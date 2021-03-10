Новини про коронавірус 10 березня: спалах на Закарпатті, нові дослідження

За минулу добу, 9 березня, в Україні на коронавірус захворіли 6 377 українців. Найбільше нових хворих виявили у столиці, а на Закарпатті померла рекордна кількість пацієнтів. Вчені продовжують досліджувати заразність мутованого штаму коронавірусу і те, які ліки зменшують смертність. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 10 березня.

Новини про коронавірус в Україні 10 березня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: фейсбук Максима Степанова

На коронавірус за добу захворіли 6 377 українців, з них 309 дітей та 263 медпрацівники. Найбільше хворих виявили в Києві.

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Госпіталізації потребували 1 904 пацієнти з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на хворобу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 219 українців. Водночас видужали від коронавірусу 5 867 людей.

Статистика коронавірусу в областях: добовий показник

м. Київ – 644 випадки;

Вінницька область – 575 випадків;

Волинська область – 125 випадків;

Дніпропетровська область – 226 випадків;

Донецька область – 118 випадків;

Житомирська область – 141 випадок;

Закарпатська область – 399 випадків;

Запорізька область – 218 випадків;

Івано-Франківська область – 502 випадки;

Київська область – 320 випадків;

Кіровоградська область – 31 випадок;

Луганська область – 74 випадки;

Львівська область – 523 випадки;

Миколаївська область – 229 випадків;

Одеська область – 586 випадків;

Полтавська область – 153 випадки;

Рівненська область – 173 випадки;

Сумська область – 50 випадків;

Тернопільська область – 148 випадків;

Харківська область – 270 випадків;

Херсонська область – 6 випадків;

Хмельницька область – 152 випадки;

Черкаська область – 151 випадок;

Чернівецька область – 533 випадки;

Чернігівська область – 30 випадків.

За весь час пандемії в УкраїніСтаном на 10 березня видужали 1 204 916 хворих. Натомість померли від ускладнень COVID-19 та наявності супутніх захворювань – 27 423 українці.

*У статистиці не вказані дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Спалах коронавірусу на Закарпатті

Джерело: Главком

В Закарпатській обласній лікарні з минулу добу померло 20 хворих на COVID-19. Це рекордний показник від початку пандемії. Головний лікар Закарпатської обласної лікарні Юрій Яцина розповів, що реанімаційні місця обмежені. Тож багато пацієнтів перебувають у відділеннях інтенсивної терапії на кисневих концентраторах.

Яцина повідомив, що нині в лікарні є 20 точок для кисневозалежних. У корпусі для пацієнтів з COVID-19 є генератор, який виробляє кисень. А ще в медичній установі є лікарня, яка має 110 концентраторів кисню.

На Буковині медики не вакцинуються через релігійні переконання

Джерело: Суспільне Буковина

Медики на Буковині масово відмовилися від вакцинації. Своє рішення вони аргументують релігійними переконаннями. Інцидент стався у Герцаївській районній лікарні. З 80 медичних працівників там погодилися вакцинуватися лише 5 людей.

Директор лікарні Едуард Калуцький розповів, що приїзд мобільної бригади можуть скасувати. Щоб "не переводити вакцину", охочих вакцинуватися тоді відправлять до Глибоцької районної лікарні.

Чи визнаватимуть у світі вакцинацію Covishield

Джерело: РБК-Україна

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що проблем з міжнародним визнанням вакцини Covishield / Astra Zeneca – Oxford University, щеплення якою наразі проводять в Україні, бути не повинно. Вакцина затверджена ВООЗ.

За словами Віктора Ляшка, "коли мова йде про міжнародне свідоцтво про вакцинацію, то в правилах чітко прописано, що це свідчення дійсно тільки в тому випадку, якщо вакцина, яка використовується, або засіб профілактики затверджені ВООЗ". У випадку з COVID-19 мова поки йде про вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna і Astra Zeneca з виробничими майданчиками в Індії і Південної Кореї. Водночас Ізраїль заявив, що країна не збирається визнавати щеплення вакциною Covishield.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал

Українці зможуть отримати довідку про вакцинацію від COVID-19

Джерело: 24 канал

Якщо для перетину кордону будуть необхідні довідки про вакцинацію, українці їх отримають. Міжнародні свідоцтва про проходження вакцинації від COVID-19 видаватимуть безкоштовно. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що отримати документ можна буде лише після другого введення вакцини.

Новини про коронавірус у світі 10 березня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували понад 117 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Більш ніж 66 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2 610 599 інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Естонія призупинила використання вакцини AstraZeneca

Джерело: ERR

В Естонії вирішили тимчасово припинити використання вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca, поки в Австрії не завершиться розслідування смерті однієї вакцинованої людини та хвороби другої.

Інформація про необхідність призупинити використання цієї партії вакцини надійшла 8 березня через Лікарський департамент в Департамент здоров'я. Після цього чиновники обдзвонили всі центри, які займаються вакцинацією.

В Естонії минулого тижня також після застосування вакцини AstraZeneca померла одна людина, 31-річний рятувальник. Розслідування причин його смерті ще триває.

У США опублікували рекомендації вакцинованим проти коронавірусу

Джерело: Deadline

Центри з контролю за захворюваннями США (CDC) опублікували рекомендації для людей, які вакцинувались проти коронавірусу. Щоправда, поради стосуються тих, хто отримав уже дві дози вакцини.

Повністю вакциновані люди можуть відвідувати будинки з іншими повністю вакцинованими людьми без масок і фізичного дистанціювання.

Можна також відвідувати нещеплених людей, якщо серед них немає людей, яким небезпечні важкі захворювання.

Крім того, вакцинованим дозволили не здавати тести на COVID-19 і не дотримуватися карантину після контакту із зараженим, якщо у них не виявляються симптоми захворювання.

Ці рекомендації застосовні до немедичних установ. При цьому в заяві наголошують, що вакциновані американці повинні як і раніше носити маски на публіці і зберігати соціальне дистанціювання.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

"Британський" штам агресивніше передається, – лікар-імунолог

Джерело: 24 канал

Лікар-імунолог та кандидат біологічних наук Борис Донськой заявив, що у випадку того, якщо штами коронавірусу надалі будуть циркулювати – може з'явитися штам, який в результаті буде уникати імунної пам'яті, яка була вироблена до базового – COVID-19.

"Ми не очікували, що він (COVID-19 – 24 канал) буде мутувати, а дарма. Є інформація лише про "британський" штам, ймовірніше, він трохи агресивніше передається від людини до людини", – розповів Донськой.

Борис Донськой заявив, що наразі є натяки на появу мутованого вірусу, який уникатиме імунного розпізнавання, це однозначно станеться, проте коли – невідомо.

Назвали поширені ліки, які знижують смертність при коронавірусі

Джерело: Nature

Вчені з'ясували, що регулярне вживання метформіну може знизити ризик ускладнень і смерті у діабетиків з коронавірусом. Можливо, статини, які знижують "поганий" холестерин, також можуть мати захисний ефект при зараженні SARS-Cov-2.

Статини – це група ліків, які знижують рівень загального холестерину і холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) в крові. Механізм дії пов'язаний з блокуванням біосинтезу холестерину в печінці.