Від учора на коронавірус захворіли понад 8 тисяч людей, близько 300 – померли від ускладнень. У чотирьох областях за минулу добу не провели жодного щеплення. Водночас стартує вакцинація китайським препаратом Sinovac. МОЗ оновило карантинне зонування. Індія вийшла на друге місце в світі за кількістю інфікованих коронавірусом. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 12 квітня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика COVID-19

На жаль, від ускладнень, викликаних коронавірусом, за минулу добу померло 287 людей. Також за минулу добу госпіталізовано 2 770 людей з діагнозом COVID-19 чи підозрою на недугу. Водночас видужали від коронавірусу 5 355 мешканців країни.

Днем раніше Новини про коронавірус 11 квітня: низька ефективність китайських вакцин та успіхи Польщі

За добу лабораторії провели 40 109 тестувань на коронавірус: методом ПЛР – 20 831, методом ІФА – 6 133, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 145).

Від початку пандемії: Інфікувались SARS-CoV-2 – 1 861 105 мешканців України.

Від ускладнень хвороби померли – 37 301 пацієнт.

Станом на 12 квітня видужали від коронавірусу – 1 416 215 людей.

Скільки вакцинованих

За 11 квітня 2021 року в Україні вакцинували 1 216 людей проти COVID-19. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 378 266 людей.

Щеплення проводили 34 мобільні бригади з імунізації та 81 пункт щеплення. Найбільше щеплень зробили у Вінницькій, Львівській, Тернопільській і Харківській областях.

Зверніть увагу! За минулу добу жодного щеплення не зробили: в Миколаївській, Полтавській, Херсонській і Черкаській областях.

Кількість інфікувань та щеплень в регіонах за добу:

м. Київ – 537 випадків/ 60 щеплень;

Вінницька область – 159 випадків/ 120 щеплень;

Волинська область – 247 випадків/ 10 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 112 випадків/ 10 щеплень;

Донецька область – 327 випадків/ 10 щеплень;

Житомирська область – 349 випадків/ 40 щеплень;

Закарпатська – 62 випадки/ 10 щеплень;

Запорізька область – 260 випадків/ 70 щеплень;

Івано-Франківська область – 49 випадків/ 66 щеплень;

Київська область – 477 випадків/ 50 щеплень;

Кіровоградська область – 149 випадків/ 10 щеплень;

Луганська область – 43 випадки/ 30 щеплень;

Львівська область – 590 випадків/ 170 щеплень;

Миколаївська область – 303 випадки/ 0 щеплень;

Одеська область – 443 випадки/ 90 щеплень;

Полтавська область – 136 випадків/ 0 щеплень;

Рівненська область – 174 випадки/ 50 щеплень;

Сумська область – 377 випадків/ 10 щеплень;

Тернопільська область – 315 випадків/ 150 щеплень;

Харківська область – 595 випадків/ 120 щеплень;

Херсонська область – 195 випадків/ 0 щеплень;

Хмельницька область – 149 випадків/ 110 щеплень;

Черкаська область – 385 випадків/ 0 щеплень;

Чернівецька область – 168 випадків/ 20 щеплень;

Чернігівська область – 255 випадків/ 10 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 11 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 441 989 людей.



Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу

До теми Вчителів, які працюватимуть на ЗНО, будуть вакцинувати китайським препаратом

В Україні стартувала вакцинація китайським препаратом Sinovac

Джерело: телеграм Ольги Василевської-Смаглюк

Китайська вакцина компанії Sinovac (CoronaVac) вже пройшла лабораторний контроль в Україні. 12 квітня стартувала вакцинація цим препаратом. Нагадаємо, що загалом в країну прибуло 215 тисяч доз препарату.

Народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що вакциною компанії Sinovac будуть прищеплювати маломобільні групи населення та працівників критичної інфраструктури.

У МОЗ заявили про пікове навантаження на службу екстреної медицини

Заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак під час брифінгу повідомила про пікове навантаження на екстрену медичну службу. Так, у середньому бригади екстреної медичної допомоги здійснюють близько 17-19 тисяч виїздів на добу.

Ірина Микичак “Ми протягом останнього тижня маємо пікові навантаження на службу екстреної медичної допомоги. У нас високий рівень госпіталізацій”.

За словами заступниці очільника МОЗ, високий рівень виїздів у Запорізькій, Одеській та Харківській областях. Водночас дещо стабілізувалося навантаження у місті Київ.

МОЗ оновило показники захворюваності

Джерело: МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я оновили показники захворюваності COVID-19 у регіонах. Одразу 3 області перебувають за крок до червоної зони.

Згідно з новими даними, на Донеччині, Полтавщині та Черкащині можуть суттєво посилити карантині обмеження. У цих регіонах впродовж трьох днів одразу два показники перевищують норму – коефіцієнт виявлення випадків інфікування та рівень госпіталізацій.

У Донецькій області коефіцієнт інфікування становить 21% при нормі 20%, а рівень госпіталізацій 73,9% при нормі 60%. У Полтавській області 20,1% і 81,4 відповідно. У Черкаській області - 22,9% і 92,3%.



Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Більше про ситуацію в регіонах з COVID-19 дивіться у сюжеті:

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 136 мільйонів хворих на коронавірус, з них близько 78 мільйонів пацієнтів уже подолали хворобу. Втім, 2 936 018 померли від ускладнень, спричинених недугою.

У Великій Британії пом'якшують карантинні обмеження

Джерело: BBC

З понеділка, з 12 квітня у Великій Британії пом'якшують карантинні обмеження, які ввели через пандемію COVID-19 та новий штам коронавірусу. Зокрема, у країні скасовують комендантську годину, яка діяла раніше. З 12 квітня у країні можуть відкритися всі магазини і салони краси. Тренажерні зали, басейни, бібліотеки та зоопарки також можуть знову запрацювати.

У Великій Британії захворюваність йде на спад. Близько 60% дорослого населення отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.

Спалах COVID в Індії: призупинено експорт Ремдесивіру

Джерело: пресслужба МОЗ Індії

Індія призупинила експорт препарату Ремдесивір, який застосовують під час лікування коронавірусу, через зростання захворюваності в країні.

Індія вийшла на друге місце у світі за кількістю заражень COVID-19. У МОЗ країни повідомляють, що за минулу добу зафіксували понад 168 тисяч нових хворих, а 904 людини померли.

Дослідження про коронавірус

Сонце зменшує ризик смерті від коронавірусу

Джерело: Wiley online library

Дослідники з Единбурга порівняли рівень смертності з сонячною активністю в різних країнах і прийшли до висновку, що ультрафіолетове випромінювання дійсно надає рятівний вплив. Однак вітамін D тут ні до чого.

Дослідники порівняли всі зареєстровані випадки смерті від COVID-19 в континентальній частині США з рівнем ультрафіолетового випромінювання у 2474 округах за той же період.

Зверніть увагу! Виявилося, що люди, які живуть в районах з найвищим рівнем впливу УФА-променів, мали менше шансів померти від COVID-19 в порівнянні з жителями менш сонячних районів.

Автори дослідження підкреслили, що зниження ризику смертності через сонячну активність не можна пояснити підвищеним рівнем вітаміну D. У дослідження були включені тільки області з низьким рівнем UVB-випромінювання, необхідного для достатнього вироблення вітаміну D в організмі