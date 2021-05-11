Новини про коронавірус в Україні

Захворюваність та смертність значно знизились

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Станом на 11 травня в Україні впродовж доби в країні зафіксували 2 298 нових хворих, з них 89 дітей та 34 медпрацівники.

Впродовж минулої доби до лікарень госпіталізували 1 084 людини з встановленим діагнозом COVID-19 або наявними ознаками хвороби. Ще 119 пацієнтів померли, натомість 8 617 – одужали.

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Варто зауважити, що проведена кількість тестів доволі низька. За цей самий період в країні провели 21 974 тестів на коронавірус: 13 349 – методом ПЛР, 3 467 – методом ІФА та 5 158 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Від початку пандемії в Україні: Виявили – 2 124 535 хворих;

Одужали – 1 777 370 інфікованих;

Померло – 46 631 пацієнт;

Темпи вакцинації

За минулу добу в Україні проти коронавірусу вакцинували всього 2 194 людини. Щеплення проводилось 25 мобільними бригадами з імунізації та 55 пунктами щеплення. У Києві, на Вінниччині та Луганщині не вакцинували жодної людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти коронавірусу отримали 865 590 українців. Лише 695 з них вакцинувалися двічі, тобто повністю закінчили імунізацію.

Станом на 10 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 531 754 людини.

Статистика нових хворих та щеплень в регіонах

Київ – 98 випадків/ 0 щеплень;

Вінницька область – 39 випадків/ 0 щеплень;

Волинська область – 105 випадків/ 52 щеплення;

Дніпропетровська область – 191 випадок/ 452 щеплення;

Донецька область – 325 випадків/ 10 щеплень;

Житомирська область – 16 випадків/ 54 щеплення;

Закарпатська – 43 випадки/ 93 щеплення;

Запорізька область – 169 випадків/ 24 щеплення;

Івано-Франківська область – 31 випадок/ 20 щеплень;

Київська область – 76 випадків/ 50 щеплень;

Кіровоградська область – 67 випадків/ 156 щеплень;

Луганська область – 15 випадків/ 0 щеплень;

Львівська область – 50 випадків/ 592 щеплення;

Миколаївська область – 132 випадки/ 107 щеплень;

Одеська область – 86 випадків/ 90 щеплень;

Полтавська область – 97 випадків/ 74 щеплення;

Рівненська область – 76 випадків/ 40 щеплень;

Сумська область – 51 випадок/ 66 щеплень;

Тернопільська область – 62 випадки/ 80 щеплень;

Харківська область – 213 випадків/ 103 щеплення;

Херсонська область – 38 випадків/ 0 щеплень;

Хмельницька область – 0 випадків/ 20 щеплень;

Черкаська область – 128 випадків/ 11 щеплень;

Чернівецька область – 63 випадки/ 30 щеплень;

Чернігівська область – 37 випадків/ 70 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ попереджає про четверту хвилю коронавірусу і новий штам в Україні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про існування загрози нової, четвертої, хвилі епідемії коронавірусу в Україні. Крім того, можливе поширення індійського штаму коронавірусу в Україні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Україна домовилася про 20 мільйонів доз вакцини Pfizer, – Степанов

Україна законтрактувала 42 мільйони доз вакцин від різних компаній, зокрема 20 мільйонів від Pfizer–BioNTech. Вони повинні надійти до кінця 2021 року. Під час брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що Україні вдалося збільшити поставки COVID-вакцин до 42 мільйонів доз.

Препарати повинні надійти до кінця 2021 року. Найближча партія повинна прибути до кінця травня.

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Новини про коронавірус у світі 11 травня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії COVID-19 у світі виявили понад 158 мільйонів хворих на коронавірус. Більш ніж 95 мільйонів інфікованих вже одужали. Натомість 3 303 104 пацієнтів, на жаль, померли від ускладнень та супутніх захворювань.

Активно хворіють на коронавірус в світі близько 60 мільйонів людей. Найскладніша ситуація наразі в Індії, в країні за добу зафіксували майже 330 тисяч інфікованих та близько 4 тисяч жертв COVID-19.

В Індії на березі річки Ганг знайшли десятки тіл

Джерело: BBC

В Індії на березі річки Ганг знайшли приблизно 40 людських тіл. Моторошну знахідку виявили неподалік від кордону між штатами Біхар і Уттар-Прадеш. Однією з найімовірніших причин смерті цих людей називають коронавірус. Місцевий чиновник Ашок Кумар розповів, що вочевидь тіла принесла течія зі штату Уттар-Прадеш.

Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що у світі рівень захворюваності та смертності від коронавірусу вийшов на плато. Однак, за його словами, епідемічна ситуація все ще залишається небезпечною. Генеральний директор ВООЗ зазначив, що, зокрема, негативні показники швидко ростуть у Південно-Східній Азії. Про це він повідомив під час пресконференції 10 травня.

Дітям США дозволили вакцинуватися проти коронавірусу: від якого віку

Джерело: FDA

У США узаконили використання вакцини Pfizer-BioNTech для підлітків. Так, FDA схвалило застосування препарату дітям у віці 12 –15 років.

Вакцинація цієї вікової групи може розпочатися вже найближчими днями. В.о. очільниці FDA Джанет Вудкок назвала це рішення важливим кроком в боротьбі з пандемією.



Джерело: Особливості вакцини Pfizer-BioNTechДжерело: Pfizer Comirnaty (BNT162b2) розроблена на основі технології mRNA (матрична РНК). Вона продукує білки, які схожі з білками коронавірусу і здатні викликати імунну відповідь.

Це двовалентна вакцина. Тобто для імунізації необхідно 2 ін'єкції. Між 1 і 2 уколом має минути 3 тижні.

Ефективність препарату проти легкої форми коронавірусу становить 91,3%. Проти важкої – 100%.

Карантин призводить до ожиріння у дітей, – ВООЗ

Джерело: Eurekalert

Карантинні обмеження у всьому світі тривають вже понад рік. Діти більшість часу проводять у дистанційному режимі навчання, перебуваючи вдома. Такі обмеження сприяють проблемі ожиріння.

Діагноз може мати довгострокові наслідки для здоров'я. Річ у тім, що саме обмеження активності негативно впливає на фізичний стан дітей.