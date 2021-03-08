Новини про коронавірус 8 березня: причина смертей після вакцинації у Кореї, нові COVID-ліки

Ситуація з коронавірусом на Закарпатті більш ніж критична, регіон потрапив у червону зону. У Південній Кореї не знайшли зв'язку між смертю 8 людей і вакцинацією препаратом від AstraZeneca. Єврокомісія обіцяє вдвічі збільшити кількість вакцин. Експериментальні ліки проти COVID-19 знизили рівень заразності вірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 8 березня.

Новини про коронавірус в Україні 8 березня

Статистика коронавірусу в Україні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу в країні зареєстрували 5 572 нових хворих на коронавірус. З них 309 дітей та 123 медпрацівники.

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Впродовж минулої доби до лікарень госпіталізували 2 136 пацієнтів з коронавірусом або підозрою на наявність захворювання. За цей самий період від недуги померло 106 людей. Загальна кількість смертей внаслідок хвороби зросла до 27 128. Натомість виписали ще 1 734 людини. Загалом від початку пандемії одужали 1 198 254 пацієнти.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Найбільше нових хворих за попередню добу виявили у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях.

Кількість нових хворих в усіх регіонах:

Київ – 286 випадків;

Вінницька область – 578 випадків;

Волинська область – 83 випадки;

Дніпропетровська область – 212 випадків;

Донецька область – 92 випадки;

Житомирська область – 570 випадків;

Закарпатська область – 307 випадків;

Запорізька область – 58 випадків;

Івано-Франківська область – 508 випадків;

Київська область – 351 випадок;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 10 випадків;

Львівська область – 507 випадків;

Миколаївська область – 220 випадків;

Одеська область – 298 випадків;

Полтавська область – 94 випадки;

Рівненська область – 62 випадки;

Сумська область – 139 випадків;

Тернопільська область – 236 випадків;

Харківська область – 184 випадки;

Херсонська область – 34 випадки;

Хмельницька область – 166 випадків;

Черкаська область – 86 випадків;

Чернівецька область – 447 випадків;

Чернігівська область – 40 випадків.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Ситуація з тестуванням

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Традиційно в Україні на вихідні тестують меншу кількість зразків. Впродовж 7 березня методом ПЛР було досліджено 15 115 зразків людей з підозрою на коронавірус. Ще 2 011 тестів було зроблено методом ІФА, а ще 6 101 – експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Загалом від початку 2020 року в Україні провели 7 141 341 ПЛР-тестування.

Ситуація з коронавірусом на Закарпатті більш ніж критична

Джерело: Закарпатська ОДА

Головний лікар обласної клінічної інфекційної лікарні Михайло Поляк розповів, що ситуація з коронавірусом у Закарпатській області більш ніж критична. Там щодня помирає по 12 хворих. Захворюваність серед дітей зросла на 5%. Особливо зросла захворюваність і смертність у віковій групі 35 – 45 років. Усі палати інтенсивної терапії обласної клінічної лікарні заповнені.

Закарпаття – у червоній зоні: які обмеження почали діяти

Джерело: 24 канал

Закарпатська область опинилася у червоній карантинній зоні. Нові обмеження набули чинності 8 березня. В регіоні заборонено:

прийом відвідувачів у закладах громадського харчування;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів;

робота непродовольчих магазинів і ринків;

робота закладів культури;

проведення масових заходів;

спортивні матчі проводяться без глядачів;

відвідування освітніх установ.

Вакцинація в Україні

Джерело: Коронавірус_інфо

За минулу добу проти коронавірусу в Україні щепили 910 людей. Загалом від початку пандемії коронавірусу першу дозу вакцини отримали 17 947 мешканців країни.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал

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Новини про коронавірус у світі 8 березня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували понад 116 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Більш ніж 66 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2 593 456 інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

У Південній Кореї не знайшли зв'язку між смертю 8 людей і вакцинацією препаратом від AstraZeneca

Джерело: Yonhap

Міністерство охорони здоров'я Південної Кореї оголосило результати розслідування 8 людей, які померли незадовго після того, як їх вакцинували проти коронавірусу препаратом AstraZeneca. 8 загиблих тривалий час мешкали в будинках для літніх людей й мали хронічні хвороби, зокрема: вади серця та діабет. Натомість після вакцинації у них не було жодних алергічних реакцій. Розслідування не виявило зв'язку між смертями щеплених та вакцинацією препаратом AstraZeneca.

Єврокомісія обіцяє вдвічі збільшити кількість вакцин: коли це станеться

Джерело: Politico

Очікується, що кількість доз вакцини від коронавірусу, доступних в країнах Європейського союзу збільшиться до 100 мільйонів на місяць з квітня. А до червня до 300 мільйонів доз. Таку заяву зробила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Експериментальні ліки проти COVID-19 знизили рівень заразності вірусу

Джерело: USA Today

Американський виробник ліків Merck оприлюднив попередні результати досліджень дієвості експериментального противірусного лікування препаратом Молнупіравір. У групі хворих, які отримували Молнупіравір, зафіксували швидше зниження рівня заразності вірусу у порівнянні з тими пацієнтами, які вживали несправжні ліки. У дослідженні взяли участь 200 госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом. Для остаточних висновків ефективності необхідно провести значно ширші дослідження.