Новини про коронавірус 10 квітня: хто отримає Pfizer, нові дані про побічні реакції

Джерело:24 Канал
За минулу добу, 9 квітня, в Україні виявили 17 463 нових випадки інфікування коронавірусом. Віктор Ляшко розповів, як буде розподілено перші партії вакцин компаній Pfizer та Coronavac. Українка, яка повністю вакцинувалася, розповіла, що побічні реакції були після кожного етапу щеплення. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 10 квітня.
Джерело: фейсбук-сторінка Максима Степанова
За минулу добу, 9 квітня, в Україні підтвердили 17 463 випадки інфікування коронавірусною інфекцією. Загальна кількість інфікованих українців з початку пандемії зросла до 1 841 137.
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Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих – 684 дитини та 394 медпрацівники. Також 9 квітня госпіталізовано 4 709 осіб.
На жаль, 398 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. 10 722 особи одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За минулу добу здійснено 122 181 тестування за добу (методом ПЛР – 54 420, методом ІФА – 22 900, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 861).
За весь час пандемії в Україні проведено 8 622 424 ПЛР-тестувань.
Джерело: Суспільне
Алла Савичева, лікарка-педіатр, котра працює у селищі Війтівці Хмельницької області, стала першою українкою, яка отримала другу дозу вакцини від COVID-19. Алла Савичева отримала першу ін’єкцію препарату CoviShield в республіці Мальдіви, де за контрактом працювала педіатром консультантом. Другу – в Україні.
За її словами, в обох випадках після вакцинації були побічні реакції, які пройшли за день-два.
Після першої вакцинації у жінки були:
Після другої вакцинації:
Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ
Коронавірус продовжує стрімко поширюватися у лавах Збройних сил України. Минулої доби, 9 квітня, від ускладнень хвороби помер один з працівників ЗСУ.
Загалом інфекція забрала життя 68 бійців Збройних сил. Водночас в українському війську за останні 24 години зафіксували 175 випадків зараження COVID-19.
Станом на 10 квітня коронавірусом хворіє 2 965 українських військових. Від початку пандемії перемогти інфекцію змогли 20 039 військовослужбовців. Смертельна хвороба забрала життя 68 людей. Наразі на ізоляції перебуває 965 осіб.
Головне про адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу
Джерело: Українська правда
1) громадяни у будинках для людей похилого віку (жителі і працівників таких закладів), які підпадають під перший етап вакцинації;
2) працівники Державної служби надзвичайних ситуацій і Державної прикордонної служби, які підпадають під третій етап вакцинації.
1) люди з інвалідністю та ті, хто за ними доглядає;
2) люди, які працюватимуть на ЗНО-2021;
3) олімпійці та паралімпійці, які представлятимуть Україну на іграх 2021 року;
4) поліцейські.
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зафіксували майже 134 мільйони хворих на коронавірус. Більш ніж 76 мільйонів інфікованих подолали хворобу. Втім, 2 914 278 пацієнтів пішли з життя від ускладнень, спричинених недугою.
Джерело: Bloomberg
Китай затвердив третю вакцину проти коронавірусу від Sinopharm Group Co. для початку клінічних випробувань.
"Це рекомбінантна вакцина, яка містить елементи шиповидного білка коронавірусу", – пояснили у компанії.
Згідно із заявою, новий препарат проти коронавірусу "володіє посиленими властивостями щодо стимулювання імунного захисту організму".
Джерело: LIGA.net
Турецькі вчені з Університету імені Джелал Баяра в Манісі заявили, що китайська вакцина CoronaVac проти COVID-19 викликає "сильнішу імунну відповідь" у жінок.
Вчені заявили, що після вакцинації "достатній рівень імунітету" був у обох статей, але у жінок "імунна відповідь була значно вищою" у порівнянні з чоловіками.
Зазначимо, що одні тільки рівні антитіл не гарантують, що людина повністю захищена від коронавірусу, оскільки існує також і клітинний імунітет. За словами вчених, його рівень непросто визначити.
Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу