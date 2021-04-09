Новини про коронавірус 9 квітня: зміна протоколу лікування та дозвіл на технічний кисень

Добовий приріст хворих на коронавірус в Україні високий – близько 20 тисяч. Крім того, показники смертності від ускладнень хвороби не йдуть на спад. До червоної зони карантину потрапили 13 областей. Вчені визначили, що антитіла після безсимптомного перебігу COVID-19 зберігаються довше у чоловіків. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 9 квітня.

Новини про коронавірус в Україні

Поширення COVID-19

Джерело: фейсбук-сторінка Максима Степанова

Від учора в Україні зафіксували 19 676 нових випадків коронавірусної хвороби: захворіли 751 дитина та 552 медпрацівники. Госпіталізації потребували 4 936 людей. На жаль, від ускладнень коронавірусу померли 419 хворих. Водночас видужали від COVID-19 від учора 11 221 пацієнт.

Днем раніше Новини про коронавірус 8 квітня: ускладнення у дітей, вакцинація в Україні

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 1 823 674 людини;

одужали – 1 395 104 хворих;

померли від ускладнень – 36 381 пацієнт.

Ситуація з тестуванням

Лабораторії провели 119 369 тестувань за добу: методом ПЛР – 53 373, методом ІФА – 21 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 925.

За весь час пандемії в Україні проведено 8 568 004 ПЛР-тестувань.

За минулу добу в Україні 18 569 людей щеплено проти COVID-19.

Від початку вакцинальної кампанії вакцину проти коронавірусу отримали 353 147 людини.

Щеплення проводили 145 мобільних бригад з імунізації та 848 пунктів щеплення.

Статистика інфікованих та щеплених в регіонах за добу:

м. Київ – 1 864 випадки/ 1 850 щеплень;

Вінницька область – 640 випадків/ 670 щеплень;

Волинська область – 448 випадків/ 560 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 665 випадків/ 1 990 щеплень;

Донецька область – 1 146 випадків/ 510 щеплень;

Житомирська область – 647 випадків/ 840 щеплень;

Закарпатська – 236 випадків/ 580 щеплень;

Запорізька область – 823 випадки/ 650 щеплень;

Івано-Франківська область – 231 випадок/ 549 щеплень;

Київська область – 1 265 випадків/ 1 970 щеплень;

Кіровоградська область – 207 випадків/ 680 щеплень;

Луганська область – 226 випадків/ 350 щеплень;

Львівська область – 1 639 випадків/ 1 540 щеплень;

Миколаївська область – 372 випадки/ 180 щеплень;

Одеська область – 1 194 випадки/ 710 щеплень;

Полтавська область – 848 випадків/ 730 щеплень;

Рівненська область – 557 випадків/ 580 щеплень;

Сумська область – 820 випадків/ 360 щеплень;

Тернопільська область – 373 випадки/ 490 щеплень;

Харківська область – 1 194 випадки/ 550 щеплень;

Херсонська область – 317 випадків/ 300 щеплень;

Хмельницька область – 1 094 випадки/ 1 050 щеплень;

Черкаська область – 834 випадки/ 180 щеплень;

Чернівецька область – 377 випадків/ 560 щеплень;

Чернігівська область – 659 випадків/ 140 щеплень.

На сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 431 025 людей.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ змінило протокол лікування коронавірусу в Україні

Міністерство охорони здоров'я України внесло зміни до протоколу лікування коронавірусної хвороби COVID-19. Включили ще один препарат для лікування важких пацієнтів. Про це під час брифінгу повідомила перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як.

Тоцилізумаб – що відомо про перепарат Препарат належить до групи імунодепресантів. Він зменшує активність імунної системи, використовують для лікування артритів різної важкості.

Окрім того, змінили дозування цього препарату для пацієнтів з тяжким та критичним перебігом інфекції: рекомендована доза після внесення змін становить 8 мг на 1 кг маси тіла однократно, тоді як раніше рекомендувалося двократне введення по 400 мг. У разі прогресування дихальної недостатності лікарі можуть розглянути введення більших доз кортикостероїдів.

Кабмін дозволив використовувати для COVID-хворих технічний кисень

Джерело: МОЗ України

Кабінет Міністрів дозволив використовувати у медичних закладах технічний кисень для кисневої підтримки пацієнтів із COVID-19, якщо він повністю відповідає показникам якості кисню медичного.

МОЗ оновило карантинні зони: "червоні" вже 13 областей

Основні показники кисню технічного мають відповідати специфікації та методиці контролю основним показникам кисню медичного. Це має бути підтверджено відповідним сертифікатом (протоколом) аналізу, виданим акредитованою лабораторією з контролю якості.

Джерело: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я 9 квітня оновило розподіл на карантинні зони. Список "червоних" поповнили ще 2 області, тепер їх – 13.

"Червоні" області за версією МОЗ:

Міністерство посилило карантин до "червоного" рівня у Запорізькій та Хмельницькій областях.

Крім того, суворі обмеження продовжують діяти ще в 11 регіонах – Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська області.

"Жовтою" залишається тільки Херсонська область. У регіоні найнижчий показник госпіталізацій – 52,6, а завантаженість ліжок з киснем становить 25,3%.

А "зелених" регіонів в Україні немає від початку адаптивного карантину.



Головне про адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу

Українці все більше бояться підхопити COVID-19 і підтримують жорсткий карантин

Джерело: "Рейтинг"

Половина українців боїться підхопити коронавірус, за здоров'я своїх рідних переживають понад 80%. Крім того, зросла кількість українців, які за введення жорсткого карантину, тепер таких 65%.

Чи бояться українці захворіти на коронавірус / Інфографіка "Рейтингу"

Увага У лікарнях Харкова катастрофічно бракує доступу до кисню, – волонтерка

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували майже 134 мільйони хворих на коронавірус. Більш ніж 76 мільйонів інфікованих подолали хворобу. Втім, 2 902 860 пацієнтів пішли з життя від ускладнень, спричинених недугою.

В Китаї маркуватимуть заклади: скільки вакцинованих працівників

Джерело: The Guardian

Влада Пекіна позначатиме місцеві заклади різнокольоровими знаками. Таким чином продемонструють громадськості, скільки співробітників вакцинувалися проти коронавірусу.

Заклади, в яких понад 80% вакцинованих співробітників позначають зеленим кольором. Якщо в будівлі працюють від 40% до 80% щеплених, її позначають синім кольором. А червона позначка означає, що вакцинованих у закладі менш ніж 40%.

У США закрили 2 центри вакцинації після побічних ефектів від Johnson & Johnson

Джерело: The Wall Street Journal

У США тимчасово закрили два центри вакцинації Північній Кароліні і Колорадо після того, як у 18 вакцинованих препаратом Johnson & Johnson виявили незначні побічні ефекти. Наразі невідомо, чи пов'язана реакція безпосередньо з вакциною.

Дослідження про коронавірус

На що скаржаться люди через 8 місяців після легкого перебігу COVID-19

Джерело: JAMA

Щонайменше один постковідний симптом зберігається у 15% людей, які перенесли коронавірусну інфекцію в легкій формі. При цьому втрата нюху – найпоширеніша скарга.

У новій роботі шведські вчені описали тривалі симптоми, що залишаються у медичних працівників, які перенесли COVID-19 в легкій формі. У 323 учасників були антитіла до SARS-CoV-2, у 1072 їх не було. Спостереження за ними почалося у квітні-травні 2020 року і тривало не менше 8 місяців.

Які симптоми зберігалися через 8 місяців

втрата нюху (через 8 місяців вона була у 9%);

втома (4%);

втрата смаку (3,7%);

задишка (2%).



Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу

Рівень антитіл після безсимптомного COVID-19 у чоловіків втричі вищий, ніж у жінок

Джерело: The Conversation

Вчені провели тестування 739 співробітників Кардіффського столичного Університету, у яких не було ніяких симптомів коронавірусу. Для надійності дослідники використовували три різні тест-системи. Антитіла до коронавірусу виявилися у 3,65% добровольців.

Через 3 місяці вчені провели повторне тестування, щоб відстежити динаміку антитіл, і з'ясували, що у 21,7% добровольців, які раніше мали позитивний тест, антитіл більше не виявлялися. Імовірно, всі вони заразилися коронавірусом 6 місяців тому, що вказує на можливу середню тривалість життя антитіл.

Найголовнішим відкриттям було те, що в 80% випадків антитіла зникали у жінок, причому в основному середнього та старшого віку.