Україна другий день лідирує в Європі за темпами поширення COVID-19. Від учора щеплення проти COVID-19 отримали 14 313 людей. Вчені дослідили ймовірну причину анафілактичного шоку на вакцини Pfizer і Moderna. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 8 квітня.

Новини про коронавірус в Україні 8 квітня

Статистика поширення вірусу в країні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Днем раніше Новини про коронавірус 7 квітня: AstraZeneca і тромбози, Україна на 1 місці за смертністю

В Україні впродовж останньої доби захворіли на коронавірус 19 419 людей. Від ускладнень, на жаль, померли 464 хворих. Водночас видужали 10 032 пацієнти.

Серед нових хворих 766 дітей та 480 медпрацівників. Найбільший добовий приріст інфікованих зареєстрували в столиці (+1886) та Харківській області (+1427).

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли – 1 803 998 людей

одужали – 1 383 883 хворих

померли від ускладнень хвороби – 35 962 пацієнти

Темпи вакцинації

Від учора щеплення проти COVID-19 отримали 14 313 людей. Від початку вакцинальної кампанії імунізовано 334 578 людей, з них отримали 1 дозу – 334 576 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 людини.

Щеплення проводили 134 мобільні бригади з імунізації та 692 пункти щеплення.

Статистика захворюваності та щеплених в регіонах за добу

м. Київ – 1 886 випадків/ 1 890 щеплень;

Вінницька область – 604 випадки/ 690 щеплень;

Волинська область – 511 випадків/ 270 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 005 випадків/ 1 530 щеплень;

Донецька область – 1 016 випадків/ 630 щеплень;

Житомирська область – 869 випадків/ 460 щеплень;

Закарпатська – 325 випадків/ 480 щеплень;

Запорізька область – 896 випадків/ 810 щеплень;

Івано-Франківська область – 274 випадки/ 433 щеплення;

Київська область – 976 випадків/ 450 щеплень;

Кіровоградська область – 217 випадків/ 460 щеплень;

Луганська область – 264 випадки/ 310 щеплень;

Львівська область – 1 255 випадків/ 910 щеплень;

Миколаївська область – 353 випадки/ 350 щеплень;

Одеська область – 1 142 випадки/ 650 щеплень;

Полтавська область – 738 випадків/ 620 щеплень;

Рівненська область – 733 випадки/ 410 щеплень;

Сумська область – 560 випадків/ 300 щеплень;

Тернопільська область – 796 випадків/ 470 щеплень;

Харківська область – 1 427 випадків/ 540 щеплень;

Херсонська область – 474 випадки/ 100 щеплень;

Хмельницька область – 1 158 випадків/ 820 щеплень;

Черкаська область – 822 випадки/ 160 щеплень;

Чернівецька область – 413 випадків/ 460 щеплень;

Коли стартує вакцинація препаратом CoronaVac

Джерело: 24 канал

Вакцина проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, 215 тисяч доз якої поставили в Україну в березні, поки ще проходить перевірку.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів розповів, що проблем з препаратом немає і пояснив, чому наразі щеплення вакциною не проводять.

За словами очільника МОЗ, 10 квітня цей контроль закінчиться. Одразу після процедури узгодження документів вакцину CoronaVac почнуть використовувати для проведення щеплень в Україні.



Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 8 квітня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували понад 133 мільйони хворих на коронавірус. Більш ніж 75 мільйонів інфікованих подолали хворобу. Втім, 2 888 058 пацієнтів пішли з життя від ускладнень, спричинених недугою. Найактивніше хвороба зараз поширюється в Індії, де за добу виявили понад 126 тисяч нових хворих. Від початку пандемії найбільше хворих виявили у США та Бразилії.

Німеччина планує замовити в Росії "Супутник V"

Джерело: DW

Німеччина вже домовилася з Росією про поставку перших доз "Супутника V", навіть попри те, що російська вакцина має жахливу репутацію та не зареєстрована в ЄС. Однак, на думку очільника МОЗ Баварії Клауса Холечека, "Супутник V" – нібито "високоефективна" вакцина.

Зазначається, що виробництво препарату протягом 2021 року може початися на заводі в баварському місті Іллертиссен.

Очільника МОЗ Чехії звільнили після відмови придбати російську вакцину

Джерело: "Чеське телебачення"

У Чехії вже вчетверте за рік пандемії COVID-19 змінили главу міністерства охорони здоров'я країни. Цього разу з посадою попрощався Ян Блатни. Причина – відмова придбати російську вакцину. Тепер вакантне місце очільника МОЗ країни займе директор Факультетської лікарні в Празі Петро Аренбергер.

Колишній міністр охорони здоров'я вважає рішення Бабиша політично мотивованим. І наголосив, що його совість чиста. Щодо затвердження вакцин від коронавірусу, Блатни сказав, що завжди виступав за використання тільки перевірених препаратів.

У Бутані за 2 тижні вакцинували 62% населення

Джерело: AFP

У Бутані 469 664 людей отримали першу дозу вакцини проти COVID-19. Загалом в країні проживає близько 770 тисяч населення.

У цю кількість не враховували вагітних жінок, молодих матерів, людей з певними захворюваннями і важкохворих. Згодом строки вакцинації продовжили.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Дослідження про коронавірус

Майже усі діти, які мають важкі ускладнення після коронавірусу, перенесли COVID-19 без симптомів

Джерело: JAMA

Експерти CDC проаналізували 1733 з 2090 зареєстрованих випадків мультисистемного запального синдрому у пацієнтів до 20 років. Більшість з них (близько 86%) молодше 15 років. Всі вони були госпіталізовані з характерними симптомами через два – п'ять тижнів після коронавірусу.

У понад 90% дітей запальний синдром проявлявся симптомами з боку як мінімум чотирьох систем органів.

58% потрібна госпіталізація до відділень інтенсивної терапії.

У майже третини пацієнтів (31%) виявлені ознаки серцевої недостатності.

У 51% артеріальний тиск знижувався до критичного рівня.

Майже у кожного четвертого постраждалого виявлено надмірне скупчення рідини в області серця.

У 17% – симптоми запалення серцевого м'яза (міокардиту).

Вперше назвали ймовірну причину анафілактичного шоку на вакцини Pfizer і Moderna

Джерело: Кембриджський університет

Пацієнтам з алергією на компонент поліетиленгліколь вчені рекомендують не вакцинуватись препаратами Pfizer і Moderna. Проблема в тому, що дізнатися про наявність алергії теж досить складно і ця процедура також пов'язана з ризиками розвитку анафілаксії.

Відтоді, як фахівці повідомили про перші випадки анафілактичного шоку після вакцинації препаратами Moderna і Pfizer-BioNTech, вчені з Кембриджського університету вирішили вивчити ймовірні фактори такої реакції та зупинились на дослідженні компоненту вакцини – поліетиленгліколю (ПЕГ).

Зауважимо, алергія на ПЕГ зустрічається вкрай рідко, хоча алергічні реакції на нього можуть бути дуже важкими, зокрема мати летальний результат.