Новини про коронавірус 9 березня: вакцинація "йде не за планом", Китай ввів паспорти здоров'я

В Україні триває третя хвиля епідемії COVID-19, про ріст захворюваності заявили в МОЗ. Водночас вакцинація "йде не за планом", темпи імунізації повинні бути швидшими. Погіршують ситуація антивакцинаторські рухи, зокрема, така ситуація й в Чехії, в країні поширюють фейкову інформацію про побічні реакції на вакцинацію. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 9 березня.

Новини про коронавірус в Україні 9 березня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу коронавірусну хворобу виявили у 3 261 людини, серед нових хворих – 160 дітей та 54 медпрацівники. Госпіталізовано до медичних закладів 1 837 пацієнтів з COVID-19. На жаль, 76 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, одужало – 975 людей.

Днем раніше Причина смертей після вакцинації у Кореї, нові COVID-ліки

Ситуація з тестуванням

Лабораторії МОЗ за останню добу провели 18 207 тестувань:

методом ПЛР – 13 101,

методом ІФА – 1 674,

досліджень експрес-тестами на антиген – 3 432.

Підтверджені випадки COVID-19 в областях: добовий приріст

м. Київ – 201 випадок;

Вінницька область – 460 випадків;

Волинська область – 62 випадки;

Дніпропетровська область – 151 випадок;

Донецька область – 23 випадки;

Житомирська область – 71 випадок;

Закарпатська область – 195 випадків;

Запорізька область – 13 випадків;

Івано-Франківська область – 433 випадки;

Київська область – 162 випадки;

Кіровоградська область – 5 випадків;

Луганська область – 14 випадків;

Львівська область – 351 випадок;

Миколаївська область – 151 випадок;

Одеська область – 63 випадки;

Полтавська область – 7 випадків;

Рівненська область – 53 випадки;

Сумська область – 69 випадків;

Тернопільська область – 97 випадків;

Харківська область – 196 випадків;

Херсонська область – 2 випадки;

Хмельницька область – 8 випадків;

Черкаська область – 28 випадків;

Чернівецька область – 409 випадків;

Чернігівська область – 37 випадків.

З початку пандемії в Україні проведено 7 154 442 ПЛР-тестувань.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку епідемії COVID-19 в Україні ситуація з поширення хвороби є такою:

захворіли – 1 410 061 людина;

видужали – 1 199 229 пацієнтів;

померли від ускладнень – 27 204.

Ми бачимо зростання, – у МОЗ заявили про третю хвилю

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час ранкового брифінгу 9 березня повідомив, що в Україні зростає захворюваність на коронавірусну інфекцію. Так, за минулий тиждень, з 1 по 7 березня, на коронавірус захворіло 54 666 людей – це на 10 тисяч осіб більше, ніж попереднього тижня.

В Україні понад 19 тисяч вакцинованих проти COVID-19

Джерело: телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

За минулу добу в Україні щеплення проти коронавірусної інфекції препаратом Covisheld отримала 1 171 людина. Таким чином, від початку кампанії уже 19 118 людей отримали першу дозу препарату.

Кількість щеплень, проведених у регіонах: продовж минулої доби

Вінницька область – 10 щеплень;

Волинська область – 30 щеплень;

Дніпропетровська область – 40 щеплень;

Донецька область – 294 щеплень;

Закарпатська область – 30 щеплень;

Запорізька область – 10 щеплень;

Івано-Франківська область – 187 щеплень;

Київська область – 120 щеплень;

Луганська область – 110 щеплень;

Львівська область – 30 щеплень;

Полтавська область – 70 щеплень;

Тернопільська область – 60 щеплень;

Харківська область – 40 щеплень;

Херсонська область – 20 щеплень;

Хмельницька область – 20 щеплень;

Чернівецька область – 50 щеплень;

Чернігівська область – 50 щеплень.

Вакцинація йде не за планом, – Степанов про кількість щеплень

В Україні процес вакцинації від коронавірусу йде не за планом. У країні на кінець минулого тижня планували прищеплювати 10 тисяч осіб на день, поки вийшли на показник у 3 тисячі щеплених.

Про це сьогодні, 9 березня повідомив очільник МОЗ Максим Степанов та додав, що у зв'язку з цим, вирішив особисто втрутитися в ситуацію, щоб "істотно збільшити кількість вакцинованих найближчими днями".

Довідка: вакцинація проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Зокрема йдеться про перший етап програми вакцинації, тобто щеплення медичних працівників. Імунізацію проводять препаратом Covishield.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал

Степанов назвав замовників антивакцинальної кампанії

Максим Степанов заявив, що антивакцинальну кампанію могли розпочати люди, які хочуть, щоб в Україні використовували російську вакцину, зокрема, це представники певних політичних сил.

Також за словами міністра, наразі в Україні поширюють багато фейків про вакцинацію. Серед них – поява тяжких побічних ефектів. Однак наразі на 20 тисяч щеплень у МОЗ отримали лише 185 повідомлень про побічні ефекти від імунізації.

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували понад 117 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Більш ніж 66 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2 602 інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Естонія вводить локдаун щонайменше на місяць

Джерело: уряд Естонії

Уряд Естонії ухвалив рішення з 11 березня запровадити у країні локдаун. Жорсткі карантинні заходи діятимуть щонайменше місяць. Прем'єр-міністр Кая Каллас пояснила, що посилення карантину пов'язане зі швидким поширенням в Естонії "британського" штаму COVID-19.

Станом на 9 березня 2021 року в Естонії зафіксували 76 183 випадки зараження коронавірусом.

Усіх дітей та підлітків перевели на дистанційне навчання.

Усі магазини, заклади громадського харчування та публічні заходи – закриваються.

На вулицях вводиться правило "2+2" – дистанція між людьми 2 метри, разом можуть бути дві особи, за винятком сімей.

Займатися спортом можна тільки поодинці, без тренера або партнера.

Китай запроваджує сертифікати вакцинації для подорожей

Джерело: Global Times

Китай запроваджує цифрові сертифікати вакцинації від коронавірусу. Мовиться про програму на платформі WeChat для китайців, які планують поїздки за кордон. Свідоцтво про здоров'я (дані про щеплення людини і результати тестування на віруси) містить зашифрований QR-код для відповідних підрозділів різних країн для підтвердження його справжності та зчитування особистої інформації.

Росія підриває довіру до вакцинації в Чехії фейками

Джерело: MedicalXpress

Чехія нині намагається впоратися з найвищим у світі рівнем захворюваності на коронавірус. Натомість хвиля дезінформації та невмілі кроки місцевого уряду перешкоджають вакцинації.

Інтернет-мережа в Чехії виглядає так – псевдонаукові ролики, які "пояснюють", як вакцини нібито можуть змінити ДНК, а також вигадані історії про літніх людей, які масово вмирають після уколу. Фейкові новини заполонили чеські соцмережі, додатки для обміну повідомленнями та електронну пошту.

Італія планує виробляти російську вакцину "Супутник V"

Джерело: AGI

Італія може стати першою країною ЄС, яка вироблятиме на своїй території російську вакцину "Супутник V". Виробництво можуть запустити вже в липні 2021 року. Так, Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ), який володіє патентом на "Супутник V", і компанія Adienne Pharma & Biotech вже підписали угоду про виробництво вакцини в Італії.

Супутник V порівняли з російською рулеткою

Джерело: твітер "Супутника V"

Голова правління Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) Кріста Віртумер-Хохе розкритикувала "Супутник V". Розробників вакцини обурила характеристика Віртумер-Хохе і вони вимагають від неї публічних вибачень.

З таким закликом розробники вакцини звернулись до EMA через свій акаунт у твітері. Творців "Спутника V" особливо образило те, що агентство раніше так не відгукувалось про жодну вакцину.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу