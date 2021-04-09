Новини про коронавірус 9 квітня: зміна протоколу лікування та дозвіл на технічний кисень
Добовий приріст хворих на коронавірус в Україні високий – близько 20 тисяч. Крім того, показники смертності від ускладнень хвороби не йдуть на спад. До червоної зони карантину потрапили 13 областей. Вчені визначили, що антитіла після безсимптомного перебігу COVID-19 зберігаються довше у чоловіків. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 9 квітня.
Джерело:24 канал
Новини про коронавірус в Україні
Поширення COVID-19
Джерело: фейсбук-сторінка Максима Степанова
Від учора в Україні зафіксували 19 676 нових випадків коронавірусної хвороби: захворіли 751 дитина та 552 медпрацівники. Госпіталізації потребували 4 936 людей. На жаль, від ускладнень коронавірусу померли 419 хворих. Водночас видужали від COVID-19 від учора 11 221 пацієнт.
Днем раніше Новини про коронавірус 8 квітня: ускладнення у дітей, вакцинація в Україні
Ситуація з тестуванням
Лабораторії провели 119 369 тестувань за добу: методом ПЛР – 53 373, методом ІФА – 21 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 925.
За весь час пандемії в Україні проведено 8 568 004 ПЛР-тестувань.
Скільки людей отримало вакцину
За минулу добу в Україні 18 569 людей щеплено проти COVID-19.
Від початку вакцинальної кампанії вакцину проти коронавірусу отримали 353 147 людини.
Щеплення проводили 145 мобільних бригад з імунізації та 848 пунктів щеплення.
Статистика інфікованих та щеплених в регіонах за добу:
- м. Київ – 1 864 випадки/ 1 850 щеплень;
- Вінницька область – 640 випадків/ 670 щеплень;
- Волинська область – 448 випадків/ 560 щеплень;
- Дніпропетровська область – 1 665 випадків/ 1 990 щеплень;
- Донецька область – 1 146 випадків/ 510 щеплень;
- Житомирська область – 647 випадків/ 840 щеплень;
- Закарпатська – 236 випадків/ 580 щеплень;
- Запорізька область – 823 випадки/ 650 щеплень;
- Івано-Франківська область – 231 випадок/ 549 щеплень;
- Київська область – 1 265 випадків/ 1 970 щеплень;
- Кіровоградська область – 207 випадків/ 680 щеплень;
- Луганська область – 226 випадків/ 350 щеплень;
- Львівська область – 1 639 випадків/ 1 540 щеплень;
- Миколаївська область – 372 випадки/ 180 щеплень;
- Одеська область – 1 194 випадки/ 710 щеплень;
- Полтавська область – 848 випадків/ 730 щеплень;
- Рівненська область – 557 випадків/ 580 щеплень;
- Сумська область – 820 випадків/ 360 щеплень;
- Тернопільська область – 373 випадки/ 490 щеплень;
- Харківська область – 1 194 випадки/ 550 щеплень;
- Херсонська область – 317 випадків/ 300 щеплень;
- Хмельницька область – 1 094 випадки/ 1 050 щеплень;
- Черкаська область – 834 випадки/ 180 щеплень;
- Чернівецька область – 377 випадків/ 560 щеплень;
- Чернігівська область – 659 випадків/ 140 щеплень.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ змінило протокол лікування коронавірусу в Україні
Міністерство охорони здоров'я України внесло зміни до протоколу лікування коронавірусної хвороби COVID-19. Включили ще один препарат для лікування важких пацієнтів. Про це під час брифінгу повідомила перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як.
Окрім того, змінили дозування цього препарату для пацієнтів з тяжким та критичним перебігом інфекції: рекомендована доза після внесення змін становить 8 мг на 1 кг маси тіла однократно, тоді як раніше рекомендувалося двократне введення по 400 мг. У разі прогресування дихальної недостатності лікарі можуть розглянути введення більших доз кортикостероїдів.
Кабмін дозволив використовувати для COVID-хворих технічний кисень
Джерело: МОЗ України
Кабінет Міністрів дозволив використовувати у медичних закладах технічний кисень для кисневої підтримки пацієнтів із COVID-19, якщо він повністю відповідає показникам якості кисню медичного.
МОЗ оновило карантинні зони: "червоні" вже 13 областей
Джерело: МОЗ
Міністерство охорони здоров'я 9 квітня оновило розподіл на карантинні зони. Список "червоних" поповнили ще 2 області, тепер їх – 13.
"Червоні" області за версією МОЗ:
- Міністерство посилило карантин до "червоного" рівня у Запорізькій та Хмельницькій областях.
- Крім того, суворі обмеження продовжують діяти ще в 11 регіонах – Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська області.
"Жовтою" залишається тільки Херсонська область. У регіоні найнижчий показник госпіталізацій – 52,6, а завантаженість ліжок з киснем становить 25,3%.
А "зелених" регіонів в Україні немає від початку адаптивного карантину.
Головне про адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу
Українці все більше бояться підхопити COVID-19 і підтримують жорсткий карантин
Джерело: "Рейтинг"
Половина українців боїться підхопити коронавірус, за здоров'я своїх рідних переживають понад 80%. Крім того, зросла кількість українців, які за введення жорсткого карантину, тепер таких 65%.
Чи бояться українці захворіти на коронавірус / Інфографіка "Рейтингу"
Увага У лікарнях Харкова катастрофічно бракує доступу до кисню, – волонтерка
Новини про коронавірус у світі
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зафіксували майже 134 мільйони хворих на коронавірус. Більш ніж 76 мільйонів інфікованих подолали хворобу. Втім, 2 902 860 пацієнтів пішли з життя від ускладнень, спричинених недугою.
В Китаї маркуватимуть заклади: скільки вакцинованих працівників
Джерело: The Guardian
Влада Пекіна позначатиме місцеві заклади різнокольоровими знаками. Таким чином продемонструють громадськості, скільки співробітників вакцинувалися проти коронавірусу.
Заклади, в яких понад 80% вакцинованих співробітників позначають зеленим кольором. Якщо в будівлі працюють від 40% до 80% щеплених, її позначають синім кольором. А червона позначка означає, що вакцинованих у закладі менш ніж 40%.
У США закрили 2 центри вакцинації після побічних ефектів від Johnson & Johnson
Джерело: The Wall Street Journal
У США тимчасово закрили два центри вакцинації Північній Кароліні і Колорадо після того, як у 18 вакцинованих препаратом Johnson & Johnson виявили незначні побічні ефекти. Наразі невідомо, чи пов'язана реакція безпосередньо з вакциною.
Дослідження про коронавірус
На що скаржаться люди через 8 місяців після легкого перебігу COVID-19
Джерело: JAMA
Щонайменше один постковідний симптом зберігається у 15% людей, які перенесли коронавірусну інфекцію в легкій формі. При цьому втрата нюху – найпоширеніша скарга.
У новій роботі шведські вчені описали тривалі симптоми, що залишаються у медичних працівників, які перенесли COVID-19 в легкій формі. У 323 учасників були антитіла до SARS-CoV-2, у 1072 їх не було. Спостереження за ними почалося у квітні-травні 2020 року і тривало не менше 8 місяців.
Які симптоми зберігалися через 8 місяців
- втрата нюху (через 8 місяців вона була у 9%);
- втома (4%);
- втрата смаку (3,7%);
- задишка (2%).
Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу
Рівень антитіл після безсимптомного COVID-19 у чоловіків втричі вищий, ніж у жінок
Джерело: The Conversation
Вчені провели тестування 739 співробітників Кардіффського столичного Університету, у яких не було ніяких симптомів коронавірусу. Для надійності дослідники використовували три різні тест-системи. Антитіла до коронавірусу виявилися у 3,65% добровольців.
Через 3 місяці вчені провели повторне тестування, щоб відстежити динаміку антитіл, і з'ясували, що у 21,7% добровольців, які раніше мали позитивний тест, антитіл більше не виявлялися. Імовірно, всі вони заразилися коронавірусом 6 місяців тому, що вказує на можливу середню тривалість життя антитіл.
Найголовнішим відкриттям було те, що в 80% випадків антитіла зникали у жінок, причому в основному середнього та старшого віку.
Поділитися новиною