Новини про коронавірус 11 березня: небезпека "британського" штаму, відмова медиків від вакцини

За добу, 10 березня, в Україні виявили 9 084 нових хворих на коронавірус. Вчені заявили, що штам коронавірусу з Британії на 64% смертельніший за інші. США заявили про готовність поділитися вакцинами від коронавірусу, якщо під час імунізації населення утвориться надлишок. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 11 березня.

Новини про коронавірус в Україні 11 березня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Станом на 11 березня в Україні виявили 1 425 522 випадків зараження коронавірусом COVID-19. За минулу добу в країні зафіксували 9 084 нових хворих, з них 442 дитини та 348 медпрацівників.

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Впродовж минулої доби, 10 березня, до лікарень госпіталізували 4 250 пацієнтів з коронавірусом або наявними ознаками інфекції. За цей самий період 262 пацієнти померли, внаслідок чого загальна кількість смертей внаслідок хвороби зросла до 27 685.

Натомість виписали ще 5 330 людей. Від початку пандемії коронавірус подолали 1 210 246 інфікованих.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Київ – 853 випадки;

Вінницька область – 659 випадків;

Волинська область – 171 випадок;

Дніпропетровська область – 339 випадків;

Донецька область – 276 випадків;

Житомирська область – 384 випадки;

Закарпатська область – 463 випадки;

Запорізька область – 249 випадків;

Івано-Франківська область – 533 випадки;

Київська область – 510 випадків;

Кіровоградська область – 68 випадків;

Луганська область – 67 випадків;

Львівська область – 600 випадків;

Миколаївська область – 143 випадки;

Одеська область – 588 випадків;

Полтавська область – 358 випадків;

Рівненська область – 267 випадків;

Сумська область – 185 випадків;

Тернопільська область – 355 випадків;

Харківська область – 558 випадків;

Херсонська область – 44 випадки;

Хмельницька область – 507 випадків;

Черкаська область – 254 випадки;

Чернівецька область – 587 випадків;

Чернігівська область – 66 випадків.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Коронавірус у ЗСУ

Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ

Коронавірус продовжує стрімко поширюватися у лавах Збройних сил України. Минулої доби, 10 березня, від ускладнень хвороби помер один з працівників ЗСУ. Загалом інфекція забрала життя 50 бійців Збройних сил. Водночас в українському війську за останні 24 години зафіксували 128 випадків зараження COVID-19. Окрім цього, минулої доби до закладів охорони здоров'я госпіталізували 44 осіб. Інші 84 нових інфікованих перебувають на лікуванні вдома.

Що відомо про померлого

Працівник ЗСУ з 2 березня перебував на стаціонарному лікуванні у Миргородській клінічній лікарні. Не зважаючи на проведений курс терапії, його стан здоров'я погіршився. Чоловіка не змогли врятувати.

На Івано-Франківщині – пік навантаженості на лікарні через COVID-19

Джерело: НАН

Івано-Франківська область демонструє ознаки проходження піку захворюваності на коронавірус. Згідно з результатами дослідження Національної академії наук України, дещо зменщилась кількість нових випадків та госпіталізацій. Проте навантаження на лікарні це не стосується, ситуація і надалі дуже напружена.

Як зазначили у НАН, абсолютні показники у регіоні – досі дуже загрозливі. Адже число госпіталізацій на 100 тисяч населення – найбільше по всій Україні.

В Чернівцях заявили про інформаційну війну проти вакцини

Джерело: НВ

Лише 30% медиків чернівецьких лікарень погодились вакцинуватися проти коронавірусу. А у міській лікарні №3 взагалі ніхто не захотів отримати щеплення. Мер Чернівців Роман Клічук розповів, що Чернівці отримали 500 доз вакцин CoviShield. Але вакцинувалися лише 37 людей.

"Запущена інформаційна війна проти вакцини. Люди бояться, не довіряють, тому що ця вакцина індійська. А всі розраховували на Pfizer. Багато хто дивиться телебачення, читає інтернет, не прислухаються до думки (провідних) медиків. В інтернеті пишуть дурню, що це вакцина шкідлива і вона впливає на генотип", – розповів мер.

Чи зможуть медики вакцинуватись, якщо спершу відмовились

Джерело: Суспільне

Медпрацівники, які спершу відмовилися від вакцинації проти COVID-19, зможуть пізніше отримати безкоштовне щеплення. У такому разі вакцинацію проводитимуть іншим препаратом. У МОЗ також додали, що поки триває компанія вакцинації, усі охочі можуть отримати щеплення. Зокрема, лікарі не можуть втратити можливості повторно вакцинуватися у разі відмови.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал

Новини про коронавірус у світі 11 березня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували понад 117 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Більш ніж 66 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2 620 475 інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Штам коронавірусу з Британії на 64% смертельніший за інші

Джерело: Інтерфакс-Україна

Вчені з Ексетерського університету заявили, що "британський" штам коронавірусу на 64% смертоносніший у порівнянні з іншими штамами. Хоч в січні британська влада повідомляла, що цей варіант SARS-CoV-2 може бути на 40% смертельнішим.

Вчені порівняли дані приблизно 55 тисяч пар пацієнтів, яким діагностували коронавірус між жовтнем 2020 року і січнем 2021 року. За кожним пацієнтом фахівці спостерігали впродовж 28 днів. Виявилося, що ймовірність померти внаслідок інфікування "британським" штамом на 64% вище.

Побічні реакції після COVID-вакцини

Джерело: CDC

Центри з контролю і профілактиці захворювань США (CDC) проаналізували дані про вакцинацію понад 13,7 мільйона американців, які отримали препарат Pfizer або Moderna. Виявилося, що побічні реакції в 78,8% випадках виникають у жінок середнього віку.

Найчастіше пацієнтки скаржилися на головний біль після вакцинації (22,9%), запаморочення (16,8%) і втому (16,8%). Більш ніж 90% випадків були кваліфіковані, як ті, що не несуть загрози для життя і здоров'я.

Середній вік щеплених, які повідомили про побічні ефекти, становить 42 роки. Примітно, що анафілактичні реакції після щеплення також в основному реєструються серед жінок: всі 19 випадків у Pfizer і 44 з 47 випадків у Moderna.

США готові ділитися вакцинами зі світом, але за умови

Джерело: Інтерфакс-Україна

США готові поділитися вакцинами від коронавірусу, якщо під час імунізації населення утвориться надлишок. Глава країни Джо Байден зазначив, що вони не будуть у безпеці, доки світ не буде у безпеці.

Спершу влада подбає про американців, а тоді спробує допомогти іншим країнам. Про це президент Штатів повідомив під час зустрічі з керівниками компаній Johnson & Johnson і фармацевтичної компанії Merck.

Перехворілим на коронавірус може бути достатньо однієї дози Pfizer або Moderna

Джерело: MedicalXpress

Співробітники кафедри мікробіології Школи медицини Маунт-Сінай в Нью-Йорку з'ясували, як люди, які перенесли COVID-19, реагують на вакцинацію препаратами від компаній Pfizer-BioNTech та Moderna.

Вчені залучили до дослідження 109 людей та розділили їх на 2 групи. В одних був імунітет до SARS-CoV-2, а в інших – ні. Дослідники з'ясували, що перша група з імунітетом виробляла антитіла у перші дні після першої дози вакцини в 10 – 20 разів швидше, ніж група неінфікованих людей. Після введення другої дози швидкість вироблення антитіл в інфікованої групи був більш ніж у 10 разів швидшим, ніж не в інфікованої.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу