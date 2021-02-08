Новости о коронавирусе 8 февраля: сколько Украина получит вакцин, влияние вакцин на плодовитость

Джерело:24 канал
Директор ВООЗ похвалив Україну за боротьбу з коронавірусом. У ВООЗ розповіли, чи можливе безпліддя після вакцинації. Глава Єврокомісії просить поділитись вакцинами з Україною. Pfizer обіцяє удвічі пришвидшити виробництво вакцини від COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 8 лютого.
Новини про коронавірус в Україні 8 лютого
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Від початку пандемії в Україні зареєстрували 1 246 990 випадків зараження коронавірусом.
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Натомість за минулу добу, 7 лютого, в Україні виявили 2 141 нового хворого на коронавірус. З них 130 дітей та 71 медичний працівник.
За цей період до лікарень госпіталізували 1 020 пацієнтів. На жаль, ще 47 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою. Внаслідок цього загальна кількість летальних випадків зросла до 23 644.
Ще 2 697 пацієнтів одужали. Загалом недугу подолали вже 1 075 743 мешканців України.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Впродовж 7 лютого в Україні здійснили 13 662 тестувань на коронавірус (методом ПЛР – 10 401, а методом ІФА – 3 261). Загалом з початку пандемії в Україні провели 6 402 123 ПЛР-тестувань.
Джерело: 24 канал
Джерело: 24 канал
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус вважає, що Україна одна з перших розпочала боротьбу з коронавірусом. Він пообіцяв, що ВООЗ буде продовжувати надавати підтримку для того, щоб зупинити поширення коронавірусу та рятувати життя. Директор ВООЗ наголосив, що організація намагалася підтримувати усі зусилля та сприяла розбудові потужностей лабораторій та покращувала засоби, які допомагали протидіяти пандемії. ВООЗ також підтримало понад 200 медичних закладів для того, щоб допомогти протидіяти туберкульозу та ВІЛ\СНІДу.
Джерело: 24 канал
Президент України Володимир Зеленський порекомендував бути обережнішим із твердженнями про ефективність російської вакцини, адже на сьогодні ВООЗ і провідні спеціалісти не є впевненими у її безпечності. За його словами, Україна домовляється про постачання вакцин з провідними виробниками, які затверджені світом.
Джерело: 24 канал
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилася про постачання 4 вакцин від коронавірусу. Мовиться про препарати від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa і Novavах. Перший етап вакцинації розпочнеться вже цього місяця. Першими вакцину отримають наші медики, військові та нацгвардійці
Джерело: 24 канал
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що Україна буде включена в першу чергу постачання вакцин проти COVID-19 в рамках ініціативи COVAX. За його словами, COVAX вже опублікував свій прогноз щодо розподілу вакцин серед країн-учасниць цієї ініціативи, і ВООЗ разом з UNICEF та іншими організаціями буде співпрацювати, щоб розподілити ці вакцини якомога швидше.
Джерело: 24 канал
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні до першої масової вакцинації з'явиться платформа, через яку можна буде записатися на щеплення.
Джерело: 24 канал
Під час виступу на Всеукраїнському Форумі "Україна 30" президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що з початку пандемії Європейський Союз підтримував український народ. Також вона звернулась до інших членів ЄС з проханням пожертвувати частину своїх вакцин Україні.
Джерело: 24 каналВ ефірі одного з телеканалів головний санлікар країни Віктор Ляшко розповів, що вакцинація проти COVID-19 в Україні може бути відстрочена для тих, хто раніше хворів на цю хворобу. Така відстрочка може бути від 3 до 6 місяців.
До теми Коронавірус в Росії: померло понад 77 тисяч людей
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зафіксували більш ніж 106 мільйонів випадків зараження коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Понад 59 мільйонів людей вже одужали, але 2 317 325 хворих померли від ускладнень спричинених COVID-19.
Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Джерело: Sky News
Раніше ЗМІ повідомляли, що британський уряд почав роботу над документом з інформацією про вакцинацію проти коронавірусу для громадян, які планують міжнародні поїздки. Але британський міністр з питань вакцинації Надім Захаві заявив, що уряд Британії не розглядає можливість запровадження паспортів проходження вакцинації. Він додав, що якщо інші країни вимагатимуть у громадян Британії докази того, що вони отримали щеплення проти COVID-19, то британці зможуть звернутися до лікаря по відповідну довідку.
Джерело: USA Today
Американська компанія Pfizer має намір вдвічі скоротити час, необхідний для виробництва вакцини проти коронавірусу COVID-19. Це допоможе пришвидшити процес вакцинації. Аби виготовити партію препарату, поки що компанії потрібно 110 днів. Зараз там працюють над тим, аби скоротити цей термін до близько 60 днів.
Куди українці зможуть полетіти / Інфографіка 24 каналу
Джерело: ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) спростувала чутки про зв'язок між вакцинацією проти коронавірусної інфекції і безпліддям. У ВООЗ наголошують, що вакцини проти коронавірусу є безпечними. Кейт О'Брайен додала, що не існує жодної вакцини, яка викликає безпліддя.