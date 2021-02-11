В Україні дещо зросла захворюваність на коронавірус, впродовж доби захворіли понад 5 тисяч людей. У МОЗ відреагували на порушення кримінальної справи щодо закупівлі вакцин. У світі триває масова вакцинація проти коронавірусу. Польща повідомила про 11 летальних випадків після імунізації літніх людей. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 11 лютого.

Новини про коронавірус в Україні 11 лютого

В Україні зросла кількість хворих на COVID-19

Впродовж минулої доби в Україні зареєстрували 5 039 хворих на коронавірус, інфікувалися 277 дітей та 281 медпрацівник. До лікарень госпіталізували 1 784 пацієнти з підтвердженим COVID-19 або симптомами недуги.

Днем раніше Новини про коронавірус 10 лютого: актуальні дослідження, новий побічний ефект від вакцини

Від ускладнень хвороби померли 124 хворих, натомість одужали 6 568 людей.

Ситуація з тестуванням

Від учора в Україні провели 43 126 тестів на виявлення коронавірусу:

методом ПЛР – 26 739;

методом ІФА – 16 387.

Загалом станом на ранок 11 лютого в країні здійснили 6 474 315 ПЛР-тестувань.

Коронавірус в регіонах України: добовий приріст

Київ – 335 випадків;

Вінницька область – 392 випадки;

Волинська область – 125 випадків;

Дніпропетровська область – 306 випадків;

Донецька область – 156 випадків;

Житомирська область – 367 випадків;

Закарпатська область – 368 випадків;

Запорізька область – 182 випадки;

Івано-Франківська область – 482 випадки;

Київська область – 159 випадків;

Кіровоградська область – 37 випадків;

Луганська область – 43 випадки;

Львівська область – 319 випадків;

Миколаївська область – 83 випадки;

Одеська область – 155 випадків;

Полтавська область – 126 випадків;

Рівненська область – 139 випадків;

Сумська область – 102 випадки;

Тернопільська область – 153 випадки;

Харківська область – 232 випадки;

Херсонська область – 42 випадки;

Хмельницька область – 235 випадків;

Черкаська область – 129 випадків;

Чернівецька область – 291 випадок;

Чернігівська область – 81 випадок.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Статистика поширення коронавірусу в країні

►Від початку епідемії в Україні зареєстрували 1 258 094 випадків передачі коронавірусної інфекції

►Загальна кількість померлих внаслідок COVID-19 зросла до 24 058.

►Подолали недугу станом на 11 лютого 1 098 944 мешканців України.

Степанов відреагував на кримінальну справу щодо закупівлі вакцин

Максим Степанов відреагував на відкриття кримінального провадження щодо махінацій під час закупівлі вакцин проти COVID-19. Очільник МОЗ заявив, що його міністерство працює прозоро.

Міністр охорони здоров'я схарактеризував роботу свого відомства абсолютно прозорою. Адже договори, мовляв, укладають безпосередньо з виробниками. Про це чиновник розповів в ефірі одного з телеканалів.

Довідка: 10 лютого виконувач обов'язки голови САП Максим Грищук заявив, що Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування щодо закупівлі вакцин проти COVID-19. Ймовірно, мовиться про зловживання службовим становищем Степанова. Міністр нібито заблокував угоди про закупівлю вакцин на користь компанії "Лекхім" та Sinovac.

Скільки прикордонників померли від коронавірусу

COVID-19 не шкодував українських службовців також. За 2020 рік у Держприкордонслужбі захворіли майже 5 тисяч працівників. Внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19, померли 10 працівників Держприкордонслужби. Про це в інтерв'ю програмі "Міністри в краватках і без" розповів Сергій Дейнеко.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус в світі 11 лютого

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 107 мільйонів інфікованих коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. З них понад 60 мільйонів вже одужали, але 2 355 774 пацієнти померли від ускладнень COVID-19 та супутніх захворювань.

Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

У Польщі після вакцинації проти COVID-19 померли 11 людей Джерело: Interia.pl У Польщі від початку масової вакцинації населення вже зафіксовано 11 летальних випадків. Додамо, що щеплення отримали понад 1,7 мільйона людей. У Міністерстві охорони здоров'я Польщі заявили, що летальні випадки після вакцинації проти коронавірусу можуть бути пов'язані з іншими причинами, а не від вакцини. Локдаун у Німеччині продовжили до 7 березня: будуть певні послаблення Джерело: Deutsche Welle Уряд Німеччини вирішив продовжити локдаун до 7 березня 2021 року. Попри те, що основні обмеження залишаються в силі, передбачені певні послаблення. Відповідне рішення канцлерка Німеччини Ангела Меркель схвалила разом з очільниками урядів федеральних земель 10 лютого. Стратегія на самознищення: у ВООЗ обурені розподілом вакцин проти COVID-19 Джерело: ВООЗ У світі ввели 128 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. Понад три чверті усіх щеплень зробили у 10 країнах, на яких припадає 60% світового ВВП. Наразі майже 130 країн, у яких проживає 2,5 мільярда людей, досі не розпочали вакцинацію. Про це мовиться у спільній заяві виконавчого директора ЮНІСЕФ Генрієти Форе та гендиректора ВООЗ доктора Тедроса Адханома Гебреєса. Мексика схвалила китайські вакцини проти COVID-19 від CanSino і CoronaVac Джерело: MedicalXpress Мексиканські регулятори 10 лютого дали екстрений дозвіл на виробництво китайських вакцин проти COVID-19 від виробників CanSino Biologics і CoronaVac.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Дослідження про коронавірус

Відкрили 4 нових факти про коронавірус

Джерело: PLOS Pathogens

Дослідники з Медичної школи Університету Міннесоти вивчили інфекції SARS-CoV-2 на окремих клітинних рівнях і зробили 4 основних відкриття про коронавірус.

Що дізнались вчені:

SARS-CoV-2 в першу чергу інфікує 2 типи клітин верхніх дихальних шляхів – клітини війок і келихоподібних клітин; Келихоподібні клітини є основним продуцентом прозапальних реакцій, які часто зустрічаються в важких випадках COVID-19; Ремдесивір ефективний в блокуванні реплікації вірусу у всіх типах клітин верхніх дихальних шляхів; SARS-CoV-2 дуже ефективно ухиляється від початкового виявлення вродженою імунною системою, але при виявленні реплікація вірусу ефективно притупляється антивірусними реакціями.

Назвали групу людей, у яких ризик зараження COVID-19 утричі вищий

Джерело: Alzheimer's Association

Вчені попередили про "подвійний удар" пандемії для літніх пацієнтів з деменцією. На думку фахівців, ці люди особливо вразливі зараз, оскільки потрапляють в групу ризику за віком і мають складнощі з запам'ятовуванням правил техніки безпеки.

Американські вчені проаналізували інформацію про стан здоров'я 61,9 мільйона американця у віці від 18 років з лютого по серпень минулого року. У більш ніж 15,7 тисячі осіб в цей період був підтверджений COVID-19, 810 з них страждали деменцією.

Що робить людину "суперпоширювачем" COVID-19

Джерело: Proceedings of the National Academy of Sciences

Вчені та експерти в галузі суспільної охорони здоров'я називають деяких людей "суперпоширювачами". Такі пацієнти можуть передавати COVID-19 з неймовірною швидкістю і наслідками.

Дослідники з Університету Тулейн, Гарвардського університету, Массачусетського технологічного інституту і Массачусетської лікарні загального профілю з'ясували, що ожиріння, вік та COVID-19 корелюють зі схильністю видихати більше дихальних крапель, що є основою для розповсюдження SARS-CoV-2.