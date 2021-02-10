За минулу добу, 9 лютого, в Україні підтвердили 3 409 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Фармакологічна компанія АТ "Лекхім" подала заявку на реєстрацію китайської вакцини. ЗМІ дослідили, що українці стали рідше слідкувати за новинами про коронавірус. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 10 лютого.

Джерело: 24 канал

Новини про коронавірус в Україні 10 лютого

Актуальна статистика

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Станом на 10 лютого впродовж доби захворіли на коронавірус 3 409 мешканці України. Зокрема, захворіли 244 дитини та 298 медпрацівників.

Статистика коронавірусу в областях: добовий приріст

м. Київ – 297 випадків;

Вінницька область – 271 випадок;

Волинська область – 111 випадків;

Дніпропетровська область – 120 випадків;

Донецька область – 98 випадків;

Житомирська область – 61 випадок;

Закарпатська область – 238 випадків;

Запорізька область – 214 випадків;

Івано-Франківська область – 410 випадків;

Київська область – 150 випадків;

Кіровоградська область – 43 випадки;

Луганська область – 36 випадків;

Львівська область – 117 випадків;

Миколаївська область – 37 випадків;

Одеська область – 115 випадків;

Полтавська область – 132 випадки;

Рівненська область – 103 випадки;

Сумська область – 48 випадків;

Тернопільська область – 105 випадків;

Харківська область – 188 випадків;

Херсонська область – 50 випадків;

Хмельницька область – 136 випадків;

Черкаська область – 108 випадків;

Чернівецька область – 191 випадок;

Чернігівська область – 30 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Поширення коронавірусу в Україні

Від початку епідемії в Україні офіційно зареєстрували 1 253 055 хворих на COVID-19. З них станом на 10 лютого одужали 1 092 376 хворих. Від ускладнень коронавірусу та супутніх захворювань, на жаль, померли 23 934 пацієнти. До слова, лабораторії МОЗ станом на зараз, 10 лютого здійснили 6 447 576 ПЛР-тестувань.

"Лекхім" подала заявку на реєстрацію китайської вакцини в Україні

Джерело: Укрінформ

Фармакологічна компанія АТ "Лекхім" подала в Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я заявку на реєстрацію вакцини від коронавірусної інфекції CoronaVac виробництва компанії Sinovac Life Sciences.

В організації зазначили, що отримали лист від компанії "Лекхім", в якому йшлося про перенесення першої поставки вакцини проти COVID-19 на квітень. Вони переадресували цей лист до Міністерства охорони здоров'я.

Коронавірус у ЗСУ

Джерело: Фейсбук Командування Медичних сил ЗСУ

У Збройних силах України за минулу добу, 9 лютого, зареєстровано 36 нових випадків коронавірусної інфекції. З них четверо військових госпіталізовано. Добу перед тим зареєстрували аналогічну кількість хворих.

На гостру респіраторну хворобу COVID-19 зараз хворіє 567 осіб. На ізоляції перебувають 48 людей. За час пандемії вже одужало 15 261 військовий, летальних випадків – 43. За минулу добу зареєстровано 36 нових випадків.



Етапи вакцинації / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Українці стали рідше слідкувати за новинами про коронавірус

Джерело: "Рейтинг"

Виявилось, що за новинами про коронавірус слідкує трохи менше половини українців. І інтерес до COVID-19 в населення постійно згасає.

Згідно з результатами опитування Соціологічної групи Рейтинг, за новинами про коронавірус часто слідкують 49% опитаних українців. Ще 24% респондентів роблять це інколи, а 16% – рідко. Натомість 11% взагалі не цікавляться такими новинами.

Соціологи зауважили, що поступово суспільний інтерес населення до цієї інформації знижується. А найчастіше стежать за новинами про COVID-19 люди старшого віку та жінки.



Чи готові українці вакцинуватися від COVID-19 / Джерело: Рейтинг/ Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус в світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували майже 107 мільйонів інфікованих коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. З них понад 59 мільйонів вже одужали, але 2 341 816 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19 та супутніх захворювань.

У Росії захворіло понад 4 мільйони людей

Джерело: 24 Канал

Станом на 10 лютого у Росії зареєстрували 4 012 710 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 14 494 випадки інфікувань. Найбільше нових хворих виявили в Москві (+1441), Петербурзі (+1169), Підмосков'ї (+650), а також у Нижньогородській області (+456).

За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померла 536 людей. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 78 134. За цей період одужало 22 575 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолав 3 516 461 громадянин. За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 105,2 мільйона тестів на коронавірус. Зараз в Росії хворіє 418 115 громадян.

Як часто люди хворіють на коронавірус повторно

Джерело: UpToDate

Задокументованих і підтверджених випадків повторного зараження дуже мало. Особливо малоймовірно підхопити інфекцію знову протягом кількох місяців після захворювання. На 10 лютого 2021 року описаних випадків повторного зараження новими штамами коронавірусу менше п'ятдесяти по всьому світу.

В кінці січня вийшла стаття про дослідження SIREN (SARS-CoV-2 Immunity and Reinfection Evaluation), в ході якого 5 місяців спостерігали за 20 тисячами медичних працівників у Великобританії. Кожні 2-4 тижні учасники здавали мазок для ПЛР і кров на антитіла до SARS-CoV-2. Висновок дослідження такий: природний імунітет після перенесеного COVID-19 захищає від повторного зараження так само ефективно, як можлива вакцинація протягом п'яти місяців, які охопило дослідження. Ризик реінфекцій знижується мінімум на 83%.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу