Новини про коронавірус 10 травня: паспорти безпеки на Кіпрі, конфлікт ЄС з AstraZeneca

Європейський Союз не продовжив контракт на поставки вакцини AstraZeneca, термін дії якого закінчується в червні. Кіпр вийшов з локдауну та запровадив "COVID-паспорти безпеки". В Україні за минулу добу в 11 областях і Києві не зробили жодного щеплення проти коронавірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 10 травня.

Новини про коронавірус в Україні 10 травня

Статистика поширення вірусу в країні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу, 9 травня, в Україні зафіксували 2 817 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Близько тисячі українців отримали щеплення проти COVID-19.

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Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих – 159 дітей та 31 медпрацівник. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях.

9 травня здійснено 21 883 тестувань (методом ПЛР – 13 158, методом ІФА – 2 250, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 475).

захворіло – 2 122 327 осіб;

одужало – 1 768 753 особи;

летальних випадків – 46 512;

проведено ПЛР-тестувань – 9 668 937.

Ситуація з вакцинацією

За минулу добу, 9 травня, щеплено 1 004 людини проти COVID-19.

людини проти COVID-19. 863 645 людей вакциновано від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 863 643 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

людей вакциновано від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 863 643 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Щеплення проводилось 15 мобільними бригадами з імунізації та 25 пунктами щеплення.

Станом на 9 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 529 431 людина.

Кількість захворювань в регіонах за 9 травня та кількість щеплень

м. Київ – 101 випадок/ 0 щеплень;

Вінницька область – 38 випадків/ 0 щеплень;

Волинська область – 95 випадків/ 19 щеплень;

Дніпропетровська область – 449 випадків/ 0 щеплень;

Донецька область – 243 випадки/ 61 щеплення;

Житомирська область – 132 випадки/ 0 щеплень;

Закарпатська – 32 випадки/ 10 щеплень;

Запорізька область – 74 випадки/ 15 щеплень;

Івано-Франківська область – 50 випадків/ 50 щеплень;

Київська область – 184 випадки/ 23 щеплення;

Кіровоградська область – 72 випадки/ 0 щеплень;

Луганська область – 31 випадок/ 0 щеплень;

Львівська область – 217 випадків/ 470 щеплень;

Миколаївська область – 156 випадків/ 79 щеплень;

Одеська область – 83 випадки/ 0 щеплень;

Полтавська область – 130 випадків/ 21 щеплення;

Рівненська область – 67 випадків/ 56 щеплень;

Сумська область – 54 випадки/ 20 щеплень;

Тернопільська область – 108 випадків/ 90 щеплень;

Харківська область – 175 випадків/ 0 щеплень;

Херсонська область – 90 випадків/ 0 щеплень;

Хмельницька область – 15 випадків/ 0 щеплень;

Черкаська область – 126 випадків/ 0 щеплення;

Чернівецька область – 58 випадків/ 90 щеплень;

Чернігівська область – 37 випадків/ 0 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 10 травня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії COVID-19 у світі виявили понад 158 мільйонів хворих на коронавірус. Більш ніж 94 мільйони інфікованих вже одужали. Натомість 3 292 706 пацієнтів, на жаль, померли від ускладнень та супутніх захворювань.

Євросоюз відмовляється від закупівлі вакцини AstraZeneca

Джерело: DW

Європейський союз, який готується подати до суду на AstraZeneca, вирішив не продовжувати контракт з фармацевтичною групою на поставку вакцин проти COVID-19.

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що ЄС не буде оновлювати контракт на її поставку в другій половині цього року.

"Ми не оновлювали замовлення на поставки після червня. Подивимося, що станеться", – сказав Бретон.

Кіпр вийшов з локдауну та запровадив "COVID-паспорти безпеки"

Джерело: AFP

У понеділок, 10 травня, Кіпр вийшов з двотижневого локдауну. Водночас у країні запровадили систему коронавірусних "паспортів безпеки", які дозволять громадянам вільно пересуватися. Міністр охорони здоров'я Константинос Іоану заявив, що держава "робить крок повернення до більш нормальних темпів соціальної та економічної діяльності".

З 10 травня на Кіпрі скасовується дія системи офіційного схвалення виходу людей з дому за допомогою текстових повідомлень.

Громадянам, які бажають потрапити в заклади гостинності, тепер потрібно показати ковідний сертифікат, який уряд назвав "паспортом безпеки".

Отримати його можуть особи, які мають принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу або які хворіли за останні шість місяців, чи мають дійсний 72-годинний негативний ПЛР або швидкий тест.

Влада заявила, що цей "паспорт" є тимчасовим заходом, який застосовуватиметься до 31 травня, щоб допомогти пришвидшити програму вакцинації на острові.

Індія потерпає від COVID-19, але влада не спішить вводити локдаун

Джерело: 24 канал

Впродовж останнього місяця ситуація з COVID-19 в Індії стала найгіршою у світі від початку пандемії. Там зафіксували вже понад 22 мільйони інфікованих. Через різкий спалах захворюваності на коронавірус в країні зросла й смертність. Від початку пандемії в Індії померли вже понад 246 тисяч людей.

Такі масові зараження спричинив новий штам коронавірусу, який є агресивнішим за попередні. За даними вчених, це дозволяє йому ухилятися від антитіл, тому заразитися можуть навіть ті, хто вже переніс COVID-19 або зробив щеплення. Наразі, "індійський" варіант хвороби шириться світом, постійно поповнюючи список уражених країн.