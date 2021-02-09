Новини про коронавірус 9 лютого: висновки походження від ВООЗ, показник смертності в Україні

В Україні знизилась кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації, натомість дещо зросла смертність. У МОЗ вважають смертність внаслідок COVID-19 низькою. Всесвітня організація охорони здоров'я представила висновки дослідження походження коронавірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 9 лютого.
Джерело: 24 канал
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Станом на 9 лютого в Україні добовий приріст хворих на коронавірус становить 2 656 людей, серед них 157 дітей та 229 медпрацівників. Госпіталізації потребували 865 пацієнтів з діагнозом COVID-19 чи підозрою на захворювання. На жаль, від ускладнень коронавірусу померли 127 пацієнтів.
Днем раніше Новини про коронавірус 8 лютого: скільки Україна отримає вакцин, причина виникнення COVID-19Загалом від початку епідемії в Україні:
За попередню добу в країні провели 30 901 тест на виявлення коронавірусу. Методом ПЛР – 17 658, а методом ІФА – 13 243.
Натомість від початку пандемії в Україні здійснили 6 419 781 тестування методом ПЛР.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Під час ранкового брифінгу 9 лютого очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що про стабілізацію з коронавірусом в Україні свідчить не лише добова статистика захворюваності, а й показники смертності та госпіталізацій.
Степанов також додав, що Україна перебуває на 34 місці за смертністю від коронавірусу у світі. Міністр вкотре заявив, що в Україні утричі менше смертей від хвороби, ніж у Великій Британії та удвічі менше, ніж у Франції.
Будь-яка вакцина, яку зареєструють в Україні, є безпечною. Вона розроблена відповідно до міжнародних медичних стандартів, пройшла всі етапи доклінічних випробувань та 1,2 фази клінічних випробувань.
Вакцина має проміжні результати третьої фази випробувань, тобто її застосовували на великій кількості людей.
Україна пасе задніх у впроваджені вакцинації. Поки в Ізраїлі вже зробили щеплення 2\3 населення країни, наш уряд все ще веде перемовини про постачання та просить у ЄС залишки вакцин.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю для сайту "Гордон" пояснив, що все йде по плану і вакцинація розпочнеться в ті терміни, про які говорили ще у вересні.
Етапи вакцинації / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Джерело: Гордон
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 106 мільйонів інфікованих коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. З них близько 59 мільйонів вже одужали, але 2 326 348 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19 та супутніх захворювань.
Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Цікаво Наслідки пандемії: на яких керівників зростає попит в бізнесі?
Джерело: CNN
Південна Африка припинила впровадження вакцин AstraZeneca – вони неефективні проти нового штаму.
Дослідження показало, що вакцина від AstraZeneca забезпечує мінімальний захист від південноафриканського штаму коронавірусу.
Він також додав, що поки що Південна Африка буде просуватися з впровадженням вакцин, вироблених компаніями Pfizer-BioNTech і Johnson & Johnson.Зверніть увагу! Натомість у компанії AstraZeneca вважають, що їхня вакцина буде захищати від важкого перебігу хвороби, викликаного новим варіантом B.1.351. Особливо в тому випадку, якщо інтервал між дозами становитиме від 8 до 12 тижнів.
Джерело: ВООЗ
На початку січня команда експертів ВООЗ відправилась в Китай, аби встановити походження коронавірусу SARS-CoV-2. Під час брифінгу 9 лютого експерт ВООЗ по зоонозних інфекціях і продовольчій безпеці Пітер Бен Ембарек заявив, що неможливо дослідити те, як збудник коронавірусу потрапив на продовольчий ринок в Ухані.
Натомість глава експертної групи Національної комісії охорони здоров'я Китаю по боротьбі з COVID-19 Лян Ваньнянь заявив, що в Ухані не виявили доказів циркуляції коронавірусу до грудня 2019 року. Інфекція могла поширюватися за межами регіону до перших зареєстрованих випадків спалаху.
Джерело: The Local
Діти у школах Франції зобов'язані носити захисні маски. Ба більше, вони мають бути точно не саморобні – лише медичні. Медики висловили занепокоєння щодо того, що тканинні маски можуть бути не ефективними.
Як використовувати маску / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу