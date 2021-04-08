Новини про коронавірус 8 квітня: ускладнення у дітей, вакцинація в Україні

Джерело:24 канал
Україна другий день лідирує в Європі за темпами поширення COVID-19. Від учора щеплення проти COVID-19 отримали 14 313 людей. Вчені дослідили ймовірну причину анафілактичного шоку на вакцини Pfizer і Moderna. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 8 квітня.
Новини про коронавірус в Україні 8 квітня
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Днем раніше Новини про коронавірус 7 квітня: AstraZeneca і тромбози, Україна на 1 місці за смертністю
В Україні впродовж останньої доби захворіли на коронавірус 19 419 людей. Від ускладнень, на жаль, померли 464 хворих. Водночас видужали 10 032 пацієнти.
Серед нових хворих 766 дітей та 480 медпрацівників. Найбільший добовий приріст інфікованих зареєстрували в столиці (+1886) та Харківській області (+1427).
Від учора щеплення проти COVID-19 отримали 14 313 людей. Від початку вакцинальної кампанії імунізовано 334 578 людей, з них отримали 1 дозу – 334 576 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 людини.
Щеплення проводили 134 мобільні бригади з імунізації та 692 пункти щеплення.
Джерело: 24 канал
Вакцина проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, 215 тисяч доз якої поставили в Україну в березні, поки ще проходить перевірку.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів розповів, що проблем з препаратом немає і пояснив, чому наразі щеплення вакциною не проводять.
За словами очільника МОЗ, 10 квітня цей контроль закінчиться. Одразу після процедури узгодження документів вакцину CoronaVac почнуть використовувати для проведення щеплень в Україні.
Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зафіксували понад 133 мільйони хворих на коронавірус. Більш ніж 75 мільйонів інфікованих подолали хворобу. Втім, 2 888 058 пацієнтів пішли з життя від ускладнень, спричинених недугою. Найактивніше хвороба зараз поширюється в Індії, де за добу виявили понад 126 тисяч нових хворих. Від початку пандемії найбільше хворих виявили у США та Бразилії.
Джерело: DW
Німеччина вже домовилася з Росією про поставку перших доз "Супутника V", навіть попри те, що російська вакцина має жахливу репутацію та не зареєстрована в ЄС. Однак, на думку очільника МОЗ Баварії Клауса Холечека, "Супутник V" – нібито "високоефективна" вакцина.
Зазначається, що виробництво препарату протягом 2021 року може початися на заводі в баварському місті Іллертиссен.
Джерело: "Чеське телебачення"
У Чехії вже вчетверте за рік пандемії COVID-19 змінили главу міністерства охорони здоров'я країни. Цього разу з посадою попрощався Ян Блатни. Причина – відмова придбати російську вакцину. Тепер вакантне місце очільника МОЗ країни займе директор Факультетської лікарні в Празі Петро Аренбергер.
Колишній міністр охорони здоров'я вважає рішення Бабиша політично мотивованим. І наголосив, що його совість чиста. Щодо затвердження вакцин від коронавірусу, Блатни сказав, що завжди виступав за використання тільки перевірених препаратів.
Джерело: AFP
У Бутані 469 664 людей отримали першу дозу вакцини проти COVID-19. Загалом в країні проживає близько 770 тисяч населення.
У цю кількість не враховували вагітних жінок, молодих матерів, людей з певними захворюваннями і важкохворих. Згодом строки вакцинації продовжили.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Джерело: JAMA
Експерти CDC проаналізували 1733 з 2090 зареєстрованих випадків мультисистемного запального синдрому у пацієнтів до 20 років. Більшість з них (близько 86%) молодше 15 років. Всі вони були госпіталізовані з характерними симптомами через два – п'ять тижнів після коронавірусу.
Джерело: Кембриджський університет
Пацієнтам з алергією на компонент поліетиленгліколь вчені рекомендують не вакцинуватись препаратами Pfizer і Moderna. Проблема в тому, що дізнатися про наявність алергії теж досить складно і ця процедура також пов'язана з ризиками розвитку анафілаксії.
Відтоді, як фахівці повідомили про перші випадки анафілактичного шоку після вакцинації препаратами Moderna і Pfizer-BioNTech, вчені з Кембриджського університету вирішили вивчити ймовірні фактори такої реакції та зупинились на дослідженні компоненту вакцини – поліетиленгліколю (ПЕГ).
Зауважимо, алергія на ПЕГ зустрічається вкрай рідко, хоча алергічні реакції на нього можуть бути дуже важкими, зокрема мати летальний результат.