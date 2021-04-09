Добовий приріст хворих на коронавірус в Україні високий – близько 20 тисяч. Крім того, показники смертності від ускладнень хвороби не йдуть на спад. До червоної зони карантину потрапили 13 областей. Вчені визначили, що антитіла після безсимптомного перебігу COVID-19 зберігаються довше у чоловіків. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 9 квітня.

Новини про коронавірус в Україні

Поширення COVID-19

Джерело: фейсбук-сторінка Максима Степанова

Від учора в Україні зафіксували 19 676 нових випадків коронавірусної хвороби: захворіли 751 дитина та 552 медпрацівники. Госпіталізації потребували 4 936 людей. На жаль, від ускладнень коронавірусу померли 419 хворих. Водночас видужали від COVID-19 від учора 11 221 пацієнт.

Днем раніше Новини про коронавірус 8 квітня: ускладнення у дітей, вакцинація в Україні

За весь час пандемії в Україні: захворіли – 1 823 674 людини;

одужали – 1 395 104 хворих;

померли від ускладнень – 36 381 пацієнт.

Ситуація з тестуванням

Лабораторії провели 119 369 тестувань за добу: методом ПЛР – 53 373, методом ІФА – 21 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 925.

За весь час пандемії в Україні проведено 8 568 004 ПЛР-тестувань.

За минулу добу в Україні 18 569 людей щеплено проти COVID-19.

Від початку вакцинальної кампанії вакцину проти коронавірусу отримали 353 147 людини.

Щеплення проводили 145 мобільних бригад з імунізації та 848 пунктів щеплення.

Увага! На сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 431 025 людей.

Статистика інфікованих та щеплених в регіонах за добу:

м. Київ – 1 864 випадки/ 1 850 щеплень;

Вінницька область – 640 випадків/ 670 щеплень;

Волинська область – 448 випадків/ 560 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 665 випадків/ 1 990 щеплень;

Донецька область – 1 146 випадків/ 510 щеплень;

Житомирська область – 647 випадків/ 840 щеплень;

Закарпатська – 236 випадків/ 580 щеплень;

Запорізька область – 823 випадки/ 650 щеплень;

Івано-Франківська область – 231 випадок/ 549 щеплень;

Київська область – 1 265 випадків/ 1 970 щеплень;

Кіровоградська область – 207 випадків/ 680 щеплень;

Луганська область – 226 випадків/ 350 щеплень;

Львівська область – 1 639 випадків/ 1 540 щеплень;

Миколаївська область – 372 випадки/ 180 щеплень;

Одеська область – 1 194 випадки/ 710 щеплень;

Полтавська область – 848 випадків/ 730 щеплень;

Рівненська область – 557 випадків/ 580 щеплень;

Сумська область – 820 випадків/ 360 щеплень;

Тернопільська область – 373 випадки/ 490 щеплень;

Харківська область – 1 194 випадки/ 550 щеплень;

Херсонська область – 317 випадків/ 300 щеплень;

Хмельницька область – 1 094 випадки/ 1 050 щеплень;

Черкаська область – 834 випадки/ 180 щеплень;

Чернівецька область – 377 випадків/ 560 щеплень;

Чернігівська область – 659 випадків/ 140 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ змінило протокол лікування коронавірусу в Україні

Міністерство охорони здоров'я України внесло зміни до протоколу лікування коронавірусної хвороби COVID-19. Включили ще один препарат для лікування важких пацієнтів. Про це під час брифінгу повідомила перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як.

Тоцилізумаб – що відомо про перепарат Препарат належить до групи імунодепресантів. Він зменшує активність імунної системи, використовують для лікування артритів різної важкості.

Окрім того, змінили дозування цього препарату для пацієнтів з тяжким та критичним перебігом інфекції: рекомендована доза після внесення змін становить 8 мг на 1 кг маси тіла однократно, тоді як раніше рекомендувалося двократне введення по 400 мг. У разі прогресування дихальної недостатності лікарі можуть розглянути введення більших доз кортикостероїдів.

Кабмін дозволив використовувати для COVID-хворих технічний кисень

Джерело: МОЗ України

Кабінет Міністрів дозволив використовувати у медичних закладах технічний кисень для кисневої підтримки пацієнтів із COVID-19, якщо він повністю відповідає показникам якості кисню медичного.

Увага! Основні показники кисню технічного мають відповідати специфікації та методиці контролю основним показникам кисню медичного. Це має бути підтверджено відповідним сертифікатом (протоколом) аналізу, виданим акредитованою лабораторією з контролю якості.

МОЗ оновило карантинні зони: "червоні" вже 13 областей

Джерело: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я 9 квітня оновило розподіл на карантинні зони. Список "червоних" поповнили ще 2 області, тепер їх – 13.

"Червоні" області за версією МОЗ:

Міністерство посилило карантин до "червоного" рівня у Запорізькій та Хмельницькій областях.

Крім того, суворі обмеження продовжують діяти ще в 11 регіонах – Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська області.

"Жовтою" залишається тільки Херсонська область. У регіоні найнижчий показник госпіталізацій – 52,6, а завантаженість ліжок з киснем становить 25,3%.

А "зелених" регіонів в Україні немає від початку адаптивного карантину.



Головне про адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу

Українці все більше бояться підхопити COVID-19 і підтримують жорсткий карантин

Джерело: "Рейтинг"

Половина українців боїться підхопити коронавірус, за здоров'я своїх рідних переживають понад 80%. Крім того, зросла кількість українців, які за введення жорсткого карантину, тепер таких 65%.

Чи бояться українці захворіти на коронавірус / Інфографіка "Рейтингу"

Увага У лікарнях Харкова катастрофічно бракує доступу до кисню, – волонтерка

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували майже 134 мільйони хворих на коронавірус. Більш ніж 76 мільйонів інфікованих подолали хворобу. Втім, 2 902 860 пацієнтів пішли з життя від ускладнень, спричинених недугою.

В Китаї маркуватимуть заклади: скільки вакцинованих працівників

Джерело: The Guardian

Влада Пекіна позначатиме місцеві заклади різнокольоровими знаками. Таким чином продемонструють громадськості, скільки співробітників вакцинувалися проти коронавірусу.

Заклади, в яких понад 80% вакцинованих співробітників позначають зеленим кольором. Якщо в будівлі працюють від 40% до 80% щеплених, її позначають синім кольором. А червона позначка означає, що вакцинованих у закладі менш ніж 40%.

У США закрили 2 центри вакцинації після побічних ефектів від Johnson & Johnson

Джерело: The Wall Street Journal

У США тимчасово закрили два центри вакцинації Північній Кароліні і Колорадо після того, як у 18 вакцинованих препаратом Johnson & Johnson виявили незначні побічні ефекти. Наразі невідомо, чи пов'язана реакція безпосередньо з вакциною.

Дослідження про коронавірус

На що скаржаться люди через 8 місяців після легкого перебігу COVID-19

Джерело: JAMA

Щонайменше один постковідний симптом зберігається у 15% людей, які перенесли коронавірусну інфекцію в легкій формі. При цьому втрата нюху – найпоширеніша скарга.

У новій роботі шведські вчені описали тривалі симптоми, що залишаються у медичних працівників, які перенесли COVID-19 в легкій формі. У 323 учасників були антитіла до SARS-CoV-2, у 1072 їх не було. Спостереження за ними почалося у квітні-травні 2020 року і тривало не менше 8 місяців.

Які симптоми зберігалися через 8 місяців

втрата нюху (через 8 місяців вона була у 9%);

втома (4%);

втрата смаку (3,7%);

задишка (2%).



Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу

Рівень антитіл після безсимптомного COVID-19 у чоловіків втричі вищий, ніж у жінок

Джерело: The Conversation

Вчені провели тестування 739 співробітників Кардіффського столичного Університету, у яких не було ніяких симптомів коронавірусу. Для надійності дослідники використовували три різні тест-системи. Антитіла до коронавірусу виявилися у 3,65% добровольців.

Через 3 місяці вчені провели повторне тестування, щоб відстежити динаміку антитіл, і з'ясували, що у 21,7% добровольців, які раніше мали позитивний тест, антитіл більше не виявлялися. Імовірно, всі вони заразилися коронавірусом 6 місяців тому, що вказує на можливу середню тривалість життя антитіл.

Найголовнішим відкриттям було те, що в 80% випадків антитіла зникали у жінок, причому в основному середнього та старшого віку.