Новини про коронавірус 12 квітня: в Україні почали використовувати нову вакцину, нове зонування

Джерело:24 канал
Від учора на коронавірус захворіли понад 8 тисяч людей, близько 300 – померли від ускладнень. У чотирьох областях за минулу добу не провели жодного щеплення. Водночас стартує вакцинація китайським препаратом Sinovac. МОЗ оновило карантинне зонування. Індія вийшла на друге місце в світі за кількістю інфікованих коронавірусом. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 12 квітня.
На жаль, від ускладнень, викликаних коронавірусом, за минулу добу померло 287 людей. Також за минулу добу госпіталізовано 2 770 людей з діагнозом COVID-19 чи підозрою на недугу. Водночас видужали від коронавірусу 5 355 мешканців країни.
Днем раніше Новини про коронавірус 11 квітня: низька ефективність китайських вакцин та успіхи ПольщіЗа добу лабораторії провели 40 109 тестувань на коронавірус: методом ПЛР – 20 831, методом ІФА – 6 133, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 145).
За 11 квітня 2021 року в Україні вакцинували 1 216 людей проти COVID-19. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 378 266 людей.
Щеплення проводили 34 мобільні бригади з імунізації та 81 пункт щеплення. Найбільше щеплень зробили у Вінницькій, Львівській, Тернопільській і Харківській областях.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 11 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 441 989 людей.
Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу
До теми Вчителів, які працюватимуть на ЗНО, будуть вакцинувати китайським препаратом
Джерело: телеграм Ольги Василевської-Смаглюк
Китайська вакцина компанії Sinovac (CoronaVac) вже пройшла лабораторний контроль в Україні. 12 квітня стартувала вакцинація цим препаратом. Нагадаємо, що загалом в країну прибуло 215 тисяч доз препарату.
Народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що вакциною компанії Sinovac будуть прищеплювати маломобільні групи населення та працівників критичної інфраструктури.
Заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак під час брифінгу повідомила про пікове навантаження на екстрену медичну службу. Так, у середньому бригади екстреної медичної допомоги здійснюють близько 17-19 тисяч виїздів на добу.
“Ми протягом останнього тижня маємо пікові навантаження на службу екстреної медичної допомоги. У нас високий рівень госпіталізацій”.
За словами заступниці очільника МОЗ, високий рівень виїздів у Запорізькій, Одеській та Харківській областях. Водночас дещо стабілізувалося навантаження у місті Київ.
Джерело: МОЗ
У Міністерстві охорони здоров'я оновили показники захворюваності COVID-19 у регіонах. Одразу 3 області перебувають за крок до червоної зони.
Згідно з новими даними, на Донеччині, Полтавщині та Черкащині можуть суттєво посилити карантині обмеження. У цих регіонах впродовж трьох днів одразу два показники перевищують норму – коефіцієнт виявлення випадків інфікування та рівень госпіталізацій.
У Донецькій області коефіцієнт інфікування становить 21% при нормі 20%, а рівень госпіталізацій 73,9% при нормі 60%. У Полтавській області 20,1% і 81,4 відповідно. У Черкаській області - 22,9% і 92,3%.
Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Більше про ситуацію в регіонах з COVID-19 дивіться у сюжеті:
Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 136 мільйонів хворих на коронавірус, з них близько 78 мільйонів пацієнтів уже подолали хворобу. Втім, 2 936 018 померли від ускладнень, спричинених недугою.
Джерело: BBC
З понеділка, з 12 квітня у Великій Британії пом'якшують карантинні обмеження, які ввели через пандемію COVID-19 та новий штам коронавірусу. Зокрема, у країні скасовують комендантську годину, яка діяла раніше. З 12 квітня у країні можуть відкритися всі магазини і салони краси. Тренажерні зали, басейни, бібліотеки та зоопарки також можуть знову запрацювати.
У Великій Британії захворюваність йде на спад. Близько 60% дорослого населення отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.
Джерело: пресслужба МОЗ Індії
Індія призупинила експорт препарату Ремдесивір, який застосовують під час лікування коронавірусу, через зростання захворюваності в країні.
Індія вийшла на друге місце у світі за кількістю заражень COVID-19. У МОЗ країни повідомляють, що за минулу добу зафіксували понад 168 тисяч нових хворих, а 904 людини померли.
Джерело: Wiley online library
Дослідники з Единбурга порівняли рівень смертності з сонячною активністю в різних країнах і прийшли до висновку, що ультрафіолетове випромінювання дійсно надає рятівний вплив. Однак вітамін D тут ні до чого.
Дослідники порівняли всі зареєстровані випадки смерті від COVID-19 в континентальній частині США з рівнем ультрафіолетового випромінювання у 2474 округах за той же період.Зверніть увагу! Виявилося, що люди, які живуть в районах з найвищим рівнем впливу УФА-променів, мали менше шансів померти від COVID-19 в порівнянні з жителями менш сонячних районів.
Автори дослідження підкреслили, що зниження ризику смертності через сонячну активність не можна пояснити підвищеним рівнем вітаміну D. У дослідження були включені тільки області з низьким рівнем UVB-випромінювання, необхідного для достатнього вироблення вітаміну D в організмі