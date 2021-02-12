Новини про коронавірус 12 лютого: таємні домовляння щодо AstraZeneca, новий тест

Джерело:24 Канал
В Україні добова захворюваність на коронавірус – понад 4 тисячі, водночас до лікарень госпіталізували 2 тисячі пацієнтів. Відомо, що Україна готується до старту вакцинації. Чехія повідомила про "закулісся" домовлянь з приводу поставок вакцини виробництва AstraZeneca. Вчені дослідили, як швидко вірус поширюється в просторі. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 12 лютого.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Від учора на коронавірус в Україні захворіли 4 773 людини, серед них 326 дітей та 212 медпрацівників. Госпіталізації потребували 2 тисячі пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19, або вираженими симптомами хвороби, які потребували медичного контролю.
Від ускладнень недуги від учора померли 116 пацієнтів, натомість видужали 7 211.
Днем раніше Новини про коронавірус 11 лютого: "суперносії" COVID-19, ріст захворюваності в УкраїніЗа весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 262 867 людей. Станом на 12 лютого одужали 1 106 155 пацієнтів, натомість померли від ускладнень 24 174.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Ситуація з тестуванням: від учора лабораторії здійснили 40 899 тестувань, зокрема методом ПЛР – 25 835, методом ІФА – 15 064. За весь час пандемії в Україні проведено 6 500 150 ПЛР-тестувань.
Коронавірусна хвороба має постсимптоми, зокрема недуга зачепила й ментальне здоров'я. Так, пацієнти, які перехворіли на COVID-19 можуть страждати на депресію та тривожні розлади.
Як розпізнати психологічні розлади внаслідок COVID-19, розповів доктор медичних наук, психотерапевт Олег Чабан в ефірі програми "Право на владу".
За словами лікаря, перше на що варто звернути увагу, то це втрата задоволення від життя. Також знаком того, що людина потребує психологічної підтримки, є її непрацездатність.
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 107 мільйонів інфікованих коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. З них понад 60 мільйонів вже одужали, але 2 369 323 пацієнти померли від ускладнень COVID-19 та супутніх захворювань.
Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Джерело: Euractiv
Чотирьом країнам-членам ЄС запропонували підписати окремі угоди на вакцини від COVID-19 поза рамками угод ЄС з компанією AstraZeneca, щоб отримувати вакцини проти коронавірусу швидше, ніж інші.
Так, прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив про те, що кілька країн ЄС отримували пропозиції купити вакцину AstraZeneca швидше за інших.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Джерело: Nikkei
Прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга через пандемію коронавірусу доручив створити посаду для людини, яка очолить боротьбу із самотністю та ізоляцією в країні.
На жаль, через карантин та негативні настрої у країні збільшилася кількість самогубств, зокрема серед жінок. Відтак прем’єр-міністр Йосіхіде Суга доручив уряду зайнятися розв'язанням проблеми і створенням нової посади.
Джерело: Пресслужба президента Польщі Анджея Дуди
Польська компанія ML System створила пристрій, який дозволяє виявити у людини коронавірусну інфекцію лише за 10 секунд.
Пристрій аналізує дихання людини і може показати результат лише за 10 секунд. Участь у презентації приладу взяв і президент Польщі Анджей Дуда.
Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу
Джерело: Yle
Нове дослідження показало, що регулярне провітрювання та вентиляцію у приміщенні істотно знижує концентрацію коронавірусної інфекції в повітрі.
У результатах дослідження вчених Гельсінського університету також йдеться, що як тільки джерело вірусу залишало приміщення, концентрація інфекції у повітрі помітно знижувалася лише за кілька хвилин.