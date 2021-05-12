Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу в Україні виявили 4 538 випадків передачі коронавірусної інфекції. Відомо про 356 смертей серед пацієнтів з COVID-19.

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Серед хворих 180 дітей та 142 медпрацівники. Госпіталізації потребували 1 349 пацієнтів з діагнозом COVID-19 чи вираженою симптоматикою хвороби. Водночас одужали 19 766 людей.

Від учора лабораторії здійснили 71 383 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР – 38 959, методом ІФА – 12 617, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 807. За весь час пандемії в Україні захворіли 2 129 073 людини, з них станом на 12 травня одужали 1 797 136 пацієнтів. Водночас від ускладнень хвороби померли 46 987.

Статистика захворювань та щеплень в регіонах за добу:

м. Київ – 627 випадків/ 1 217 щеплень;

Вінницька область – 63 випадки/ 850 щеплень;

Волинська область – 139 випадків/ 467 щеплень;

Дніпропетровська область – 211 випадків/ 1 649 щеплень;

Донецька область – 356 випадків/ 970 щеплень;

Житомирська область – 60 випадків/ 578 щеплень;

Закарпатська – 12 випадків/ 489 щеплень;

Запорізька область – 275 випадків/ 1 190 щеплень;

Івано-Франківська область – 31 випадок/ 857 щеплень;

Київська область – 169 випадків/ 619 щеплень;

Кіровоградська область – 52 випадки/ 458 щеплень;

Луганська область – 199 випадків/ 554 щеплення;

Львівська область – 136 випадків/ 1 881 щеплення;

Миколаївська область – 132 випадки/ 851 щеплення;

Одеська область – 150 випадків/ 886 щеплень;

Полтавська область – 380 випадків/ 616 щеплень;

Рівненська область – 471 випадок/ 514 щеплень;

Сумська область – 58 випадків/ 339 щеплень;

Тернопільська область – 54 випадки/ 693 щеплення;

Харківська область – 345 випадків/ 325 щеплень;

Херсонська область – 31 випадок/ 50 щеплень;

Хмельницька область – 153 випадки/ 661 щеплення;

Черкаська область – 304 випадки/ 591 щеплення;

Чернівецька область – 65 випадків/ 540 щеплень;

Чернігівська область – 65 випадків/ 419 щеплень.

Темпи вакцинації

За минулу добу щеплення проти коронавірусу отримали 18 264 людини. Від початку вакцинальної кампанії вакциновано уже 882 621 людину, з них отримали 1 дозу – 882 619 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 928 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Ляшко обурився через вакцинацію поза чергою

Джерело: "Сьогодні"

Через випадки вакцинації поза чергою і не груп ризику у МОЗ готують перевірку та обіцяють покарати винних, які дозволили ці порушення. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами найчастіше такі випадки трапляються у Києві та рідше у Львові.

"Через це була заява Київської міської державної адміністрації, яка з’явилася після селекторної наради в МОЗ і додаткових розмов міністерства із заступником КМДА, керівником департаменту охорони здоров’я, де ми чітко наголосили на алгоритмах вакцинації, яких повинні дотримуватися усі", – заявив Ляшко.

За його словами, зараз вакцинуються у пунктах щеплень вакциною AstraZeneca люди 65 років з пріоритетом для людей похилого віку і з хронічними захворюваннями.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Чи можна буде перетинати кордони ЄС без COVID-паспорта

Джерело: Інтерфакс-Україна

Вакцинний талон не буде панацеєю для перетину кордонів. Євросоюз може запропонувати й інші варіанти для подорожей.

Заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер вважає, що для перетину кордонів наявність COVID-сертифіката не буде обов'язковим. На його думку, будуть й інші шляхи. Кучер зауважив, що вакцинні сертифікати в Україні точно будуть, але це не станеться швидше, ніж в ЄС. Також поки що немає рішення, чи потрібно буде робити тести на COVID-19 для перетину кордонів у випадку відсутності сертифіката.