Новини про коронавірус 12 березня: безпечність AstraZeneca, скільки щеплено в Україні

В Україні продовжує зростати захворюваність на коронавірус. За добу офіційно повідомили про майже 13 тисяч випадків інфікувань. Водночас зростають темпи й вакцинації. Наразі першу дозу щеплення отримали понад 38 тисяч українців. Канада заявила на безпечності вакцини AstraZeneca. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі.

Новини про коронавірус в Україні

Актуальна статистика COVID-19

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу в Україні підтвердили коронавірусну інфекцію ще у 12 946 людей. Зокрема, захворіли 649 дітей та 450 медпрацівників. Госпіталізації потребували 3 843 людини. На жаль, 230 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Водночас видужали 4 630 пацієнтів.

Днем раніше Новини про коронавірус 11 березня: небезпека "британського" штаму, відмова медиків від вакцини

Кількість захворювань в регіонах на коронавірус за 11 березня:

м. Київ – 896 випадків;

Вінницька область – 940 випадків;

Волинська область – 272 випадки;

Дніпропетровська область – 665 випадків;

Донецька область – 499 випадків;

Житомирська область – 1 310 випадків;

Закарпатська - 568 випадків;

Запорізька область – 272 випадки;

Івано-Франківська область – 695 випадків;

Київська область – 697 випадків;

Кіровоградська область – 78 випадків;

Луганська область – 111 випадків;

Львівська область – 704 випадки;

Миколаївська область – 358 випадків;

Одеська область – 757 випадків;

Полтавська область – 304 випадки;

Рівненська область – 269 випадків;

Сумська область – 431 випадок;

Тернопільська область – 566 випадків;

Харківська область – 688 випадків;

Херсонська область – 87 випадків;

Хмельницька область – 491 випадок;

Черкаська область – 338 випадків;

Чернівецька область – 658 випадків;

Чернігівська область – 292 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

захворіли – 1 438 468 людей;

одужали – 1 214 876 хворих;

померли – 27 915 пацієнтів з COVID-19.

Ситуація з тестуванням

11 березня здійснено 100 718 тестувань (методом ПЛР – 46 396, методом ІФА – 18 342, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 980). З початку пандемії коронавірусу в Україні проведено 7 282 107 ПЛР-тестувань.

​В Івано-Франківській області хворими зайнято 84% ліжок з киснем

В Івано-Франківській області хворими на коронавірусну інфекцію зайнято 84% ліжок з киснем. Про це повідомила перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як.

Івано-Франківська область лідирує серед українських регіонів за кількістю пацієнтів, що перебувають у стаціонарах, завантаженість лікарень і ліжок із киснем.

У МОЗ пояснили, кому можна отримати вакцину проти коронавірусу поза чергою

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як визначатимуть громадських діячів, які можуть зробити щеплення залишками вакцини проти COVID-19 для популяризації вакцинації.

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, для цього формують списки громадських діячів для вакцинації регіональні Департаменти охорони здоров'я разом із пресслужбами ОДА.

В Україні вакцинувалося 38 237 людей

Джерело: телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

За минулу добу, 11 березня, в Україні отримало першу дозу вакцини проти коронавірусної інфекції 8 859 людей. Від початку кампанії щеплено 38 237 осіб, з них отримали 1 дозу – 38 237 осіб.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за 11 березня:

Вінницька область – 370 щеплень;

Волинська область – 160 щеплень;

Дніпропетровська область – 800 щеплень;

Донецька область – 610 щеплень;

Житомирська область – 128 щеплень;

Закарпатська область – 280 щеплень;

Запорізька область – 320 щеплень;

Івано-Франківська область – 262 щеплення;

Київська область – 950 щеплень;

Кіровоградська область – 320 щеплень;

Луганська область – 180 щеплень;

Львівська область – 320 щеплень;

м. Київ – 230 щеплень;

Миколаївська область – 250 щеплень;

Одеська область – 230 щеплень;

Полтавська область – 510 щеплень;

Рівненська область – 320 щеплень;

Сумська область – 389 щеплень;

Тернопільська область – 560 щеплень;

Харківська область – 320 щеплень;

Херсонська область – 400 щеплень;

Хмельницька область – 280 щеплень;

Чернівецька область –260 щеплень;

Чернігівська область – 80 щеплень.

Черкаська область – 330 щеплень.

У МОЗ пообіцяли вакцинувати усіх охочих українців у 2021 році

Віктор Ляшко запевнив, що усі охочі українці отримають щеплення від COVID-19 у 2021 році. Він також гарантував, що вакцинальну кампанію доведуть до логічного завершення.

Протягом місяця максимально можна зробити до 5 мільйонів щеплень. Про це головний санітарний лікар повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал

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Новини про коронавірус в світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували понад 118 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Більш ніж 67 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2 630 238 інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Канада переконує у безпечності вакцини AstraZeneca від COVID-19

Джерело: Интерфакс

Міністерство охорони здоров'я Канади заявило населенню, що вакцина проти коронавірусної інфекції компанії AstraZeneca є безпечною. Загалом Канада замовила 20 мільйонів доз вакцини AstraZeneca, а також має отримати 1,9 мільйона доз препарату в межах ініціативи COVAX.