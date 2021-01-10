Новини про коронавірус 10 січня: Папа Римський за вакцинацію, країни-лідери за кількістю щеплень
У Канаді заявили про перший випадок нового штаму коронавірусу з ПАР. Папа Римський заявив про необхідність вакцинації проти COVID-19. По усьому світу було введено понад 24,7 мільйони доз вакцин проти коронавірусу. У більшості госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 симптоми тривають пів року. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 10 січня.
Коронавірус в Україні 10 січня
За минулу добу в Україні виявили 5 011 нових хворих на коронавірус. З них 113 дітей та 164 медпрацівників, повідомляє 24 канал.
Днем раніше Новини про коронавірус 9 січня: безкоштовна вакцинація у Китаї, помилкові результати тестів
Впродовж 9 січня до лікарень госпіталізували 2 100 хворих на коронавірус або людей з підозрою на наявність захворювання. Добова кількість одужалих пацієнтів вища, ніж нових хворих – 5 292.
Коронавірус в регіонах України: добова статистика
- Київ – 404 випадки;
- Вінницька область – 69 випадків;
- Волинська область – 124 випадки;
- Дніпропетровська область – 240 випадків;
- Донецька область – 186 випадків;
- Житомирська область – 111 випадків;
- Закарпатська область – 49 випадків;
- Запорізька область – 207 випадків;
- Івано-Франківська область – 74 випадки;
- Київська область – 405 випадків;
- Кіровоградська область – 85 випадків;
- Луганська область – 142 випадки;
- Львівська область – 326 випадків;
- Миколаївська область – 327 випадків;
- Одеська область – 446 випадків;
- Полтавська область – 175 випадків;
- Рівненська область – 159 випадків;
- Сумська область – 149 випадків;
- Тернопільська область – 150 випадків;
- Харківська область – 344 випадки;
- Херсонська область – 141 випадок;
- Хмельницька область – 185 випадків;
- Черкаська область – 302 випадки;
- Чернівецька область – 151 випадок;
- Чернігівська область – 60 випадків.
Ситуація з тестуванням
Впродовж минулої доби в Україні провели 23 245 тестів на коронавірус. 17 718 тестувань було проведено методом ПЛР, а ще 5 527 – методом ІФА. Натомість за весь час пандемії в країні здійснили 5 769 908 тестувань методом ПЛР.
COVID-19 в українських Збройних силах: яка ситуація з захворюваністю
За минулу добу у лавах ЗСУ діагностували 11 нових випадків коронавірусу. Це в 4 рази менше, ніж за попередню. Станом на 10 січня на COVID-19 хворіють 1 262 військових. Всього за час епідемії COVID-19 в Україні одужали 13 277 військових, померли – 38.
У Києві дозволили роботу ковзанок: які умови
Попри посилення карантину, у Києві дозволили працювати ковзанкам. Однак їхні організатори зобов'язані забезпечити дотримання певних умов. Організатори ковзанок та атракціонів на відкритому повітрі повинні забезпечити дотримання дистанції між відвідувачами у 1,5 метра. На ігрових майданчиках водночас не повинні перебувати більш ніж 20 людей. Водночас заборонена робота святкових концертів, ярмарків, зокрема й продуктових.
Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу
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Новини про коронавірус у світі 10 січня
Згідно з даними РНБО України, від початку пандемії коронавірусу у світі захворіло понад 89 мільйонів людей. Більш ніж 49 мільйонів вже одужали, але 1 927 459 не змогли подолати хворобу.
Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19
- США – 22 138 995;
- Індія – 10 450 284;
- Бразилія – 8 075 998;
- Росія – 3 366 715;
- Велика Британія – 3 026 348.
У Канаді заявили про перший випадок нового штаму коронавірусу з ПАР
У Канаді зафіксували перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу. Його пов'язують із Південно-Африканською Республікою.
Ізраїль до кінця березня хоче вакцинувати від COVID-19 все доросле населення
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вже зробив щеплення від коронавірусу. Політику ввели обидві дози вакцини. За його словами, до кінця березня Ізраїль вакцинує все доросле населення країни.
Коронавірус у Німеччині: кількість смертей перевищила 40 тисяч
У Німеччині від наслідків коронавірусної хвороби вже померли 40 343 людини. З них за останню добу підтверджено 465 нових смертей пацієнтів з COVID-19.
Щеплення проти коронавірусу вже проходить у 41 країні. Нині по усьому світу було введено понад 24,7 мільйони доз вакцин. Але чому не все так радісно, як може здатися на перший погляд, читайте за посиланням.
У яких країнах вакцинували найбільше людей:
- Китай * – 9 000 000;
- США – 7 725 000;
- Ізраїль – 1 692 000;
- Велика Британія – 1 488 947;
- ОАЕ – 1 020 349;
- Росія * – 800 000;
- Італія – 583 050;
- Німеччина – 532 878;
- Канада – 294 280;
- Іспанія – 277 976;
- Польща – 198 78;
- Саудівська Аравія – 130 000;
- Данія – 112 427;
- Аргентина – 107 542;
- Румунія – 102 301.
*Китай та Росія дозволили вакцинацію вітчизняними препаратами до закінчення випробувань ще в липні та серпні 2020 року.
Особистий лікар Папи Римського помер через COVID-19
Фабріціо Соккорсі – особистий лікар Папи Римського Франциска – страждав на онкологічне захворювання. 9 січня стало відомо, що він помер від ускладнення, викликаного коронавірусом.
Етичний обов'язок кожного: Папа Римський про необхідність вакцинації проти COVID-19
Папа Римський Франциск підтримав вакцинацію населення проти коронавірусу. Він закликав усіх людей зробити щеплення.
Я вважаю, що вакцинуватися – це етичний обов'язок кожного,
– сказав Папа Римський.
Дослідження коронавірусу
У більшості госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 симптоми тривають пів року: які найчастіше
Понад 3 чверті пацієнтів з COVID-19 мають принаймні 1 постійний симптом коронавірусу через пів року після зараження інфекцією. 63% скаржились на втому чи м'язову слабкість, 26% на проблеми зі сном, а у 23% спостерігалася тривога або депресія. Окрім того, люди, які хворіли найважче, мають проблеми з витривалістю, мають занижену функцію легенів. У деяких після одужання виникають проблеми з нирками. Детальніше про це – тут.
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