якийсь момент частина виробничих потужностей зупинилась. Проте за ніч їх вдалося відновити.

На піку епідемії в лікарнях одночасно перебували 44 тисячі пацієнтів, які перебували на кисневій терапії.

Під час третьої хвилі померло значно більше пацієнтів, ніж під час попередніх двох. Велику кількість смертей спровокував високий рівень захворюваності.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Це не означає скасування карантину,– Ляшко про вихід з червоної зони Нещодавно чимало областей України покинули червону зону. Проте, за словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, це не означає скасування обмежень. Також у МОЗ обіцяють навідатись у регіони, аби з'ясувати ситуацію з вакцинацією. Ляшко наголосив, що на території жовтої та помаранчевої областей, у які потрапляють регіони після червоної, теж діють обмеження. Які обмеження діють на території помаранчевої та жовтої зон: носіння масок в публічних місцях;

дотримання дистанції в 1,5 метра;

обмеження на проведення масових заходів;

обмеження на кількість пасажирів в громадському транспорті;

заборона на проведення дискотек, роботу нічних клубів, бенкетів в закладах громадського харчування;

заклади громадського харчування можуть працювати тільки до 00:00, а до 7:00 їхня робота заборонена. Як вакцинуватися проти COVID-19 без декларації або в іншій області Головний санітарний лікар країни та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко розповів, що наявність декларації із сімейним лікарем не є обов'язковою умовою для вакцинації проти COVID-19. Ба більше, вакцинуватися можна у будь-якому зручному для вас регіоні. Якщо у вас немає сімейного лікаря, то необхідно взяти з собою документи, які посвідчують особу. Якщо вам відмовили у проведенні щеплень через декларацію, про це необхідно повідомити: у контакт-центр МОЗ – 0 800 60 20 19,

або контакт центр НСЗУ – 16-77. Цікаво Ляшко назвав дати, коли почнуть робити друге щеплення кожною із вакцин Перші поставки вакцини Novavax в Україну очікуються у липні-серпні Джерело: фейсбук-сторінка Максима Степанова Міністр охорони здоров'я Максим Степанов провів зустріч із власником Serum Institute Сайрусом Пунавалою. На зустрічі вони обговорили поставку вакцин проти коронавірусу від виробників NovaVax та AstraZeneca. Очільник МОЗ обговорив також можливість збільшення обсягів постачання NovaVax з 10 до 15 млн вже цього року. А також збільшення обсягів першої партії вакцин – з 2 до 4 млн доз. Новини про коронавірус у світі 7 травня Статистика поширення COVID-19 Джерело: РНБО України Від початку пандемії COVID-19 в світі на коронавірус захворіло понад 156 мільйонів людей. Понад 92 мільйони інфікованих вже подолали хворобу. Натомість 3 256 526 пацієнтів, на жаль, померли від ускладнень та супутніх захворювань. Близько 70 мільйонів доз вакцини Johnson & Johnson можуть бути бракованими, – ЗМІ Джерело: The New York Times В американських ЗМІ вважають, що приблизно 70 мільйонів доз вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson можуть бути бракованими. Йдеться про партії вакцини, вироблених на заводі в Балтіморі (штат Меріленд, США) і призначених для поставок всередині країни. Фахівці FDA вважають, що змішання компонентів вакцин могло статися через працівників, які не пройшли дезінфекцію при переміщеннях між зонами виробництва різних препаратів.

Дослідження про коронавірус

Дві третини людей зіткнулися з дерматитом через COVID-19

Джерело: Scitechdaily

Нове дослідження, представлене в рамках симпозіуму Європейської академії дерматології та венерології показало негативний вплив частого миття рук на шкіру.

Вчені з Медичного коледжу батька Мюллера, Індія, проаналізували трансепідермальну втрату води (TEWL – важливий параметр для вимірювання функції шкірного бар'єра) у 582 осіб.

Результати показали, що, не дивлячись на те, що тільки приблизно 3% медичних працівників і 2,4% широкої громадськості, які брали участь в дослідженні, повідомили про попередні випадки дерматиту рук.