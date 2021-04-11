У містах-мільйонниках України розгорнуть вакцинальні центри. ФК Карпати пропонує COVID-вакцини своїм вболівальникам. Китай визнав низьку ефективність власних COVID-вакцин. "Південноафриканський" штам COVID-19 може бути стійким до вакцини Pfizer. Вакцинація у Польщі виявилась ефективною у 99% випадків. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 11 квітня.

Новини про коронавірус в Україні 11 квітня

Статистика коронавірусу в Україні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу коронавірус виявили у 12 112 людей. З них 524 дитини та 181 медпрацівник. Найбільше нових інфікованих зафіксували у Харківській (1 374), Дніпропетровській (1 333), Донецькій (839), Хмельницькій (811) та Львівській (720) областях.

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За цей самий період до лікарень госпіталізували 4 694 хворих на COVID-19 або з підозрою на хворобу. Ще 235 інфікованих померли, тож загальна кількість померлих від недуги в країні зросла до 37 014. Натомість виписали 5 034 пацієнтів. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 1 410 860 мешканців України.

Ситуація з тестуванням

За минулу добу в Україні провели:

34 461 тестів методом ПЛР,

8 379 тестів методом ІФА,

29 711 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

А ось за весь час пандемії COVID-19 в країні здійснили 8 656 885 ПЛР-тестувань.

Темпи вакцинації

Вакцинальна кампанія в Україні досі проходить повільно. За минулу добу від SARS-CoV-2 вакцинували 4 048 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 377 050 громадян. Станом на 10 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 438 328 людей.

Кількість нових хворих та вакцинованих в регіонах:

Київ – 697 випадків/ 530 щеплень;

Вінницька область – 143 випадки/ 110 щеплень;

Волинська область – 292 випадки/ 60 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 333 випадки/ 610 щеплень;

Донецька область – 839 випадків/ 370 щеплень;

Житомирська область – 434 випадки/ 60 щеплень;

Закарпатська – 138 випадків/ 40 щеплень;

Запорізька область – 279 випадків/ 10 щеплень;

Івано-Франківська область – 110 випадків/ 88 щеплень;

Київська область – 659 випадків/ 270 щеплень;

Кіровоградська область – 207 випадків/ 60 щеплень;

Луганська область – 72 випадки/ 250 щеплень;

Львівська область – 720 випадків/ 150 щеплень;

Миколаївська область – 416 випадків/ 40 щеплень;

Одеська область – 623 випадки/ 70 щеплень;

Полтавська область – 297 випадків/ 100 щеплень;

Рівненська область – 277 випадків/ 150 щеплень;

Сумська область – 638 випадків/ 40 щеплень;

Тернопільська область – 410 випадків/ 70 щеплень;

Харківська область – 1 374 випадки/ 100 щеплень;

Херсонська область – 312 випадків/ 360 щеплень;

Хмельницька область – 811 випадків/ 180 щеплень;

Черкаська область – 349 випадків/ 0 щеплень;

Чернівецька область – 193 випадки/ 270 щеплень;

Чернігівська область – 489 випадків/ 60 щеплень.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих Росією територій Донецької, Луганської областей, АР Крим та міста Севастополя.



Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу

У містах-мільйонниках плануємо розгорнути вакцинальні центри, – Ляшко

Джерело: "Радіо Свобода"

У Києві, Харкові, Львові, Одесі, Запоріжжі та Дніпрі МОЗ планує розгорнути вакцинальні центри. Вони можуть запрацювати у червні – липні 2021 року. Однак, за словами Віктора Ляшка, центри виправдають себе тільки за достатньої кількості вакцин.

Коронавірус забрав ще 2 життя у ЗСУ: статистика захворювання

Джерело: командування Медичних сил ЗСУ

Нині від коронавірусу лікуються 3 014 працівників ЗСУ. За минулу добу виявили ще 57 хворих. На жаль, ще 2 військовослужбовці померли й ще 20 людей потрапили до лікарень. Всього за весь час пандемії коронавірус подолали 20 046 військовослужбовців та працівників ЗСУ. 70 хворих пішли з життя.

Відомий український футбольний клуб пропонує COVID-вакцини своїм вболівальникам

Джерело: FC Karpaty Lviv

ФК Карпати стали амбасадором вакцинації проти COVID-19. Окрім того, у клубі пропонують вакцини своїм вболівальникам. Запис проводиться на сторінці Карпат на Patreon, де є всі необхідні для цього інструменти – база контактів, комунікація та контроль кількості охочих. Кожен з патронів може взяти з собою двох родичів віком від 65 років.

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Новини про коронавірус у світі 11 квітня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі виявили понад 135 інфікованих коронавірусом. Майже 77 мільйонів пацієнтів подолали хворобу. Втім, 2 928 146 пацієнтів пішли з життя від ускладнень, спричинених недугою.

Китай визнав низьку ефективність власних COVID-вакцин

Джерело: AP

Директор Китайського центру з контролю за захворюваннями Гао Фу заявив, що китайські вакцини "не володіють дуже високим рівнем захисту". Хоч Пекін вже поширив сотні мільйонів доз вакцина за межі країни. Нині уряд розглядає можливість міксування препаратів.

Вакцинація у Польщі виявилась ефективною у 99% випадків

Джерело: "Європейська правда"

У Польщі проти коронавірусу вакцинували вже понад 5,5 мільйонів людей. Імунізація показала ефективність у 99% випадків. З усіх вакцинованих позитивний результат тесту на коронавірус отримала 51 тисяча людей. Більшість з них у межах до 14 днів після введення першої дози. Тобто до того, як вакцина почала діяти. Зауважимо, що в країні вакцинують препаратами Pfizer, AstraZeneca і Moderna.

Вакцина Johnson & Johnson і тромбози: заява регулятора США

Джерело: FDA

У квітні до Європейського агентства з лікарських препаратів (EMA) надійшла інформація про 4 випадки утворення тромбів у вакцинованих. Один випадок стався під час клінічних випробувань, а інші 3 безпосередньо під час вакцинації в США. Одна людина померла. Управління з контролю якості продуктів і лікарських препаратів США (FDA) не виявило зв'язку між тромбозом і вакциною. Але пообіцяло продовжувати розслідування.

"Південноафриканський" штам COVID-19 може бути стійким до вакцини Pfizer

Джерело: The Times of Israel

Команда вчених із Тель-Авівського університету і медичної організації "Клаліт" вважає, що штам коронавірусу з ПАР може бути стійким до вакцини Pfizer. Про це свідчать дані з останнього дослідження науковців. Заяви дослідників не тішать. Але разом з тим вчені наголосили, що для остаточних висновків необхідні подальші дослідження.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу