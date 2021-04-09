Новини про коронавірус 9 квітня: зміна протоколу лікування та дозвіл на технічний кисень

Джерело:24 канал
Добовий приріст хворих на коронавірус в Україні високий – близько 20 тисяч. Крім того, показники смертності від ускладнень хвороби не йдуть на спад. До червоної зони карантину потрапили 13 областей. Вчені визначили, що антитіла після безсимптомного перебігу COVID-19 зберігаються довше у чоловіків. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 9 квітня.
Джерело: фейсбук-сторінка Максима Степанова
Від учора в Україні зафіксували 19 676 нових випадків коронавірусної хвороби: захворіли 751 дитина та 552 медпрацівники. Госпіталізації потребували 4 936 людей. На жаль, від ускладнень коронавірусу померли 419 хворих. Водночас видужали від COVID-19 від учора 11 221 пацієнт.
Днем раніше Новини про коронавірус 8 квітня: ускладнення у дітей, вакцинація в Україні
Лабораторії провели 119 369 тестувань за добу: методом ПЛР – 53 373, методом ІФА – 21 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 925.
За весь час пандемії в Україні проведено 8 568 004 ПЛР-тестувань.
За минулу добу в Україні 18 569 людей щеплено проти COVID-19.
Від початку вакцинальної кампанії вакцину проти коронавірусу отримали 353 147 людини.
Щеплення проводили 145 мобільних бригад з імунізації та 848 пунктів щеплення.Увага! На сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 431 025 людей.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Міністерство охорони здоров'я України внесло зміни до протоколу лікування коронавірусної хвороби COVID-19. Включили ще один препарат для лікування важких пацієнтів. Про це під час брифінгу повідомила перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як.
Окрім того, змінили дозування цього препарату для пацієнтів з тяжким та критичним перебігом інфекції: рекомендована доза після внесення змін становить 8 мг на 1 кг маси тіла однократно, тоді як раніше рекомендувалося двократне введення по 400 мг. У разі прогресування дихальної недостатності лікарі можуть розглянути введення більших доз кортикостероїдів.
Джерело: МОЗ України
Кабінет Міністрів дозволив використовувати у медичних закладах технічний кисень для кисневої підтримки пацієнтів із COVID-19, якщо він повністю відповідає показникам якості кисню медичного.Увага! Основні показники кисню технічного мають відповідати специфікації та методиці контролю основним показникам кисню медичного. Це має бути підтверджено відповідним сертифікатом (протоколом) аналізу, виданим акредитованою лабораторією з контролю якості.
Джерело: МОЗ
Міністерство охорони здоров'я 9 квітня оновило розподіл на карантинні зони. Список "червоних" поповнили ще 2 області, тепер їх – 13.
"Жовтою" залишається тільки Херсонська область. У регіоні найнижчий показник госпіталізацій – 52,6, а завантаженість ліжок з киснем становить 25,3%.
А "зелених" регіонів в Україні немає від початку адаптивного карантину.
Головне про адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу
Джерело: "Рейтинг"
Половина українців боїться підхопити коронавірус, за здоров'я своїх рідних переживають понад 80%. Крім того, зросла кількість українців, які за введення жорсткого карантину, тепер таких 65%.
Чи бояться українці захворіти на коронавірус / Інфографіка "Рейтингу"
Увага У лікарнях Харкова катастрофічно бракує доступу до кисню, – волонтерка
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зафіксували майже 134 мільйони хворих на коронавірус. Більш ніж 76 мільйонів інфікованих подолали хворобу. Втім, 2 902 860 пацієнтів пішли з життя від ускладнень, спричинених недугою.
Джерело: The Guardian
Влада Пекіна позначатиме місцеві заклади різнокольоровими знаками. Таким чином продемонструють громадськості, скільки співробітників вакцинувалися проти коронавірусу.
Заклади, в яких понад 80% вакцинованих співробітників позначають зеленим кольором. Якщо в будівлі працюють від 40% до 80% щеплених, її позначають синім кольором. А червона позначка означає, що вакцинованих у закладі менш ніж 40%.
Джерело: The Wall Street Journal
У США тимчасово закрили два центри вакцинації Північній Кароліні і Колорадо після того, як у 18 вакцинованих препаратом Johnson & Johnson виявили незначні побічні ефекти. Наразі невідомо, чи пов'язана реакція безпосередньо з вакциною.
Джерело: JAMA
Щонайменше один постковідний симптом зберігається у 15% людей, які перенесли коронавірусну інфекцію в легкій формі. При цьому втрата нюху – найпоширеніша скарга.
У новій роботі шведські вчені описали тривалі симптоми, що залишаються у медичних працівників, які перенесли COVID-19 в легкій формі. У 323 учасників були антитіла до SARS-CoV-2, у 1072 їх не було. Спостереження за ними почалося у квітні-травні 2020 року і тривало не менше 8 місяців.
Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу
Джерело: The Conversation
Вчені провели тестування 739 співробітників Кардіффського столичного Університету, у яких не було ніяких симптомів коронавірусу. Для надійності дослідники використовували три різні тест-системи. Антитіла до коронавірусу виявилися у 3,65% добровольців.
Через 3 місяці вчені провели повторне тестування, щоб відстежити динаміку антитіл, і з'ясували, що у 21,7% добровольців, які раніше мали позитивний тест, антитіл більше не виявлялися. Імовірно, всі вони заразилися коронавірусом 6 місяців тому, що вказує на можливу середню тривалість життя антитіл.
Найголовнішим відкриттям було те, що в 80% випадків антитіла зникали у жінок, причому в основному середнього та старшого віку.