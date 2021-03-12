Новини про коронавірус 12 березня: безпечність AstraZeneca, скільки щеплено в Україні

Джерело:24 канал
В Україні продовжує зростати захворюваність на коронавірус. За добу офіційно повідомили про майже 13 тисяч випадків інфікувань. Водночас зростають темпи й вакцинації. Наразі першу дозу щеплення отримали понад 38 тисяч українців. Канада заявила на безпечності вакцини AstraZeneca. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
За минулу добу в Україні підтвердили коронавірусну інфекцію ще у 12 946 людей. Зокрема, захворіли 649 дітей та 450 медпрацівників. Госпіталізації потребували 3 843 людини. На жаль, 230 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Водночас видужали 4 630 пацієнтів.
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*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.За весь час пандемії в Україні
11 березня здійснено 100 718 тестувань (методом ПЛР – 46 396, методом ІФА – 18 342, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 980). З початку пандемії коронавірусу в Україні проведено 7 282 107 ПЛР-тестувань.
В Івано-Франківській області хворими на коронавірусну інфекцію зайнято 84% ліжок з киснем. Про це повідомила перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як.
Івано-Франківська область лідирує серед українських регіонів за кількістю пацієнтів, що перебувають у стаціонарах, завантаженість лікарень і ліжок із киснем.
У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, як визначатимуть громадських діячів, які можуть зробити щеплення залишками вакцини проти COVID-19 для популяризації вакцинації.
Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, для цього формують списки громадських діячів для вакцинації регіональні Департаменти охорони здоров'я разом із пресслужбами ОДА.
Джерело: телеграм-канал "Коронавірус_інфо"
За минулу добу, 11 березня, в Україні отримало першу дозу вакцини проти коронавірусної інфекції 8 859 людей. Від початку кампанії щеплено 38 237 осіб, з них отримали 1 дозу – 38 237 осіб.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за 11 березня:
Віктор Ляшко запевнив, що усі охочі українці отримають щеплення від COVID-19 у 2021 році. Він також гарантував, що вакцинальну кампанію доведуть до логічного завершення.
Протягом місяця максимально можна зробити до 5 мільйонів щеплень. Про це головний санітарний лікар повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал
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Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зафіксували понад 118 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Більш ніж 67 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2 630 238 інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою.
Джерело: Интерфакс
Міністерство охорони здоров'я Канади заявило населенню, що вакцина проти коронавірусної інфекції компанії AstraZeneca є безпечною. Загалом Канада замовила 20 мільйонів доз вакцини AstraZeneca, а також має отримати 1,9 мільйона доз препарату в межах ініціативи COVAX.
Зверніть увагу! Данія і Норвегія тимчасово призупинили її використання через можливі побічні ефекти. В Австрії після вакцинації померла 49-річна медсестра, а у Данії 60-річна жінка. Причиною смертей став тромбоз.