В Україні добова захворюваність на коронавірус – понад 4 тисячі, водночас до лікарень госпіталізували 2 тисячі пацієнтів. Відомо, що Україна готується до старту вакцинації. Чехія повідомила про "закулісся" домовлянь з приводу поставок вакцини виробництва AstraZeneca. Вчені дослідили, як швидко вірус поширюється в просторі. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 12 лютого.

Новини про коронавірус в Україні 12 лютого

Актуальна статистика COVID-19

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Від учора на коронавірус в Україні захворіли 4 773 людини, серед них 326 дітей та 212 медпрацівників. Госпіталізації потребували 2 тисячі пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19, або вираженими симптомами хвороби, які потребували медичного контролю.

Від ускладнень недуги від учора померли 116 пацієнтів, натомість видужали 7 211.

Днем раніше Новини про коронавірус 11 лютого: "суперносії" COVID-19, ріст захворюваності в Україні

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 262 867 людей. Станом на 12 лютого одужали 1 106 155 пацієнтів, натомість померли від ускладнень 24 174.

Кількість захворювань на коронавірус в регіонах:

м. Київ – 348 випадків;

Вінницька область – 307 випадків;

Волинська область – 117 випадків;

Дніпропетровська область – 297 випадків;

Донецька область – 147 випадків;

Житомирська область – 185 випадків;

Закарпатська область – 314 випадків;

Запорізька область – 153 випадки;

Івано-Франківська область – 592 випадки;

Київська область – 246 випадків;

Кіровоградська область – 12 випадків;

Луганська область – 52 випадки;

Львівська область – 373 випадки;

Миколаївська область – 150 випадків;

Одеська область – 143 випадки;

Полтавська область – 91 випадок;

Рівненська область – 130 випадків;

Сумська область – 103 випадки;

Тернопільська область – 168 випадків;

Харківська область – 189 випадків;

Херсонська область – 48 випадків;

Хмельницька область – 145 випадків;

Черкаська область – 122 випадки;

Чернівецька область – 243 випадки;

Чернігівська область – 98 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Ситуація з тестуванням: від учора лабораторії здійснили 40 899 тестувань, зокрема методом ПЛР – 25 835, методом ІФА – 15 064. За весь час пандемії в Україні проведено 6 500 150 ПЛР-тестувань.

В Україні через COVID-19 вдесятеро зросла кількість пацієнтів з депресією

Коронавірусна хвороба має постсимптоми, зокрема недуга зачепила й ментальне здоров'я. Так, пацієнти, які перехворіли на COVID-19 можуть страждати на депресію та тривожні розлади.

Як розпізнати психологічні розлади внаслідок COVID-19, розповів доктор медичних наук, психотерапевт Олег Чабан в ефірі програми "Право на владу".

За словами лікаря, перше на що варто звернути увагу, то це втрата задоволення від життя. Також знаком того, що людина потребує психологічної підтримки, є її непрацездатність.

Новини про коронавірус в світі 12 лютого

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 107 мільйонів інфікованих коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. З них понад 60 мільйонів вже одужали, але 2 369 323 пацієнти померли від ускладнень COVID-19 та супутніх захворювань.

Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Кілька країн ЄС могли купити вакцину AstraZeneca швидше за інших

Джерело: Euractiv

Чотирьом країнам-членам ЄС запропонували підписати окремі угоди на вакцини від COVID-19 поза рамками угод ЄС з компанією AstraZeneca, щоб отримувати вакцини проти коронавірусу швидше, ніж інші.

Так, прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив про те, що кілька країн ЄС отримували пропозиції купити вакцину AstraZeneca швидше за інших.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу В Японії через пандемію ввели нову посаду міністра самотності та ізоляції Джерело: Nikkei Прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга через пандемію коронавірусу доручив створити посаду для людини, яка очолить боротьбу із самотністю та ізоляцією в країні. На жаль, через карантин та негативні настрої у країні збільшилася кількість самогубств, зокрема серед жінок. Відтак прем’єр-міністр Йосіхіде Суга доручив уряду зайнятися розв'язанням проблеми і створенням нової посади.

Дослідження про коронавірус

У Польщі розробили спосіб моментального тестування на коронавірус

Джерело: Пресслужба президента Польщі Анджея Дуди

Польська компанія ML System створила пристрій, який дозволяє виявити у людини коронавірусну інфекцію лише за 10 секунд.

Пристрій аналізує дихання людини і може показати результат лише за 10 секунд. Участь у презентації приладу взяв і президент Польщі Анджей Дуда.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу

Вірус заповнює повітря у приміщенні за 15 хвилин

Джерело: Yle

Нове дослідження показало, що регулярне провітрювання та вентиляцію у приміщенні істотно знижує концентрацію коронавірусної інфекції в повітрі.

У результатах дослідження вчених Гельсінського університету також йдеться, що як тільки джерело вірусу залишало приміщення, концентрація інфекції у повітрі помітно знижувалася лише за кілька хвилин.