Новини про коронавірус 11 лютого: "суперносії" COVID-19, ріст захворюваності в Україні

В Україні дещо зросла захворюваність на коронавірус, впродовж доби захворіли понад 5 тисяч людей. У МОЗ відреагували на порушення кримінальної справи щодо закупівлі вакцин. У світі триває масова вакцинація проти коронавірусу. Польща повідомила про 11 летальних випадків після імунізації літніх людей. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 11 лютого.
Впродовж минулої доби в Україні зареєстрували 5 039 хворих на коронавірус, інфікувалися 277 дітей та 281 медпрацівник. До лікарень госпіталізували 1 784 пацієнти з підтвердженим COVID-19 або симптомами недуги.
Днем раніше Новини про коронавірус 10 лютого: актуальні дослідження, новий побічний ефект від вакцини
Від ускладнень хвороби померли 124 хворих, натомість одужали 6 568 людей.
Від учора в Україні провели 43 126 тестів на виявлення коронавірусу:
Загалом станом на ранок 11 лютого в країні здійснили 6 474 315 ПЛР-тестувань.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
►Від початку епідемії в Україні зареєстрували 1 258 094 випадків передачі коронавірусної інфекції
►Загальна кількість померлих внаслідок COVID-19 зросла до 24 058.
►Подолали недугу станом на 11 лютого 1 098 944 мешканців України.
Максим Степанов відреагував на відкриття кримінального провадження щодо махінацій під час закупівлі вакцин проти COVID-19. Очільник МОЗ заявив, що його міністерство працює прозоро.
Міністр охорони здоров'я схарактеризував роботу свого відомства абсолютно прозорою. Адже договори, мовляв, укладають безпосередньо з виробниками. Про це чиновник розповів в ефірі одного з телеканалів.Довідка: 10 лютого виконувач обов'язки голови САП Максим Грищук заявив, що Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування щодо закупівлі вакцин проти COVID-19. Ймовірно, мовиться про зловживання службовим становищем Степанова. Міністр нібито заблокував угоди про закупівлю вакцин на користь компанії "Лекхім" та Sinovac.
COVID-19 не шкодував українських службовців також. За 2020 рік у Держприкордонслужбі захворіли майже 5 тисяч працівників. Внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19, померли 10 працівників Держприкордонслужби. Про це в інтерв'ю програмі "Міністри в краватках і без" розповів Сергій Дейнеко.
Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 107 мільйонів інфікованих коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. З них понад 60 мільйонів вже одужали, але 2 355 774 пацієнти померли від ускладнень COVID-19 та супутніх захворювань.
Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Джерело: Interia.pl
У Польщі від початку масової вакцинації населення вже зафіксовано 11 летальних випадків. Додамо, що щеплення отримали понад 1,7 мільйона людей. У Міністерстві охорони здоров'я Польщі заявили, що летальні випадки після вакцинації проти коронавірусу можуть бути пов'язані з іншими причинами, а не від вакцини.
Джерело: Deutsche Welle
Уряд Німеччини вирішив продовжити локдаун до 7 березня 2021 року. Попри те, що основні обмеження залишаються в силі, передбачені певні послаблення. Відповідне рішення канцлерка Німеччини Ангела Меркель схвалила разом з очільниками урядів федеральних земель 10 лютого.
Джерело: ВООЗ
У світі ввели 128 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. Понад три чверті усіх щеплень зробили у 10 країнах, на яких припадає 60% світового ВВП.
Наразі майже 130 країн, у яких проживає 2,5 мільярда людей, досі не розпочали вакцинацію. Про це мовиться у спільній заяві виконавчого директора ЮНІСЕФ Генрієти Форе та гендиректора ВООЗ доктора Тедроса Адханома Гебреєса.
Джерело: MedicalXpress
Мексиканські регулятори 10 лютого дали екстрений дозвіл на виробництво китайських вакцин проти COVID-19 від виробників CanSino Biologics і CoronaVac.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Джерело: PLOS Pathogens
Дослідники з Медичної школи Університету Міннесоти вивчили інфекції SARS-CoV-2 на окремих клітинних рівнях і зробили 4 основних відкриття про коронавірус.
Джерело: Alzheimer's Association
Вчені попередили про "подвійний удар" пандемії для літніх пацієнтів з деменцією. На думку фахівців, ці люди особливо вразливі зараз, оскільки потрапляють в групу ризику за віком і мають складнощі з запам'ятовуванням правил техніки безпеки.
Американські вчені проаналізували інформацію про стан здоров'я 61,9 мільйона американця у віці від 18 років з лютого по серпень минулого року. У більш ніж 15,7 тисячі осіб в цей період був підтверджений COVID-19, 810 з них страждали деменцією.
Джерело: Proceedings of the National Academy of Sciences
Вчені та експерти в галузі суспільної охорони здоров'я називають деяких людей "суперпоширювачами". Такі пацієнти можуть передавати COVID-19 з неймовірною швидкістю і наслідками.
Дослідники з Університету Тулейн, Гарвардського університету, Массачусетського технологічного інституту і Массачусетської лікарні загального профілю з'ясували, що ожиріння, вік та COVID-19 корелюють зі схильністю видихати більше дихальних крапель, що є основою для розповсюдження SARS-CoV-2.