Експерти ВООЗ прибудуть до Китаю для розслідування походження COVID-19. Знайшли фактор, який у два рази підвищує ризик смерті від коронавірусу. В Україні за минулу добу не дослідили понад 700 COVID-тестів. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 11 січня.

Коронавірус в Україні 11 січня

За минулу добу в Україні виявили 4 288 хворих на коронавірус. З них 133 дитини та 184 медпрацівники, повідомляє 24 канал.

Днем раніше Новини про коронавірус 10 січня: Папа Римський за вакцинацію, країни-лідери за кількістю щеплень

Впродовж 10 січня в Україні госпіталізували 1 372 хворих. Ще 68 людей померли. Натомість виписали 4 819 пацієнтів.

За цей період в країні провели 16 061 тестування (методом ПЛР – 12 043, а методом ІФА – 4 018).

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

Київ – 371 випадок;

Вінницька область – 97 випадків;

Волинська область – 103 випадки;

Дніпропетровська область – 243 випадки;

Донецька область – 153 випадки;

Житомирська область – 120 випадків;

Закарпатська область – 44 випадки;

Запорізька область – 458 випадків;

Івано-Франківська область – 92 випадки;

Київська область – 365 випадків;

Кіровоградська область – 12 випадків;

Луганська область – 140 випадків;

Львівська область – 160 випадків;

Миколаївська область – 293 випадки;

Одеська область – 312 випадків;

Полтавська область – 217 випадків;

Рівненська область – 88 випадків;

Сумська область – 160 випадків;

Тернопільська область – 103 випадки;

Харківська область – 96 випадків;

Херсонська область – 159 випадків;

Хмельницька область – 41 випадок;

Черкаська область – 229 випадків;

Чернівецька область – 153 випадки;

Чернігівська область – 79 випадків.

Загалом з початку пандемії коронавірусу в Україні виявили 1 119 314 хворих на COVID-19. Від ускладнень померло 19 835 людей. Одужало – 796 417 пацієнтів.

Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

COVID-19 у ЗСУ: за добу зареєстрували рекордно малу кількість хворих

Епідеміологічна ситуація у лавах Збройних сил дещо покращилася. За минулу добу в Україні зафіксували лише 6 нових випадків зараження серед військових. Станом на 11 січня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом, хворіє 1209 осіб. Всього за час пандемії одужало 13 336 осіб, летальних випадків – 38.

В Україні за минулу добу не дослідили понад 700 COVID-тестів: де саме

У Вінницький, Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях України не завершили досліджувати зібрані зразки на коронавірус. Станом на ранок 11 січня не провели аналіз 712 зразків. В усіх інших регіонах немає жодного не дослідженого тесту.

Чи будуть українців вакцинувати за гроші: відповідь Ляшка

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко висловив сподівання, що вакцинація проти коронавірусної інфекції в Україні буде безкоштовною для всіх громадян. Він додав, що з часом, найімовірніше, буде можливим вакцинуватися в позачерговому порядку на платній основі.

Тест на COVID-19 тепер можна буде зробити на "первинці"

До стандарту первинної медичної допомоги додали тестування на коронавірусну інфекцію COVID-19. Це швидкий тест на антиген, результат якого можна отримати через 15 хвилин після тестування.

Чи з'являться в Україні паспорти вакцинації: пояснення МОЗ

Україна вивчає питання можливого введення спеціальних паспортів, які можуть отримати люди після вакцинації від COVID-19. Однак наразі ще вивчається, чи може людина після вакцинації інфікувати інших. Саме тому паспорт вакцинації в Україні поки не впроваджується.

До теми Україна значно розширила список країн червоної зони: перелік

Новини про коронавірус у світі 11 січня

Згідно з даними РНБО України, від початку пандемії у світі зафіксували понад 90 мільйонів хворих на коронавірус. Більш ніж 50 мільйонів вже одужали, але 1 935 525 не змогли подолати хворобу.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 22 410 069;

Індія – 10 466 595;

Бразилія – 8 105 790;

Росія – 3 389 733;

Велика Британія – 3 081 368.

Експерти ВООЗ прибудуть до Китаю для розслідування походження COVID-19

Делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) 14 січня приїде в Китай шукати джерело коронавірусної інфекції. У ВООЗ розповіли, що до складу групи входять представники Японії, Катару, США, Німеччини, В'єтнаму, Австралії, Нідерландів, Великобританії та Данії.

У Мексиці підтвердили "британський" штам коронавірусу

На півночі Мексики зафіксували випадок зараження новим штамом коронавірусної інфекції, який вперше виявили у Великій Британії.

"Британський" штам коронавірусу зафіксували у Латвії

У Латвії зареєстрували випадок зараження новим штамом коронавірусу. Його раніше виявили у Великій Британії. Латвійців закликали ще суворіше дотримуватися вже відомих профілактичних заходів.

У Великій Британії стурбовані поширенням COVID-19 у супермаркетах

Уряд Великої Британії стурбований поширенням коронавірусу в супермаркетах через недотримання соціального дистанціювання та маскового режиму. Британців попереджають про можливе посилення обмежувальних заходів.

Дослідження коронавірусу

Знайшли фактор, який у два рази підвищує ризик смерті від коронавірусу

Британські вчені виявили, що серцева недостатність є фактором, який вдвічі підвищує ризик смерті при зараженні коронавірусом. Люди з таким захворюванням мають входити до групи високого ризику незалежно від віку.