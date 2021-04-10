За минулу добу, 9 квітня, в Україні виявили 17 463 нових випадки інфікування коронавірусом. Віктор Ляшко розповів, як буде розподілено перші партії вакцин компаній Pfizer та Coronavac. Українка, яка повністю вакцинувалася, розповіла, що побічні реакції були після кожного етапу щеплення. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 10 квітня.

Новини про коронавірус в Україні

Поширення COVID-19

Джерело: фейсбук-сторінка Максима Степанова

За минулу добу, 9 квітня, в Україні підтвердили 17 463 випадки інфікування коронавірусною інфекцією. Загальна кількість інфікованих українців з початку пандемії зросла до 1 841 137.

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Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих – 684 дитини та 394 медпрацівники. Також 9 квітня госпіталізовано 4 709 осіб.

На жаль, 398 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. 10 722 особи одужали.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 841 137 осіб;

одужало – 1 405 826 осіб;

летальних випадків – 36 779.

Ситуація з вакцинацією

За минулу добу, 9 квітня, 19 858 людей отримали щеплення проти COVID-19.

людей отримали щеплення проти COVID-19. 373 002 людини вакциновано від початку кампанії.

людини вакциновано від початку кампанії. Щеплення проводилось 143 мобільними бригадами з імунізації та 867 пунктами щеплення.

До листа очікування вакцинації від COVID-19 вже записалась 435 451 людина.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ – 1605 випадків/ 1 850 щеплень;

Вінницька область – 438 випадків/ 840 щеплень;

Волинська область – 512 випадків/ 460 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 383 випадки/ 2 330 щеплень;

Донецька область – 908 випадків/ 750 щеплень;

Житомирська область – 560 випадків/ 740 щеплень;

Закарпатська – 225 випадків/ 460 щеплень;

Запорізька область – 741 випадок/ 650 щеплень;

Івано-Франківська область – 134 випадки/ 539 щеплень;

Київська область – 1 133 випадки/ 1 970 щеплень;

Кіровоградська область – 177 випадків/ 700 щеплень;

Луганська область – 263 випадки/ 390 щеплень;

Львівська область – 1 342 випадки/ 1 910 щеплень;

Миколаївська область – 375 випадків/ 269 щеплень;

Одеська область – 1 058 випадків/ 710 щеплень;

Полтавська область – 764 випадки/ 770 щеплень;

Рівненська область – 535 випадків/ 580 щеплень;

Сумська область – 677 випадків/ 570 щеплень;

Тернопільська область – 533 випадки/ 650 щеплень;

Харківська область – 1 343 випадки/ 410 щеплень;

Херсонська область – 321 випадок/ 440 щеплень;

Хмельницька область – 764 випадки/ 1000 щеплень;

Черкаська область – 764 випадки/ 50 щеплень;

Чернівецька область – 331 випадок/ 510 щеплень;

Чернігівська область – 577 випадків/ 310 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Скільки проведено тестувань

За минулу добу здійснено 122 181 тестування за добу (методом ПЛР – 54 420, методом ІФА – 22 900, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 861).

За весь час пандемії в Україні проведено 8 622 424 ПЛР-тестувань.

Перша українка, яка отримала дві дози вакцини, розповіла про побічні реакції

Джерело: Суспільне

Алла Савичева, лікарка-педіатр, котра працює у селищі Війтівці Хмельницької області, стала першою українкою, яка отримала другу дозу вакцини від COVID-19. Алла Савичева отримала першу ін’єкцію препарату CoviShield в республіці Мальдіви, де за контрактом працювала педіатром консультантом. Другу – в Україні.

За її словами, в обох випадках після вакцинації були побічні реакції, які пройшли за день-два.

Після першої вакцинації у жінки були:

підвищення температури тіла,

біль в м’язах, суглобах,

головний біль.

Після другої вакцинації:

біль в місці ін’єкції,

підвищення температури тіла,

слабкість.

Коронавірус у ЗСУ

Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ

Коронавірус продовжує стрімко поширюватися у лавах Збройних сил України. Минулої доби, 9 квітня, від ускладнень хвороби помер один з працівників ЗСУ.

Загалом інфекція забрала життя 68 бійців Збройних сил. Водночас в українському війську за останні 24 години зафіксували 175 випадків зараження COVID-19.

Станом на 10 квітня коронавірусом хворіє 2 965 українських військових. Від початку пандемії перемогти інфекцію змогли 20 039 військовослужбовців. Смертельна хвороба забрала життя 68 людей. Наразі на ізоляції перебуває 965 осіб.



Головне про адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу

Pfizer та Coronavac в Україні: хто отримає вакцину цих виробників

Джерело: Українська правда

Хто отримає перші партії вакцини від коронавірусу компанії Pfizer:

1) громадяни у будинках для людей похилого віку (жителі і працівників таких закладів), які підпадають під перший етап вакцинації;

2) працівники Державної служби надзвичайних ситуацій і Державної прикордонної служби, які підпадають під третій етап вакцинації.

Хто буде вакцинований препаратом Coronavac (215 тисяч доз вже в Україні)

1) люди з інвалідністю та ті, хто за ними доглядає;

2) люди, які працюватимуть на ЗНО-2021;

3) олімпійці та паралімпійці, які представлятимуть Україну на іграх 2021 року;

4) поліцейські.

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували майже 134 мільйони хворих на коронавірус. Більш ніж 76 мільйонів інфікованих подолали хворобу. Втім, 2 914 278 пацієнтів пішли з життя від ускладнень, спричинених недугою.

Китай схвалив третю COVID-вакцину компанії Sinopharm для клінічних випробувань

Джерело: Bloomberg

Китай затвердив третю вакцину проти коронавірусу від Sinopharm Group Co. для початку клінічних випробувань.

"Це рекомбінантна вакцина, яка містить елементи шиповидного білка коронавірусу", – пояснили у компанії.

Згідно із заявою, новий препарат проти коронавірусу "володіє посиленими властивостями щодо стимулювання імунного захисту організму".

Одна доза вакцини CoronaVac проти COVID-19 є ефективнішою для жінок

Джерело: LIGA.net

Турецькі вчені з Університету імені Джелал Баяра в Манісі заявили, що китайська вакцина CoronaVac проти COVID-19 викликає "сильнішу імунну відповідь" у жінок.

Вчені заявили, що після вакцинації "достатній рівень імунітету" був у обох статей, але у жінок "імунна відповідь була значно вищою" у порівнянні з чоловіками.

Після першої дози антитіла у жінок були на рівні 29,5% , у чоловіків – 18,6%.

, у чоловіків – Після другої ін'єкції показники були такими: жінки – 99,2%, чоловіки – 95,7%.

Зазначимо, що одні тільки рівні антитіл не гарантують, що людина повністю захищена від коронавірусу, оскільки існує також і клітинний імунітет. За словами вчених, його рівень непросто визначити.



Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу