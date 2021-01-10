У Канаді заявили про перший випадок нового штаму коронавірусу з ПАР. Папа Римський заявив про необхідність вакцинації проти COVID-19. По усьому світу було введено понад 24,7 мільйони доз вакцин проти коронавірусу. У більшості госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 симптоми тривають пів року. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 10 січня.

Коронавірус в Україні 10 січня

За минулу добу в Україні виявили 5 011 нових хворих на коронавірус. З них 113 дітей та 164 медпрацівників, повідомляє 24 канал.

Днем раніше Новини про коронавірус 9 січня: безкоштовна вакцинація у Китаї, помилкові результати тестів

Впродовж 9 січня до лікарень госпіталізували 2 100 хворих на коронавірус або людей з підозрою на наявність захворювання. Добова кількість одужалих пацієнтів вища, ніж нових хворих – 5 292.

Коронавірус в регіонах України: добова статистика

Київ – 404 випадки;

Вінницька область – 69 випадків;

Волинська область – 124 випадки;

Дніпропетровська область – 240 випадків;

Донецька область – 186 випадків;

Житомирська область – 111 випадків;

Закарпатська область – 49 випадків;

Запорізька область – 207 випадків;

Івано-Франківська область – 74 випадки;

Київська область – 405 випадків;

Кіровоградська область – 85 випадків;

Луганська область – 142 випадки;

Львівська область – 326 випадків;

Миколаївська область – 327 випадків;

Одеська область – 446 випадків;

Полтавська область – 175 випадків;

Рівненська область – 159 випадків;

Сумська область – 149 випадків;

Тернопільська область – 150 випадків;

Харківська область – 344 випадки;

Херсонська область – 141 випадок;

Хмельницька область – 185 випадків;

Черкаська область – 302 випадки;

Чернівецька область – 151 випадок;

Чернігівська область – 60 випадків.

Ситуація з тестуванням

Впродовж минулої доби в Україні провели 23 245 тестів на коронавірус. 17 718 тестувань було проведено методом ПЛР, а ще 5 527 – методом ІФА. Натомість за весь час пандемії в країні здійснили 5 769 908 тестувань методом ПЛР.

Від початку пандемії в Україні виявили 1 115 026 хворих на коронавірус. 791 598 з них вже одужали, але 19 767 померли внаслідок ускладнень, спричинених хворобою.

COVID-19 в українських Збройних силах: яка ситуація з захворюваністю

За минулу добу у лавах ЗСУ діагностували 11 нових випадків коронавірусу. Це в 4 рази менше, ніж за попередню. Станом на 10 січня на COVID-19 хворіють 1 262 військових. Всього за час епідемії COVID-19 в Україні одужали 13 277 військових, померли – 38.

У Києві дозволили роботу ковзанок: які умови

Попри посилення карантину, у Києві дозволили працювати ковзанкам. Однак їхні організатори зобов'язані забезпечити дотримання певних умов. Організатори ковзанок та атракціонів на відкритому повітрі повинні забезпечити дотримання дистанції між відвідувачами у 1,5 метра. На ігрових майданчиках водночас не повинні перебувати більш ніж 20 людей. Водночас заборонена робота святкових концертів, ярмарків, зокрема й продуктових.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

До теми COVID-19 в окупованому Криму: яка ситуація із захворюваністю

Новини про коронавірус у світі 10 січня

Згідно з даними РНБО України, від початку пандемії коронавірусу у світі захворіло понад 89 мільйонів людей. Більш ніж 49 мільйонів вже одужали, але 1 927 459 не змогли подолати хворобу.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 22 138 995;

Індія – 10 450 284;

Бразилія – 8 075 998;

Росія – 3 366 715;

Велика Британія – 3 026 348.

У Канаді заявили про перший випадок нового штаму коронавірусу з ПАР

У Канаді зафіксували перший випадок інфікування новим штамом коронавірусу. Його пов'язують із Південно-Африканською Республікою.

Ізраїль до кінця березня хоче вакцинувати від COVID-19 все доросле населення

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вже зробив щеплення від коронавірусу. Політику ввели обидві дози вакцини. За його словами, до кінця березня Ізраїль вакцинує все доросле населення країни.

Коронавірус у Німеччині: кількість смертей перевищила 40 тисяч

У Німеччині від наслідків коронавірусної хвороби вже померли 40 343 людини. З них за останню добу підтверджено 465 нових смертей пацієнтів з COVID-19.

Вакцинація проти коронавірусу у світі: які країни лідирують за кількістю щеплень

Щеплення проти коронавірусу вже проходить у 41 країні. Нині по усьому світу було введено понад 24,7 мільйони доз вакцин. Але чому не все так радісно, як може здатися на перший погляд, читайте за посиланням.

У яких країнах вакцинували найбільше людей:

Китай * – 9 000 000; США – 7 725 000; Ізраїль – 1 692 000; Велика Британія – 1 488 947; ОАЕ – 1 020 349; Росія * – 800 000; Італія – 583 050; Німеччина – 532 878; Канада – 294 280; Іспанія – 277 976; Польща – 198 78; Саудівська Аравія – 130 000; Данія – 112 427; Аргентина – 107 542; Румунія – 102 301.

*Китай та Росія дозволили вакцинацію вітчизняними препаратами до закінчення випробувань ще в липні та серпні 2020 року.

Особистий лікар Папи Римського помер через COVID-19

Фабріціо Соккорсі – особистий лікар Папи Римського Франциска – страждав на онкологічне захворювання. 9 січня стало відомо, що він помер від ускладнення, викликаного коронавірусом.

Етичний обов'язок кожного: Папа Римський про необхідність вакцинації проти COVID-19

Папа Римський Франциск підтримав вакцинацію населення проти коронавірусу. Він закликав усіх людей зробити щеплення.

Я вважаю, що вакцинуватися – це етичний обов'язок кожного,

– сказав Папа Римський.

Дослідження коронавірусу

У більшості госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 симптоми тривають пів року: які найчастіше

Понад 3 чверті пацієнтів з COVID-19 мають принаймні 1 постійний симптом коронавірусу через пів року після зараження інфекцією. 63% скаржились на втому чи м'язову слабкість, 26% на проблеми зі сном, а у 23% спостерігалася тривога або депресія. Окрім того, люди, які хворіли найважче, мають проблеми з витривалістю, мають занижену функцію легенів. У деяких після одужання виникають проблеми з нирками. Детальніше про це – тут.