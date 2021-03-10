Новини про коронавірус 10 березня: спалах на Закарпатті, нові дослідження

Джерело:24 канал
За минулу добу, 9 березня, в Україні на коронавірус захворіли 6 377 українців. Найбільше нових хворих виявили у столиці, а на Закарпатті померла рекордна кількість пацієнтів. Вчені продовжують досліджувати заразність мутованого штаму коронавірусу і те, які ліки зменшують смертність. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 10 березня.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
На коронавірус за добу захворіли 6 377 українців, з них 309 дітей та 263 медпрацівники. Найбільше хворих виявили в Києві.
Читайте також Новини про коронавірус 9 березня: вакцинація "йде не за планом", Китай ввів паспорти здоров'я
Госпіталізації потребували 1 904 пацієнти з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на хворобу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 219 українців. Водночас видужали від коронавірусу 5 867 людей.За весь час пандемії в Україні захворіли – 1 416 438 людей. Станом на 10 березня видужали 1 204 916 хворих. Натомість померли від ускладнень COVID-19 та наявності супутніх захворювань – 27 423 українці.
*У статистиці не вказані дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Джерело: Главком
В Закарпатській обласній лікарні з минулу добу померло 20 хворих на COVID-19. Це рекордний показник від початку пандемії. Головний лікар Закарпатської обласної лікарні Юрій Яцина розповів, що реанімаційні місця обмежені. Тож багато пацієнтів перебувають у відділеннях інтенсивної терапії на кисневих концентраторах.
Яцина повідомив, що нині в лікарні є 20 точок для кисневозалежних. У корпусі для пацієнтів з COVID-19 є генератор, який виробляє кисень. А ще в медичній установі є лікарня, яка має 110 концентраторів кисню.
Джерело: Суспільне Буковина
Медики на Буковині масово відмовилися від вакцинації. Своє рішення вони аргументують релігійними переконаннями. Інцидент стався у Герцаївській районній лікарні. З 80 медичних працівників там погодилися вакцинуватися лише 5 людей.
Директор лікарні Едуард Калуцький розповів, що приїзд мобільної бригади можуть скасувати. Щоб "не переводити вакцину", охочих вакцинуватися тоді відправлять до Глибоцької районної лікарні.
Джерело: РБК-Україна
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що проблем з міжнародним визнанням вакцини Covishield / Astra Zeneca – Oxford University, щеплення якою наразі проводять в Україні, бути не повинно. Вакцина затверджена ВООЗ.
За словами Віктора Ляшка, "коли мова йде про міжнародне свідоцтво про вакцинацію, то в правилах чітко прописано, що це свідчення дійсно тільки в тому випадку, якщо вакцина, яка використовується, або засіб профілактики затверджені ВООЗ". У випадку з COVID-19 мова поки йде про вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna і Astra Zeneca з виробничими майданчиками в Індії і Південної Кореї. Водночас Ізраїль заявив, що країна не збирається визнавати щеплення вакциною Covishield.
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал
Джерело: 24 канал
Якщо для перетину кордону будуть необхідні довідки про вакцинацію, українці їх отримають. Міжнародні свідоцтва про проходження вакцинації від COVID-19 видаватимуть безкоштовно. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що отримати документ можна буде лише після другого введення вакцини.
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зафіксували понад 117 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Більш ніж 66 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2 610 599 інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою.
Джерело: ERR
В Естонії вирішили тимчасово припинити використання вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca, поки в Австрії не завершиться розслідування смерті однієї вакцинованої людини та хвороби другої.
Інформація про необхідність призупинити використання цієї партії вакцини надійшла 8 березня через Лікарський департамент в Департамент здоров'я. Після цього чиновники обдзвонили всі центри, які займаються вакцинацією.
В Естонії минулого тижня також після застосування вакцини AstraZeneca померла одна людина, 31-річний рятувальник. Розслідування причин його смерті ще триває.
Джерело: Deadline
Центри з контролю за захворюваннями США (CDC) опублікували рекомендації для людей, які вакцинувались проти коронавірусу. Щоправда, поради стосуються тих, хто отримав уже дві дози вакцини.
Ці рекомендації застосовні до немедичних установ. При цьому в заяві наголошують, що вакциновані американці повинні як і раніше носити маски на публіці і зберігати соціальне дистанціювання.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Джерело: 24 канал
Лікар-імунолог та кандидат біологічних наук Борис Донськой заявив, що у випадку того, якщо штами коронавірусу надалі будуть циркулювати – може з'явитися штам, який в результаті буде уникати імунної пам'яті, яка була вироблена до базового – COVID-19.
"Ми не очікували, що він (COVID-19 – 24 канал) буде мутувати, а дарма. Є інформація лише про "британський" штам, ймовірніше, він трохи агресивніше передається від людини до людини", – розповів Донськой.
Борис Донськой заявив, що наразі є натяки на появу мутованого вірусу, який уникатиме імунного розпізнавання, це однозначно станеться, проте коли – невідомо.
Джерело: Nature
Вчені з'ясували, що регулярне вживання метформіну може знизити ризик ускладнень і смерті у діабетиків з коронавірусом. Можливо, статини, які знижують "поганий" холестерин, також можуть мати захисний ефект при зараженні SARS-Cov-2.
Статини – це група ліків, які знижують рівень загального холестерину і холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) в крові. Механізм дії пов'язаний з блокуванням біосинтезу холестерину в печінці.