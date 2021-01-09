В Україні зафіксували 4 846 нових випадків зараження коронавірусом за добу. Китай безкоштовно вакцинуватиме людей проти COVID-19. Новий штам коронавірусу може привести до хибнонегативних результатів тесту. У Британії максимальне завантаження лікарень зі старту пандемії. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 9 січня.

Новини про коронавірус в Україні 9 січня

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Статистика поширення COVID-19

За минулу добу, 8 січня, в Україні підтвердили 4 846 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Загалом кількість хворих у країні зросла до 1 110 015.

Загалом з початку пандемії в Україні від ускладнень, викликаних COVID-19, померло 19 668 людей, за минулу добу – 80. Одужало вже 786 306 пацієнтів (7 961 особа за добу).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 344 випадки;

Вінницька область – 61 випадок;

Волинська область – 108 випадків;

Дніпропетровська область – 471 випадок;

Донецька область – 189 випадків;

Житомирська область – 179 випадків;

Закарпатська область – 55 випадків;

Запорізька область – 456 випадків;

Івано-Франківська область – 133 випадки;

Київська область – 375 випадків;

Кіровоградська область – 40 випадків;

Луганська область – 149 випадків;

Львівська область – 262 випадки;

Миколаївська область – 416 випадків;

Одеська область – 299 випадків;

Полтавська область – 160 випадків;

Рівненська область – 80 випадків;

Сумська область – 160 випадків;

Тернопільська область – 70 випадків;

Харківська область – 223 випадки;

Херсонська область – 44 випадки;

Хмельницька область – 47 випадків;

Черкаська область – 353 випадки;

Чернівецька область – 147 випадків;

Чернігівська область – 25 випадків.

Тестування на коронавірус

В Україні за минулу добу здійснено 26 494 тестувань на коронавірус (методом ПЛР – 18 635, методом ІФА – 7 859). Загальна кількість проведених ПЛР-тестувань з початку епідемії у країні – 5 752 190.

COVID-19 у ЗСУ

У Збройних силах України на коронавірус хворіють 1 265 людей. Протягом 8 січня недугу виявили ще у 44 військових та працівників ЗСУ. Всього за час епідемії COVID-19 в Україні одужали 13 263 військових, померли – 38.

Наразі хворіють 1 265 людей. На ізоляції (зокрема, самоізоляції) перебувають 49 військових. Крім того, у 8 з них протягом найближчих 3 діб ізоляція завершується. За добу 8 січня коронавірус підтвердили у 44 військових та працівників ЗСУ.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 9 січня

Згідно з даними РНБО України, за весь час пандемії COVID-19 у світі інфікувалися майже 89 мільйонів людей. Понад 49 мільйонів пацієнтів вже одужали, але 1 915 150 хворих, на жаль, померли.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 21 872 175;

Індія – 10 431 639;

Бразилія – 8 013 708;

Росія – 3 334 175;

Велика Британія – 2 966 244.

Китай безкоштовно вакцинуватиме людей проти коронавірусу

Китай надаватиме вакцини проти COVID-19 безкоштовно всім громадянам, як тільки препарат стане доступним.

"Нашим людям не потрібно платити жодної копійки за вакцину", – заявив представник Національної комісії з охорони здоров’я Чжен Чжунвей на пресконференції в Пекіні.

Заступник голови держкомітету з питань охорони здоров'я КНР Цзен Ісинь наголосив, що у ході проведення вакцинації були виявлені випадки, коли в деяких місцях з населення стягувалася плата за вакцину. Відтак уряд вирішив змінити цю ситуацію.

У Британії максимальне завантаження лікарень з початку пандемії

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що наразі в країні найвищий рівень завантаженості лікарень зі старту пандемії. Влада сподівається, що ситуація дещо покращиться після вакцинації.

"Наші лікарні під значно більшим тиском, ніж коли-небудь з початком пандемії, а рівень захворюваності зростає з тривожною швидкістю", – заявив Борис Джонсон.

Прогноз Меркель щодо найважчої фази пандемії

Найближчими тижнями канцлерка Німеччини Ангела Меркель очікує найважчу фазу пандемії COVID. Наразі країна має йти до зниження рівня захворюваності. За її словами, це друга небезпечна хвиля пандемії, яку переживає Німеччина. А також – багато європейських країн.

Вона відзначила, що у багатьох лікарнях медики працюють на межі можливостей. Водночас поки неможливо об'єктивно оцінити, як на захворюваність вплинули різдвяні і новорічні свята.

Греція знову продовжила локдаун

Через складну епідеміологічну ситуацію уряд Греції продовжив локдаун до 18 січня 2021 року. Раніше посилені обмеження планували вводити до 11 січня. Певні пом'якшення з 11 січня у Греції таки будуть – відкриють дитячі садки та початкові школи. Про це заявив заступник міністра з питань цивільного захисту Греції Нікос Хардаліас.

Новий штам коронавірусу може давати помилково негативний результат тесту

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) повідомляє, що новий штам коронавірусу може привести до хибнонегативних результатів тесту на коронавірусну інфекцію.

Помилково негативні результати можуть бути отримані при будь-якому молекулярному тесті для виявлення вірусу, якщо в тій частині геному вірусу, яку досліджує тест, відбулася мутація. ​У FDA також заявили, що вакцини від COVID-19, як і раніше, можуть бути ефективними проти цього штаму.



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