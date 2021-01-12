В Україні збільшилась кількість тестувань на коронавірус, за минулу добу захворіли понад 5 тисяч людей – це втричі менше, ніж одужали – майже 16 тисяч. У світі кількість хворих на коронавірус наблизилась до 91 мільйона. Дослідники розшифрували повний геном вірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 12 січня.

Новини про коронавірус в Україні

За минулу добу в Україні виявили 4 288 хворих на коронавірус. З них 133 дитини та 184 медпрацівники, повідомляє 24 канал. Госпіталізації потребували 1 092 хворих на коронавірус або людей з підозрою на наявність інфекції. Від ускладнень коронавірусної хвороби померли 184 пацієнти.

Днем раніше Новини про коронавірус 11 січня: поїздка ВООЗ у Китай, Україна закупила 5 мільйонів доз вакцини

Кількість одужалих пацієнтів утричі вища, ніж кількість нових хворих. За попередню добу виписали 15 951 людину.

Минулої доби в Україні провели 41 682 тести на COVID-19. З них методом ПЛР – 23 873, а методом ІФА – 17 809.

Загалом станом на 12 січня в Україні зареєстрували 1 124 430 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Серед 5 116 нових хворих – 131 дитина та 309 медиків.

Коронавірус в регіонах України: добовий приріст

Київ – 898 випадків;

Вінницька область – 121 випадок;

Волинська область – 99 випадків;

Дніпропетровська область – 267 випадків;

Донецька область – 160 випадків;

Житомирська область – 72 випадки;

Закарпатська область – 134 випадки;

Запорізька область – 463 випадки;

Івано-Франківська область – 66 випадків;

Київська область – 284 випадки;

Кіровоградська область – 76 випадків;

Луганська область – 47 випадків;

Львівська область – 312 випадків;

Миколаївська область – 52 випадки;

Одеська область – 315 випадків;

Полтавська область – 520 випадків;

Рівненська область – 132 випадки;

Сумська область – 152 випадки;

Тернопільська область – 83 випадки;

Харківська область – 275 випадків;

Херсонська область – 73 випадки;

Хмельницька область – 18 випадків;

Черкаська область – 306 випадків;

Чернівецька область – 184 випадки;

Чернігівська область – 7 випадків.

Коронавірус в Збройних силах України

Коронавірус продовжує стрімко поширюватися в лавах Збройних сил України. За минулу добу зафіксували 59 випадків зараження COVID-19 серед військових.

Станом на 12 січня коронавірусом хворіє 964 українських військових. Від початку пандемії перемогти інфекцію змогли 13 640 військовослужбовців. Смертельна хвороба забрала життя 38 людей.

Наразі на самоізоляції перебуває 42 осіб. У найближчі 3 дні термін ізоляції завершується у 32 бійців ЗСУ.



Головне про карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

Україна хоче ввести свідоцтва про проведення вакцинації від COVID-19

Україна планує запровадити свідоцтва про проведення вакцинації від коронавірусу. Однак це питання поки розглядають.

Деталі документу під час традиційного брифінгу 12 січня оприлюднив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він підкреслив, що мовиться не про так звані "ковідні паспорти", імунні паспорти про проведення вакцинації, а саме про міжнародні свідоцтва.

Щодо України, то іноземці, що приїжджатимуть, повинні мати:

поліс страхування, що покриє лікування від коронавірусу на території України,

негативний ПЛР-тест (у разі його відсутності буде 14-денна самоізоляція).

Вакцина від Sinovac для України: Скалецька оцінила чутки про сумнівну якість

Українська компанія "Лекхім" уклала контракт з Sinovac Biotech на постачання ще 5 мільйон доз вакцини від коронавірусу до України. Раніше МОЗ заявляло, що також веде перемовини щодо цього препарату. Водночас у ЗМІ його називають сумнівним.

Поки не відбувалася реєстрація, ці розмови можуть бути інформаційним вкидом. Я б не хотіла, аби ми цим забивали голову українцям,

– зазначила Скалецька.

Зверніть увагу! Міністр Максим Степанов заявляв, що Україна отримає цей препарат лише у тому випадку, якщо його ефективність становитиме не менше 70%



План вакцинації українців від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

На Донбасі створять безплатні пункти тестування на COVID-19

Кабінет Міністрів зобов'язав Донецьку, Луганську та Херсонську облдержадміністрації зробити пункти тестування на контрольних пунктах в'їзду – виїзду.

Під час перетину лінії розмежування українці зможуть здійснити експрес тести на COVID-19. Тестування буде безкоштовним. У разі негативного результату люди звільнятимуться від самоізоляції.

Новини про коронавірус у світі 12 січня

Згідно з даними РНБО України, від початку пандемії у світі зафіксували близько 91 мільйона хворих на коронавірус. Більш ніж 50 мільйонів вже одужали, але 1 946 602 пацієнтів – оперли внаслідок ускладнень.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 22 619 053;

Індія – 10 479 179;

Бразилія – 8 131 612;

Росія – 3 412 390;

Велика Британія – 3 127 643.

65% американців готові вакцинуватися від COVID-19

Кількість демократів, готових вакцинуватися, зросла, натомість охочих серед республіканців стало менше.

У грудні 2020 року зробити щеплення вакциною, схваленою Управлінням із санітарного нагляду за харчовими продуктами й медикаментами, якби вона була доступна безкоштовно, були готові 65% американців.

Для порівняння: у листопаді вакцинуватися хотіли 63% опитаних.

Як виникнув коронавірус: науковці дослідили основні генетичні зміни

Вчені Кембридзького університету у Великобританії розкрили ключові генетичні зміни, які призвели до появи патогенного для людини коронавірусу SARS-CoV-2. Все свідчить про те, що вірус пішов від кажанів.

Вірус має генетичні адаптації аналогічні тим, що викликали спалах атипової пневмонії у 2003 році. Важливі генетичні відмінності зачіпають S-білок (білок "шип"), який грає ключову роль в зараженні коронавірусом людської клітини.

Виявилося, що у RaTG13 S-білок не може ефективно зв'язуватися з клітинними рецепторами людини.