В Україні знизилась кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації, натомість дещо зросла смертність. У МОЗ вважають смертність внаслідок COVID-19 низькою. Всесвітня організація охорони здоров'я представила висновки дослідження походження коронавірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 9 лютого.

Джерело: 24 канал

Новини про коронавірус в Україні 8 лютого

Актуальна статистика

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Станом на 9 лютого в Україні добовий приріст хворих на коронавірус становить 2 656 людей, серед них 157 дітей та 229 медпрацівників. Госпіталізації потребували 865 пацієнтів з діагнозом COVID-19 чи підозрою на захворювання. На жаль, від ускладнень коронавірусу померли 127 пацієнтів.

Днем раніше Новини про коронавірус 8 лютого: скільки Україна отримає вакцин, причина виникнення COVID-19

Загалом від початку епідемії в Україні: офіційно зареєстрували 1 249 646 пацієнтів з коронавірусною хворобою;

кількість жертв COVID-19 – 23 771;

одужали від коронавірусу станом на 9 лютого – 1 084 608 мешканців України.

Скільки в Україні проводять тестів на COVID-19

За попередню добу в країні провели 30 901 тест на виявлення коронавірусу. Методом ПЛР – 17 658, а методом ІФА – 13 243.

Натомість від початку пандемії в Україні здійснили 6 419 781 тестування методом ПЛР.

Коронавірус в регіонах України: добовий приріст

Київ – 243 випадки;

Вінницька область – 47 випадків;

Волинська область – 58 випадків;

Дніпропетровська область – 71 випадок;

Донецька область – 59 випадків;

Житомирська область – 17 випадків;

Закарпатська область – 276 випадків;

Запорізька область – 164 випадки;

Івано-Франківська область – 525 випадків;

Київська область – 90 випадків;

Кіровоградська область – 20 випадків;

Луганська область – 49 випадків;

Львівська область – 97 випадків;

Миколаївська область – 57 випадків;

Одеська область – 90 випадків;

Полтавська область – 72 випадки;

Рівненська область – 86 випадків;

Сумська область – 26 випадків;

Тернопільська область – 51 випадок;

Харківська область – 124 випадки;

Херсонська область – 52 випадки;

Хмельницька область – 31 випадок;

Черкаська область – 150 випадків;

Чернівецька область – 194 випадки;

Чернігівська область – 7 випадків.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Це наша спільна перемога, – Степанов про стабілізацію ситуації з COVID-19

Під час ранкового брифінгу 9 лютого очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що про стабілізацію з коронавірусом в Україні свідчить не лише добова статистика захворюваності, а й показники смертності та госпіталізацій.

Статистика смертності від коронавірусу в Україні

Степанов також додав, що Україна перебуває на 34 місці за смертністю від коронавірусу у світі. Міністр вкотре заявив, що в Україні утричі менше смертей від хвороби, ніж у Великій Британії та удвічі менше, ніж у Франції.

Вакцина, яка приїде в Україну, точно буде безпечною, – Степанов

Будь-яка вакцина, яку зареєструють в Україні, є безпечною. Вона розроблена відповідно до міжнародних медичних стандартів, пройшла всі етапи доклінічних випробувань та 1,2 фази клінічних випробувань.

Вакцина має проміжні результати третьої фази випробувань, тобто її застосовували на великій кількості людей.

Чому Україна так пізно розпочинає вакцинацію

Україна пасе задніх у впроваджені вакцинації. Поки в Ізраїлі вже зробили щеплення 2\3 населення країни, наш уряд все ще веде перемовини про постачання та просить у ЄС залишки вакцин.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю для сайту "Гордон" пояснив, що все йде по плану і вакцинація розпочнеться в ті терміни, про які говорили ще у вересні.



Етапи вакцинації / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Коли в Україні можна буде вакцинуватися за гроші

Джерело: Гордон

В інтерв'ю журналістами видання міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що, ймовірніше за все, купити вакцину проти коронавірусу в Україні не можна буде щонайменше до літа.

Новини про коронавірус в світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 106 мільйонів інфікованих коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. З них близько 59 мільйонів вже одужали, але 2 326 348 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19 та супутніх захворювань.

Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

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Дослідження про коронавірус

Південна Африка припинила впровадження вакцин AstraZeneca

Джерело: CNN

Південна Африка припинила впровадження вакцин AstraZeneca – вони неефективні проти нового штаму.

Дослідження показало, що вакцина від AstraZeneca забезпечує мінімальний захист від південноафриканського штаму коронавірусу.

Він також додав, що поки що Південна Африка буде просуватися з впровадженням вакцин, вироблених компаніями Pfizer-BioNTech і Johnson & Johnson.

Зверніть увагу! Натомість у компанії AstraZeneca вважають, що їхня вакцина буде захищати від важкого перебігу хвороби, викликаного новим варіантом B.1.351. Особливо в тому випадку, якщо інтервал між дозами становитиме від 8 до 12 тижнів.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Неможливо встановити, як коронавірус потрапив на ринок в Ухані

Джерело: ВООЗ

На початку січня команда експертів ВООЗ відправилась в Китай, аби встановити походження коронавірусу SARS-CoV-2. Під час брифінгу 9 лютого експерт ВООЗ по зоонозних інфекціях і продовольчій безпеці Пітер Бен Ембарек заявив, що неможливо дослідити те, як збудник коронавірусу потрапив на продовольчий ринок в Ухані.

Натомість глава експертної групи Національної комісії охорони здоров'я Китаю по боротьбі з COVID-19 Лян Ваньнянь заявив, що в Ухані не виявили доказів циркуляції коронавірусу до грудня 2019 року. Інфекція могла поширюватися за межами регіону до перших зареєстрованих випадків спалаху.

У Франції школярі можуть носити лише медичні маски

Джерело: The Local

Діти у школах Франції зобов'язані носити захисні маски. Ба більше, вони мають бути точно не саморобні – лише медичні. Медики висловили занепокоєння щодо того, що тканинні маски можуть бути не ефективними.

Чому тканинні маски можуть бути не ефективними Медичні маски необхідно змінювати кожні 4 години. Якщо це робити – вони забезпечують до 98% затримки крапель мокроти, які виділяє у повітря людина.



Як використовувати маску / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу