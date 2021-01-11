Новини про коронавірус 11 січня: поїздка ВООЗ у Китай, що підвищує ризик смерті від COVID-19
Експерти ВООЗ прибудуть до Китаю для розслідування походження COVID-19. Знайшли фактор, який у два рази підвищує ризик смерті від коронавірусу. В Україні за минулу добу не дослідили понад 700 COVID-тестів. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 11 січня.
Коронавірус в Україні 11 січня
За минулу добу в Україні виявили 4 288 хворих на коронавірус. З них 133 дитини та 184 медпрацівники, повідомляє 24 канал.
Днем раніше Новини про коронавірус 10 січня: Папа Римський за вакцинацію, країни-лідери за кількістю щеплень
Впродовж 10 січня в Україні госпіталізували 1 372 хворих. Ще 68 людей померли. Натомість виписали 4 819 пацієнтів.
За цей період в країні провели 16 061 тестування (методом ПЛР – 12 043, а методом ІФА – 4 018).
Добовий приріст захворюваності в регіонах:
- Київ – 371 випадок;
- Вінницька область – 97 випадків;
- Волинська область – 103 випадки;
- Дніпропетровська область – 243 випадки;
- Донецька область – 153 випадки;
- Житомирська область – 120 випадків;
- Закарпатська область – 44 випадки;
- Запорізька область – 458 випадків;
- Івано-Франківська область – 92 випадки;
- Київська область – 365 випадків;
- Кіровоградська область – 12 випадків;
- Луганська область – 140 випадків;
- Львівська область – 160 випадків;
- Миколаївська область – 293 випадки;
- Одеська область – 312 випадків;
- Полтавська область – 217 випадків;
- Рівненська область – 88 випадків;
- Сумська область – 160 випадків;
- Тернопільська область – 103 випадки;
- Харківська область – 96 випадків;
- Херсонська область – 159 випадків;
- Хмельницька область – 41 випадок;
- Черкаська область – 229 випадків;
- Чернівецька область – 153 випадки;
- Чернігівська область – 79 випадків.
Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу
COVID-19 у ЗСУ: за добу зареєстрували рекордно малу кількість хворих
Епідеміологічна ситуація у лавах Збройних сил дещо покращилася. За минулу добу в Україні зафіксували лише 6 нових випадків зараження серед військових. Станом на 11 січня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом, хворіє 1209 осіб. Всього за час пандемії одужало 13 336 осіб, летальних випадків – 38.
В Україні за минулу добу не дослідили понад 700 COVID-тестів: де саме
У Вінницький, Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях України не завершили досліджувати зібрані зразки на коронавірус. Станом на ранок 11 січня не провели аналіз 712 зразків. В усіх інших регіонах немає жодного не дослідженого тесту.
Чи будуть українців вакцинувати за гроші: відповідь Ляшка
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко висловив сподівання, що вакцинація проти коронавірусної інфекції в Україні буде безкоштовною для всіх громадян. Він додав, що з часом, найімовірніше, буде можливим вакцинуватися в позачерговому порядку на платній основі.
Тест на COVID-19 тепер можна буде зробити на "первинці"
До стандарту первинної медичної допомоги додали тестування на коронавірусну інфекцію COVID-19. Це швидкий тест на антиген, результат якого можна отримати через 15 хвилин після тестування.
Чи з'являться в Україні паспорти вакцинації: пояснення МОЗ
Україна вивчає питання можливого введення спеціальних паспортів, які можуть отримати люди після вакцинації від COVID-19. Однак наразі ще вивчається, чи може людина після вакцинації інфікувати інших. Саме тому паспорт вакцинації в Україні поки не впроваджується.
До теми Україна значно розширила список країн червоної зони: перелік
Новини про коронавірус у світі 11 січня
Згідно з даними РНБО України, від початку пандемії у світі зафіксували понад 90 мільйонів хворих на коронавірус. Більш ніж 50 мільйонів вже одужали, але 1 935 525 не змогли подолати хворобу.
Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19
- США – 22 410 069;
- Індія – 10 466 595;
- Бразилія – 8 105 790;
- Росія – 3 389 733;
- Велика Британія – 3 081 368.
Експерти ВООЗ прибудуть до Китаю для розслідування походження COVID-19
Делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) 14 січня приїде в Китай шукати джерело коронавірусної інфекції. У ВООЗ розповіли, що до складу групи входять представники Японії, Катару, США, Німеччини, В'єтнаму, Австралії, Нідерландів, Великобританії та Данії.
У Мексиці підтвердили "британський" штам коронавірусу
На півночі Мексики зафіксували випадок зараження новим штамом коронавірусної інфекції, який вперше виявили у Великій Британії.
"Британський" штам коронавірусу зафіксували у Латвії
У Латвії зареєстрували випадок зараження новим штамом коронавірусу. Його раніше виявили у Великій Британії. Латвійців закликали ще суворіше дотримуватися вже відомих профілактичних заходів.
У Великій Британії стурбовані поширенням COVID-19 у супермаркетах
Уряд Великої Британії стурбований поширенням коронавірусу в супермаркетах через недотримання соціального дистанціювання та маскового режиму. Британців попереджають про можливе посилення обмежувальних заходів.
Дослідження коронавірусу
Знайшли фактор, який у два рази підвищує ризик смерті від коронавірусу
Британські вчені виявили, що серцева недостатність є фактором, який вдвічі підвищує ризик смерті при зараженні коронавірусом. Люди з таким захворюванням мають входити до групи високого ризику незалежно від віку.
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