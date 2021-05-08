Новини про коронавірус 8 травня: рекордна смертність в Індії, бджіл навчили визначати COVID-19

З'ясували, чому COVID-19 так складно лікувати. Бджіл навчили визначати коронавірус. В Індії рекордна смертність від COVID-19. Канада виділить іншим країнам понад 300 мільйонів доларів на боротьбу з COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 8 травня.

Новини про коронавірус в Україні 8 травня

Статистика поширення хвороби

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу зафіксували 8 710 нових випадків зараження, серед нових пацієнтів – 374 дитини та 193 медпрацівники. Найбільше нових випадків зараження виявили у Києві.

До теми Новини про коронавірус 7 травня: вихід із третьої хвилі, вакцинація без декларації

До лікарень госпіталізували 2 544 хворих на коронавірус або з наявними ознаками хвороби. Ще 370 людей померли, внаслідок чого загальна кількість летальних випадків від COVID-19 зросла до 46 200.

Натомість виписали 19 408 пацієнтів. Загалом від коронавірусу одужали вже 1 750 570 мешканців України.

Ситуація з тестуванням

Впродовж 7 травня в Україні провели 87 641 тестування на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 39 126 ,

, методом ІФА – 14 791,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 724.

Темпи вакцинації в Україні

За минулу добу від коронавірусу вакцинували ще 36 046 українців. Загалом від початку вакцинальної кампанії в крані щепили 857 798 людей. Лише 446 з них отримали 2 дози вакцини, тобто повністю закінчили вакцинацію.

Відомо, що до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалась 525 881 людина.

Кількість нових хворих та щеплень в регіонах:

Київ – 753 випадки/ 5 032 щеплення;

Вінницька область – 225 випадків/ 1 939 щеплень;

Волинська область – 221 випадок/ 718 щеплень;

Дніпропетровська область – 668 випадків/ 3 574 щеплення;

Донецька область – 569 випадків/ 1 133 щеплення;

Житомирська область – 269 випадків/ 741 щеплення;

Закарпатська – 121 випадок/ 597 щеплень;

Запорізька область – 424 випадки/ 1 516 щеплень;

Івано-Франківська область – 165 випадків/ 1 201 щеплення;

Київська область – 370 випадків/ 2 662 щеплення;

Кіровоградська область – 143 випадки/ 1 088 щеплень;

Луганська область – 264 випадки/ 670 щеплень;

Львівська область – 478 випадків/ 3 215 щеплень;

Миколаївська область – 286 випадків/ 857 щеплень;

Одеська область – 366 випадків/ 1 618 щеплень;

Полтавська область – 317 випадків/ 673 щеплення;

Рівненська область – 475 випадків/ 1 256 щеплень;

Сумська область – 352 випадки/ 1 078 щеплень;

Тернопільська область – 264 випадки/ 578 щеплень;

Харківська область – 623 випадки/ 198 щеплень;

Херсонська область – 227 випадків/ 1 940 щеплень;

Хмельницька область – 378 випадків/ 1 184 щеплення;

Черкаська область – 314 випадків/ 995 щеплень;

Чернівецька область – 105 випадків/ 475 щеплень;

Чернігівська область – 333 випадки/ 1 108 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 8 травня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії COVID-19 у світі виявили понад 156 мільйонів хворих на коронавірус. Понад 93 мільйони інфікованих вже одужали. Натомість 3 270 904 пацієнти, на жаль, померли від ускладнень та супутніх захворювань.

Канада виділить іншим країнам понад 300 мільйонів доларів на боротьбу з COVID-19

Джерело: "Укрінформ"

Джастін Трюдо заявив, що Канада планує підтримати у боротьбі з COVID-19 країни, які розвиваються. За його словами, на це уряд виділить близько 310 мільйонів доларів США.

В Індії рекордна смертність від COVID-19: лише за добу померло понад 4 тисячі хворих

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії в Індії від коронавірусу померло 238 270 людей. За минулу добу, 7 травня, внаслідок хвороби померло ще 4 187 хворих. Це найвищі показники смертності в країні від початку спалаху хвороби. Окрім цього, від учора в Індії зареєстрували 401 078 нових випадків інфікування.

На Гоа кожен другий COVID-тест виявляється позитивним

Джерело: CNN

Ще взимку індійський штат Гоа був одним із найпопулярніших місць, куди з'їжджаються туристи. А тепер кожен другий житель штату, який здає тест на коронавірус, отримує позитивний результат. 7 травня на Гоа встановили новий рекордний показник позитивних результатів тестів на COVID-19 – 51,4%. Загалом у штаті провели близько 690 360 досліджень на коронавірус.

До теми COVID-сертифікати видаватимуть щепленим вакциною, схваленою ВООЗ, – Ляшко

Дослідження коронавірусу

Бджіл навчили визначати коронавірус: їм вистачає декількох секунд

Джерело: Wageningen University & Research

Науковці Вагенінгенського університету в Нідерландах натренували бджіл визначати інфіковані коронавірусом зразки SARS-CoV-2 за запахом. Завдяки своїй природній чутливості комахи навчились визначати вірус вже після кількох хвилин тренувань.

З'ясували, чому COVID-19 так складно лікувати

Джерело: The Lancet

Вчені знайшли нову версію того, чому коронавірус так складно лікувати й чому деякі люди відчувають постковідний синдром. Дослідники переконані, що SARS-CoV-2 має унікальний інфекційний профіль.