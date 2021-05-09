Новини про коронавірус в Україні 9 травня

Статистика поширення вірусу в країні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу в країні зареєстрували 5 372 нових хворих на коронавірус, тож загальна кількість хворих в країні зросла до 2 119 510. Найбільше нових випадків зараження зареєстрували у Дніпропетровській (798), Донецькій (401), Харківській (361), Одеській (342) та Львівській (329) областях.

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Впродовж суботи 8 травня до лікарень госпіталізували 2 599 людей. Ще 193 пацієнти померли від ускладнень, спричинених хворобою. Натомість виписали 9 181 людину.

За весь час пандемії в Україні: виявили – 2 119 510 хворих;

одужали – 1 759 751 людина;

померли – 46 393 інфікованих;

Ситуація з тестуванням

За минулу добу в Україні здійснили 46 516 тестування на коронавірус. З них 21 796 методом ПЛР, 4 859 методом ІФА і 19 861 дослідження експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. Загалом від початку пандемії в країні провели 9 655 779 ПЛР-тестів на коронавірус.

Темпи вакцинації в країні

Вчора щеплення проти коронавірусу отримали 4 843 людини.

Від початку вакцинальної кампанії від хвороби вакцинували 862 641 людину. З них лише 446 отримали 2 дози препарату, тобто повністю закінчили вакцинацію.

Станом на 8 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 527 949 людей.

Кількість нових хворих та щеплень в регіонах:

Київ – 255 випадків/ 360 щеплень;

Вінницька область – 73 випадки/ 60 щеплень;

Волинська область – 82 випадки/ 102 щеплення;

Дніпропетровська область – 798 випадків/ 510 щеплень;

Донецька область – 401 випадок/ 0 щеплень;

Житомирська область – 191 випадок/ 51 щеплення;

Закарпатська – 37 випадків/ 30 щеплень;

Запорізька область – 111 випадків/ 53 щеплення;

Івано-Франківська область – 83 випадки/ 120 щеплень;

Київська область – 210 випадків/ 225 щеплень;

Кіровоградська область – 150 випадків/ 289 щеплень;

Луганська область – 54 випадки/ 86 щеплень;

Львівська область – 329 випадків/ 814 щеплень;

Миколаївська область – 253 випадки/ 303 щеплення;

Одеська область – 342 випадки/ 298 щеплень;

Полтавська область – 147 випадків/ 164 щеплення;

Рівненська область – 142 випадки/ 50 щеплень;

Сумська область – 225 випадків/ 40 щеплень;

Тернопільська область – 227 випадків/ 160 щеплень;

Харківська область – 361 випадок/ 55 щеплень;

Херсонська область – 154 випадки/ 540 щеплень;

Хмельницька область – 227 випадків/ 10 щеплень;

Черкаська область – 152 випадки/ 226 щеплень;

Чернівецька область – 69 випадків/ 117 щеплень;

Чернігівська область – 299 випадків/ 180 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Новини про коронавірус у світі 9 травня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії COVID-19 у світі виявили понад 157 мільйонів хворих на коронавірус. Більш ніж 93 мільйони інфікованих вже одужали. Натомість 3 282 561 пацієнт, на жаль, помер від ускладнень та супутніх захворювань.

У Німеччині вакцинованих людей звільнили від карантинних обмежень

Джерело: DW

На тлі покращення епідемічної ситуації в Німеччині планують послабити карантин. Водночас громадяни, які щепились або одужали від COVID-19, вже звільняються від дотримання низки обмежень. Насамперед вони не зобов'язані:

дотримуватися обмеження за кількістю соціальних контактів;

дотримуватися комендантської години;

показувати негативний ПЛР-тест у перукарнях та інших сервісах,

дотримуватися карантину після приїзду з інших країн (окрім тих, що з високим ризиком поширення мутацій COVID-19).

В ЄС назвали терміни, коли можна буде подорожувати з COVID-паспортами

Джерело: European Commission

Система COVID-паспортів та поїздок за ними може запрацювати в Євросоюзі вже у червні. Над цим активно працюють.

Рекордна угода: ЄС придбає майже 1,8 мільярда доз COVID-вакцин Pfizer-BioNTech

Джерело: ТСН

Європейський Союз уклав рекордну угоду з компаніями Biontech та Pfizer. Європа придбає у виробників 1,8 мільярда доз вакцини проти коронавірусу. Додаткові дози розраховані на ревакцинацію європейців, імунізацію 70 – 80 мільйонів дітей та на боротьбу з новими штамами коронавірусу.

У США пригальмують розповсюдження COVID-вакцин: причина

Джерело: MedicalXpress

Штати просять адміністрацію Байдена надіслати їм лише частину з виділених вакцин. Попри наявність великої кількості препаратів, у США проблема – інтерес громадян до вакцинації сильно ослаб. Минулого тижня на регіональних складах залишилися сотні тисяч доз. Тож цього тижня штати звернулися до федерального уряду з проханням притримати розповсюдження COVID-вакцин країною.

Італія відновлює туризм: скасовують карантин для туристів з низки країн

Джерело: фейсбук Луїджі Ді Майо

Вже невдовзі Італія планує зняти карантинні обмеження для туристів, що прибувають з країн Європейського Союзу, Великої Британії та Ізраїлю. Полегшення мають початись від середини травня 2021 року. Вже із червня можуть скасувати обов'язкову ізоляцію для туристів зі США.