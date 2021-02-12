Новини про коронавірус 12 лютого: таємні домовляння щодо AstraZeneca, новий тест
В Україні добова захворюваність на коронавірус – понад 4 тисячі, водночас до лікарень госпіталізували 2 тисячі пацієнтів. Відомо, що Україна готується до старту вакцинації. Чехія повідомила про "закулісся" домовлянь з приводу поставок вакцини виробництва AstraZeneca. Вчені дослідили, як швидко вірус поширюється в просторі. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 12 лютого.
Джерело:24 Канал
Новини про коронавірус в Україні 12 лютого
Актуальна статистика COVID-19
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Від учора на коронавірус в Україні захворіли 4 773 людини, серед них 326 дітей та 212 медпрацівників. Госпіталізації потребували 2 тисячі пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19, або вираженими симптомами хвороби, які потребували медичного контролю.
Від ускладнень недуги від учора померли 116 пацієнтів, натомість видужали 7 211.
Днем раніше Новини про коронавірус 11 лютого: "суперносії" COVID-19, ріст захворюваності в Україні
- м. Київ – 348 випадків;
- Вінницька область – 307 випадків;
- Волинська область – 117 випадків;
- Дніпропетровська область – 297 випадків;
- Донецька область – 147 випадків;
- Житомирська область – 185 випадків;
- Закарпатська область – 314 випадків;
- Запорізька область – 153 випадки;
- Івано-Франківська область – 592 випадки;
- Київська область – 246 випадків;
- Кіровоградська область – 12 випадків;
- Луганська область – 52 випадки;
- Львівська область – 373 випадки;
- Миколаївська область – 150 випадків;
- Одеська область – 143 випадки;
- Полтавська область – 91 випадок;
- Рівненська область – 130 випадків;
- Сумська область – 103 випадки;
- Тернопільська область – 168 випадків;
- Харківська область – 189 випадків;
- Херсонська область – 48 випадків;
- Хмельницька область – 145 випадків;
- Черкаська область – 122 випадки;
- Чернівецька область – 243 випадки;
- Чернігівська область – 98 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
В Україні через COVID-19 вдесятеро зросла кількість пацієнтів з депресією
Коронавірусна хвороба має постсимптоми, зокрема недуга зачепила й ментальне здоров'я. Так, пацієнти, які перехворіли на COVID-19 можуть страждати на депресію та тривожні розлади.
Як розпізнати психологічні розлади внаслідок COVID-19, розповів доктор медичних наук, психотерапевт Олег Чабан в ефірі програми "Право на владу".
За словами лікаря, перше на що варто звернути увагу, то це втрата задоволення від життя. Також знаком того, що людина потребує психологічної підтримки, є її непрацездатність.
Новини про коронавірус в світі 12 лютого
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 107 мільйонів інфікованих коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. З них понад 60 мільйонів вже одужали, але 2 369 323 пацієнти померли від ускладнень COVID-19 та супутніх захворювань.
Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Кілька країн ЄС могли купити вакцину AstraZeneca швидше за інших
Джерело: Euractiv
Чотирьом країнам-членам ЄС запропонували підписати окремі угоди на вакцини від COVID-19 поза рамками угод ЄС з компанією AstraZeneca, щоб отримувати вакцини проти коронавірусу швидше, ніж інші.
Так, прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив про те, що кілька країн ЄС отримували пропозиції купити вакцину AstraZeneca швидше за інших.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
В Японії через пандемію ввели нову посаду міністра самотності та ізоляції
Джерело: Nikkei
Прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга через пандемію коронавірусу доручив створити посаду для людини, яка очолить боротьбу із самотністю та ізоляцією в країні.
На жаль, через карантин та негативні настрої у країні збільшилася кількість самогубств, зокрема серед жінок. Відтак прем’єр-міністр Йосіхіде Суга доручив уряду зайнятися розв'язанням проблеми і створенням нової посади.
Дослідження про коронавірус
У Польщі розробили спосіб моментального тестування на коронавірус
Джерело: Пресслужба президента Польщі Анджея Дуди
Польська компанія ML System створила пристрій, який дозволяє виявити у людини коронавірусну інфекцію лише за 10 секунд.
Пристрій аналізує дихання людини і може показати результат лише за 10 секунд. Участь у презентації приладу взяв і президент Польщі Анджей Дуда.
Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу
Вірус заповнює повітря у приміщенні за 15 хвилин
Джерело: Yle
Нове дослідження показало, що регулярне провітрювання та вентиляцію у приміщенні істотно знижує концентрацію коронавірусної інфекції в повітрі.
У результатах дослідження вчених Гельсінського університету також йдеться, що як тільки джерело вірусу залишало приміщення, концентрація інфекції у повітрі помітно знижувалася лише за кілька хвилин.
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