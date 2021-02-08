Директор ВООЗ похвалив Україну за боротьбу з коронавірусом. У ВООЗ розповіли, чи можливе безпліддя після вакцинації. Глава Єврокомісії просить поділитись вакцинами з Україною. Pfizer обіцяє удвічі пришвидшити виробництво вакцини від COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 8 лютого.

Новини про коронавірус в Україні 8 лютого

Статистика COVID-19 в країні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 1 246 990 випадків зараження коронавірусом.

Днем раніше Новини про коронавірус 7 лютого: цькування медиків в Японії, ефективність AstraZeneca

Натомість за минулу добу, 7 лютого, в Україні виявили 2 141 нового хворого на коронавірус. З них 130 дітей та 71 медичний працівник.

За цей період до лікарень госпіталізували 1 020 пацієнтів. На жаль, ще 47 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою. Внаслідок цього загальна кількість летальних випадків зросла до 23 644.

Ще 2 697 пацієнтів одужали. Загалом недугу подолали вже 1 075 743 мешканців України.

Приріст інфікованих за минулу добу в регіонах:

Київ – 88 випадків;

Вінницька область – 123 випадки;

Волинська область – 45 випадків;

Дніпропетровська область – 156 випадків;

Донецька область – 28 випадків;

Житомирська область – 176 випадків;

Закарпатська область – 133 випадки;

Запорізька область – 59 випадків;

Івано-Франківська область – 398 випадків;

Київська область – 97 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 14 випадків;

Львівська область – 119 випадків;

Миколаївська область – 115 випадків;

Одеська область – 61 випадок;

Полтавська область – 32 випадки;

Рівненська область – 45 випадків;

Сумська область – 54 випадки;

Тернопільська область – 74 випадки;

Харківська область – 35 випадків;

Херсонська область – 19 випадків;

Хмельницька область – 24 випадки;

Черкаська область – 53 випадки;

Чернівецька область – 143 випадки;

Чернігівська область – 46 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика тестування в Україні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Впродовж 7 лютого в Україні здійснили 13 662 тестувань на коронавірус (методом ПЛР – 10 401, а методом ІФА – 3 261). Загалом з початку пандемії в Україні провели 6 402 123 ПЛР-тестувань.

Щеплення проти COVID-19: скільки доз вакцини отримає Україна

Джерело: 24 канал

Вже зовсім скоро в Україну прибудуть перші дози вакцин проти коронавірусної інфекції. Очільник МОЗ Максим Степанов розповів на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", скільки доз вакцин і яких саме отримають українці:

5 лютого, МОЗ отримало підтвердження про постачання 12 мільйонів доз вакцин проти коронавірусної інфекції виробництва AstraZeneсa і Novavах. По стачання буде з лютого 2021 року.

А ще Україна підписала контракт на отримання вакцин китайського виробництва Sinovac – 1,9 мільйонів доз. Поставка очікується найближчим часом.

– 1,9 мільйонів доз. Поставка очікується найближчим часом. Ще 8 мільйонів доз Україна гарантовано отримає через COVAX.

Крім того, очікується 117 тисяч доз вакцини компанії Pfizer . Поставка почнеться з середини лютого.

. Поставка почнеться з середини лютого. Від 2,2 – 3,7 мільйона доз вакцина Україна отримає від AstraZeneсa. Постачання відбудеться впродовж першого і другого кварталу цього року.

Директор ВООЗ похвалив Україну за боротьбу з коронавірусом

Джерело: 24 канал

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус вважає, що Україна одна з перших розпочала боротьбу з коронавірусом. Він пообіцяв, що ВООЗ буде продовжувати надавати підтримку для того, щоб зупинити поширення коронавірусу та рятувати життя. Директор ВООЗ наголосив, що організація намагалася підтримувати усі зусилля та сприяла розбудові потужностей лабораторій та покращувала засоби, які допомагали протидіяти пандемії. ВООЗ також підтримало понад 200 медичних закладів для того, щоб допомогти протидіяти туберкульозу та ВІЛ\СНІДу.

Українці – не кролики для експериментів, – Зеленський про щеплення російською вакциною

Джерело: 24 канал

Президент України Володимир Зеленський порекомендував бути обережнішим із твердженнями про ефективність російської вакцини, адже на сьогодні ВООЗ і провідні спеціалісти не є впевненими у її безпечності. За його словами, Україна домовляється про постачання вакцин з провідними виробниками, які затверджені світом.

Україна домовилася про постачання 4 вакцин від COVID-19, – Зеленський

Джерело: 24 канал

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилася про постачання 4 вакцин від коронавірусу. Мовиться про препарати від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах. Перший етап вакцинації розпочнеться вже цього місяця. Першими вакцину отримають наші медики, військові та нацгвардійці

ВООЗ обіцяє Україні першу чергу в отриманні вакцин проти коронавірусу

Джерело: 24 канал

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що Україна буде включена в першу чергу постачання вакцин проти COVID-19 в рамках ініціативи COVAX. За його словами, COVAX вже опублікував свій прогноз щодо розподілу вакцин серед країн-учасниць цієї ініціативи, і ВООЗ разом з UNICEF та іншими організаціями буде співпрацювати, щоб розподілити ці вакцини якомога швидше.

В Україні з'явиться платформа для запису на щеплення до початку масової вакцинації, – Зеленський

Джерело: 24 канал

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні до першої масової вакцинації з'явиться платформа, через яку можна буде записатися на щеплення.

Усі ми – європейська родина: глава Єврокомісії просить поділитись вакцинами з Україною

Джерело: 24 канал

Під час виступу на Всеукраїнському Форумі "Україна 30" президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що з початку пандемії Європейський Союз підтримував український народ. Також вона звернулась до інших членів ЄС з проханням пожертвувати частину своїх вакцин Україні.

Коли будуть вакцинувати українців, які перехворіли на коронавірус

Джерело: 24 каналВ ефірі одного з телеканалів головний санлікар країни Віктор Ляшко розповів, що вакцинація проти COVID-19 в Україні може бути відстрочена для тих, хто раніше хворів на цю хворобу. Така відстрочка може бути від 3 до 6 місяців.

До теми Коронавірус в Росії: померло понад 77 тисяч людей

Новини про коронавірус у світі 8 лютого

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували більш ніж 106 мільйонів випадків зараження коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Понад 59 мільйонів людей вже одужали, але 2 317 325 хворих померли від ускладнень спричинених COVID-19.

Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Британія не запроваджуватиме паспорти вакцинації проти COVID-19

Джерело: Sky News

Раніше ЗМІ повідомляли, що британський уряд почав роботу над документом з інформацією про вакцинацію проти коронавірусу для громадян, які планують міжнародні поїздки. Але британський міністр з питань вакцинації Надім Захаві заявив, що уряд Британії не розглядає можливість запровадження паспортів проходження вакцинації. Він додав, що якщо інші країни вимагатимуть у громадян Британії докази того, що вони отримали щеплення проти COVID-19, то британці зможуть звернутися до лікаря по відповідну довідку.

Pfizer обіцяє удвічі пришвидшити виробництво вакцини від COVID-19: терміни

Джерело: USA Today

Американська компанія Pfizer має намір вдвічі скоротити час, необхідний для виробництва вакцини проти коронавірусу COVID-19. Це допоможе пришвидшити процес вакцинації. Аби виготовити партію препарату, поки що компанії потрібно 110 днів. Зараз там працюють над тим, аби скоротити цей термін до близько 60 днів.



Куди українці зможуть полетіти / Інфографіка 24 каналу

Дослідження коронавірусу

Чи можливе безпліддя після вакцинації: відповідь ВООЗ

Джерело: ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) спростувала чутки про зв'язок між вакцинацією проти коронавірусної інфекції і безпліддям. У ВООЗ наголошують, що вакцини проти коронавірусу є безпечними. Кейт О'Брайен додала, що не існує жодної вакцини, яка викликає безпліддя.