Новини про коронавірус 10 травня: паспорти безпеки на Кіпрі, конфлікт ЄС з AstraZeneca

Європейський Союз не продовжив контракт на поставки вакцини AstraZeneca, термін дії якого закінчується в червні. Кіпр вийшов з локдауну та запровадив "COVID-паспорти безпеки". В Україні за минулу добу в 11 областях і Києві не зробили жодного щеплення проти коронавірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 10 травня.
Новини про коронавірус в Україні 10 травня
Статистика поширення вірусу в країні
Джерело: фейсбук Максима Степанова
За минулу добу, 9 травня, в Україні зафіксували 2 817 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Близько тисячі українців отримали щеплення проти COVID-19.
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Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих – 159 дітей та 31 медпрацівник. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях.
9 травня здійснено 21 883 тестувань (методом ПЛР – 13 158, методом ІФА – 2 250, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 475).За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 122 327 осіб;
- одужало – 1 768 753 особи;
- летальних випадків – 46 512;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 668 937.
Ситуація з вакцинацією
- За минулу добу, 9 травня, щеплено 1 004 людини проти COVID-19.
- 863 645 людей вакциновано від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 863 643 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
- Щеплення проводилось 15 мобільними бригадами з імунізації та 25 пунктами щеплення.
- Станом на 9 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 529 431 людина.
Кількість захворювань в регіонах за 9 травня та кількість щеплень
- м. Київ – 101 випадок/ 0 щеплень;
- Вінницька область – 38 випадків/ 0 щеплень;
- Волинська область – 95 випадків/ 19 щеплень;
- Дніпропетровська область – 449 випадків/ 0 щеплень;
- Донецька область – 243 випадки/ 61 щеплення;
- Житомирська область – 132 випадки/ 0 щеплень;
- Закарпатська – 32 випадки/ 10 щеплень;
- Запорізька область – 74 випадки/ 15 щеплень;
- Івано-Франківська область – 50 випадків/ 50 щеплень;
- Київська область – 184 випадки/ 23 щеплення;
- Кіровоградська область – 72 випадки/ 0 щеплень;
- Луганська область – 31 випадок/ 0 щеплень;
- Львівська область – 217 випадків/ 470 щеплень;
- Миколаївська область – 156 випадків/ 79 щеплень;
- Одеська область – 83 випадки/ 0 щеплень;
- Полтавська область – 130 випадків/ 21 щеплення;
- Рівненська область – 67 випадків/ 56 щеплень;
- Сумська область – 54 випадки/ 20 щеплень;
- Тернопільська область – 108 випадків/ 90 щеплень;
- Харківська область – 175 випадків/ 0 щеплень;
- Херсонська область – 90 випадків/ 0 щеплень;
- Хмельницька область – 15 випадків/ 0 щеплень;
- Черкаська область – 126 випадків/ 0 щеплення;
- Чернівецька область – 58 випадків/ 90 щеплень;
- Чернігівська область – 37 випадків/ 0 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 10 травня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: РНБО України
Від початку пандемії COVID-19 у світі виявили понад 158 мільйонів хворих на коронавірус. Більш ніж 94 мільйони інфікованих вже одужали. Натомість 3 292 706 пацієнтів, на жаль, померли від ускладнень та супутніх захворювань.
Євросоюз відмовляється від закупівлі вакцини AstraZeneca
Джерело: DW
Європейський союз, який готується подати до суду на AstraZeneca, вирішив не продовжувати контракт з фармацевтичною групою на поставку вакцин проти COVID-19.
Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що ЄС не буде оновлювати контракт на її поставку в другій половині цього року.
"Ми не оновлювали замовлення на поставки після червня. Подивимося, що станеться", – сказав Бретон.
Кіпр вийшов з локдауну та запровадив "COVID-паспорти безпеки"
Джерело: AFP
У понеділок, 10 травня, Кіпр вийшов з двотижневого локдауну. Водночас у країні запровадили систему коронавірусних "паспортів безпеки", які дозволять громадянам вільно пересуватися. Міністр охорони здоров'я Константинос Іоану заявив, що держава "робить крок повернення до більш нормальних темпів соціальної та економічної діяльності".
З 10 травня на Кіпрі скасовується дія системи офіційного схвалення виходу людей з дому за допомогою текстових повідомлень.
- Громадянам, які бажають потрапити в заклади гостинності, тепер потрібно показати ковідний сертифікат, який уряд назвав "паспортом безпеки".
- Отримати його можуть особи, які мають принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу або які хворіли за останні шість місяців, чи мають дійсний 72-годинний негативний ПЛР або швидкий тест.
- Влада заявила, що цей "паспорт" є тимчасовим заходом, який застосовуватиметься до 31 травня, щоб допомогти пришвидшити програму вакцинації на острові.
Індія потерпає від COVID-19, але влада не спішить вводити локдаун
Джерело: 24 канал
Впродовж останнього місяця ситуація з COVID-19 в Індії стала найгіршою у світі від початку пандемії. Там зафіксували вже понад 22 мільйони інфікованих. Через різкий спалах захворюваності на коронавірус в країні зросла й смертність. Від початку пандемії в Індії померли вже понад 246 тисяч людей.
Такі масові зараження спричинив новий штам коронавірусу, який є агресивнішим за попередні. За даними вчених, це дозволяє йому ухилятися від антитіл, тому заразитися можуть навіть ті, хто вже переніс COVID-19 або зробив щеплення. Наразі, "індійський" варіант хвороби шириться світом, постійно поповнюючи список уражених країн.