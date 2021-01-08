В Україні у п'ятницю, 8 січня, стартував зимовий локдаун. У мережі саркастично обговорюють заборону продажу низки товарів у супермаркетах. Нардеп від "Слуги народу" Олексій Леонов сказав, що карантин врятує людей від колготок. У Стенфорді озробляють дешеву та просту вакцину проти коронавірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 8 січня.

Новини про коронавірус в Україні 8 січня

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Статистика поширення COVID-19

Станом на 8 січня в Україні виявили 1 105 169 хворих на коронавірус. Серед нових пацієнтів 166 дітей та 179 медпрацівників.

Від початку минулого року в Україні виявили 1 105 169 хворих на коронавірус. З них 778 345 вже одужали, але 19 588 померли від ускладнень, спричинених хворобою. За цей період в країні провели 5 733 555 тестувань методом ПЛР.

Коронавірус в регіонах України: добова статистика

Київ – 438 випадків;

Вінницька область – 107 випадків;

Волинська область – 107 випадків;

Дніпропетровська область – 376 випадків;

Донецька область – 384 випадки;

Житомирська область – 358 випадків;

Закарпатська область – 96 випадків;

Запорізька область – 358 випадків;

Івано-Франківська область – 106 випадків;

Київська область – 371 випадок;

Кіровоградська область – 8 випадків;

Луганська область – 113 випадків;

Львівська область – 331 випадок;

Миколаївська область – 418 випадків;

Одеська область – 274 випадки;

Полтавська область – 115 випадків;

Рівненська область – 146 випадків;

Сумська область – 235 випадків;

Тернопільська область – 101 випадок;

Харківська область – 191 випадок;

Херсонська область – 192 випадки;

Хмельницька область – 263 випадки;

Черкаська область – 146 випадків;

Чернівецька область – 152 випадки;

Чернігівська область – 290 випадків.

Коронавірус у ЗСУ

У Збройних Силах України станом на 8 січня коронавірусом хворіє 1270 військових. За минулу добу зареєстровано 39 нових випадків захворювання на COVID-19, що на 78 осіб менше у порівнянні з 7 січням.

Всього за час пандемії одужали 13 214 осіб, померли – 38 людей. На ізоляції та самоізоляції перебуває 60 осіб. У 10 військовослужбовців карантинні обмеження закінчуються у найближчі 3 доби.

Локдаун

В Україні 8 січня розпочався локдаун. Він триватиме до 24 січня. У цей період дітиме низка заборон та обмежень. Зокрема, працюватиме транспорт, продуктові магазини та аптеки. Однак робота розважальних закладів буде заборонена.

Як пояснив Степанов, дати 8 – 24 січня обрали не просто так. Річ у тім, що цей період відповідає закінченню інкубаційного періоду коронавірусу у людей, які могли заразитися під час новорічних свят.

Що відтепер заборонено

робота кафе, ресторанів і барів. Дозволена тільки доставка та робота на виніс.

робота магазинів непродовольчих товарів – можна лише доставляти.

робота кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торгово-розважальних центрів. Заклади можуть працювати лише у випадках торгівлі продуктами харчування, ліками, ветеринарними препаратами, товарами особистої гігієни та побутової хімії,

всі заклади освіти перебувають на канікулах, крім дитячих садків,

не буде розважальних, спортивних, культурних й інших масових заходів. Однак спортивні заходи можна проводити професійним командам, без глядачів.

не можна проводити різдвяні ярмарки.

Які ще обмеження діють

Державні й комунальні заклади тепер працюють дистанційно;

працівникам приватної сфери теж рекомендують перейти на дистанційну роботу.

Що працює

Громадський транспорт (з обмеженнями помаранчевої зони)

міжміське й міжнародне автомобільне, залізничне й авіасполучення,

продуктові магазини,

аптеки,

банки,

пошта,

готелі,

салони краси й перукарні, але за попереднім записом і без очікування всередині,

техобслуговування й ремонт авто,

автозаправки, але без зон харчування.

"Порятунок від колготок"

У мережі люди діляться світлинами магазинних полиць "на карантині" та залишаються саркастичні коментарі, адже у крамницях та супермаркетах заборонили продавати низку товарів. Полиці із забороненими товарами як-от бритви чи шкарпетки тимчасово заблокували клейкою стрічкою.

Нардеп від "Слуги народу" Олексій Леонов на своїй сторінці у фейсбуці розповів про ситуацію в Одесі. За словами народного обранця, там також не можна придбати певні товари.

"Мовчу про логіку, нема більше сил про неї говорити. Кабінет Міністрів рятує людей від колготок. Принаймні від чогось рятує", – заявив Леонов.



Карантинні обмеження отримують чимало саркастичних коментарів / Фото з телеграм-каналів Perepichka News, PavlovskyNews і "Сегодня"



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

За яких умов російська вакцина надійде в Україну

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, через які перевірки має пройти російська вакцина проти коронавірусу "Спутник V", аби потрапити на український ринок. Додамо, що 6 січня харківська компанія "Біолік" подала заявку до Державного експертного центру на дозвіл продавати в Україні російську вакцину.

За словами Степанова, компанія ще повинна подати реєстраційну форму, а також досьє, в якому має бути чітко доведена безпечність препарату та показані результати трьох фаз клінічних випробувань.

За результатами усіх цих подань можливо буде говорити про якість препарату. Нарешті ми хоч побачимо не якісь там політичні гасла, а що таке ця російська вакцина,

– сказав Максим Степанов.

Новини про коронавірус у світі 8 січня

Згідно з даними РНБО України, за весь час пандемії COVID-19 у світі інфікувалися понад 88 мільйонів людей. Понад 49 мільйонів пацієнтів вже одужали, але 1 899 824 хворих, на жаль, померли.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 21 585 272;

Індія – 10 413 417;

Бразилія – 7 961 673;

Росія – 3 321 163;

Великобританія – 2 898 057.

В Росії від коронавірусу померла майже 61 тисяча людей

Станом на 8 січня у Росії зареєстрували 3 355 794 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 23 652 випадки інфікувань. Найбільше нових хворих виявили в Москві (+5027), Петербурзі (+3017), Підмосков'ї (+1226), а також у Нижньогородській (+467) і Свердловській областях (+387).

За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померли 454 людей. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 60 911. За цей період одужали 21 677 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 2 731 129 громадян. За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 92,9 мільйона тестів на коронавірус. Зараз в Росії хворіє 563 754 громадян.

Для бідних країн розробляють найпростішу та найдешевшу вакцину

У Стенфорді розробляють однофазну вакцину проти коронавірусу. Її можна буде зберігати при кімнатній температурі. Новий препарат створили на основі наночастинок білка феритину. Раніше таку схему використовували для розробки вакцини проти Ебола. Вчені з'єднали наночастинки феритину з модифікованими версіями спайкового білка SARS-CoV-2.

До слова, вакцини від Moderna і Pfizer мають РНК збудник вірусу. Такі препарати виробляються швидше, але дорожчі й вимагають двоетапного щеплення.

Поки що дослідження лише на початку шляху і вчені розуміють, що інші вакцини-кандидати набагато швидше потраплять на ринок. Розробка вакцини чітко орієнтована на найбідніші країни, але поки що вчені не можуть назвати передбачувані терміни випробувань вакцини на людях.

Вакцину проти COVID-19 можливо доведеться робити 2 рази на рік

Медики поки не знають, на скільки вистачить ефекту вакцини проти коронавірусу. За їхніми припущеннями, щеплення потрібно буде робити повторно раз на пів року або рік. Про це заявив міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок.

"Я думаю, що нам, ймовірно, доведеться ще раз вакцинувати людей, оскільки ми не знаємо, наскільки тривалий захисний ефект від цих вакцин. Ми не знаємо, як часто нам доведеться заново прищеплювати людей вакциною", – сказав він.



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