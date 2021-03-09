Новини про коронавірус 9 березня: вакцинація "йде не за планом", Китай ввів паспорти здоров'я

В Україні триває третя хвиля епідемії COVID-19, про ріст захворюваності заявили в МОЗ. Водночас вакцинація "йде не за планом", темпи імунізації повинні бути швидшими. Погіршують ситуація антивакцинаторські рухи, зокрема, така ситуація й в Чехії, в країні поширюють фейкову інформацію про побічні реакції на вакцинацію. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 9 березня.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
За минулу добу коронавірусну хворобу виявили у 3 261 людини, серед нових хворих – 160 дітей та 54 медпрацівники. Госпіталізовано до медичних закладів 1 837 пацієнтів з COVID-19. На жаль, 76 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, одужало – 975 людей.
Днем раніше Причина смертей після вакцинації у Кореї, нові COVID-ліки
Лабораторії МОЗ за останню добу провели 18 207 тестувань:
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Від початку епідемії COVID-19 в Україні ситуація з поширення хвороби є такою:
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час ранкового брифінгу 9 березня повідомив, що в Україні зростає захворюваність на коронавірусну інфекцію. Так, за минулий тиждень, з 1 по 7 березня, на коронавірус захворіло 54 666 людей – це на 10 тисяч осіб більше, ніж попереднього тижня.
Джерело: телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
За минулу добу в Україні щеплення проти коронавірусної інфекції препаратом Covisheld отримала 1 171 людина. Таким чином, від початку кампанії уже 19 118 людей отримали першу дозу препарату.
В Україні процес вакцинації від коронавірусу йде не за планом. У країні на кінець минулого тижня планували прищеплювати 10 тисяч осіб на день, поки вийшли на показник у 3 тисячі щеплених.
Про це сьогодні, 9 березня повідомив очільник МОЗ Максим Степанов та додав, що у зв'язку з цим, вирішив особисто втрутитися в ситуацію, щоб "істотно збільшити кількість вакцинованих найближчими днями".
Довідка: вакцинація проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Зокрема йдеться про перший етап програми вакцинації, тобто щеплення медичних працівників. Імунізацію проводять препаратом Covishield.
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал
Максим Степанов заявив, що антивакцинальну кампанію могли розпочати люди, які хочуть, щоб в Україні використовували російську вакцину, зокрема, це представники певних політичних сил.
Також за словами міністра, наразі в Україні поширюють багато фейків про вакцинацію. Серед них – поява тяжких побічних ефектів. Однак наразі на 20 тисяч щеплень у МОЗ отримали лише 185 повідомлень про побічні ефекти від імунізації.
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зафіксували понад 117 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Більш ніж 66 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2 602 інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою.
Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Джерело: уряд Естонії
Уряд Естонії ухвалив рішення з 11 березня запровадити у країні локдаун. Жорсткі карантинні заходи діятимуть щонайменше місяць. Прем'єр-міністр Кая Каллас пояснила, що посилення карантину пов'язане зі швидким поширенням в Естонії "британського" штаму COVID-19.
Станом на 9 березня 2021 року в Естонії зафіксували 76 183 випадки зараження коронавірусом.
Які карантинні обмеження ввели
Джерело: Global Times
Китай запроваджує цифрові сертифікати вакцинації від коронавірусу. Мовиться про програму на платформі WeChat для китайців, які планують поїздки за кордон. Свідоцтво про здоров'я (дані про щеплення людини і результати тестування на віруси) містить зашифрований QR-код для відповідних підрозділів різних країн для підтвердження його справжності та зчитування особистої інформації.
Джерело: MedicalXpress
Чехія нині намагається впоратися з найвищим у світі рівнем захворюваності на коронавірус. Натомість хвиля дезінформації та невмілі кроки місцевого уряду перешкоджають вакцинації.
Інтернет-мережа в Чехії виглядає так – псевдонаукові ролики, які "пояснюють", як вакцини нібито можуть змінити ДНК, а також вигадані історії про літніх людей, які масово вмирають після уколу. Фейкові новини заполонили чеські соцмережі, додатки для обміну повідомленнями та електронну пошту.
Джерело: AGI
Італія може стати першою країною ЄС, яка вироблятиме на своїй території російську вакцину "Супутник V". Виробництво можуть запустити вже в липні 2021 року. Так, Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ), який володіє патентом на "Супутник V", і компанія Adienne Pharma & Biotech вже підписали угоду про виробництво вакцини в Італії.
Джерело: твітер "Супутника V"
Голова правління Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) Кріста Віртумер-Хохе розкритикувала "Супутник V". Розробників вакцини обурила характеристика Віртумер-Хохе і вони вимагають від неї публічних вибачень.
З таким закликом розробники вакцини звернулись до EMA через свій акаунт у твітері. Творців "Спутника V" особливо образило те, що агентство раніше так не відгукувалось про жодну вакцину.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу