Новини про коронавірус 12 травня: COVID-паспорт в Україні, дослідження про імунітет

За минулу добу, 11 травня, в Україні підтвердили 4 538 нових випадків інфікування коронавірусом. Заступник міністра охорони здоров'я вважає, що Євросоюз може запропонувати й інші варіанти для подорожей, не лише COVID-паспорт. Дослідники змінили думку про тривалість імунітету до коронавірусної інфекції. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 12 травня.
Новини про коронавірус в Україні
Захворюваність на COVID-19
Джерело: фейсбук Максима Степанова
За минулу добу в Україні виявили 4 538 випадків передачі коронавірусної інфекції. Відомо про 356 смертей серед пацієнтів з COVID-19.
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Серед хворих 180 дітей та 142 медпрацівники. Госпіталізації потребували 1 349 пацієнтів з діагнозом COVID-19 чи вираженою симптоматикою хвороби. Водночас одужали 19 766 людей.
Від учора лабораторії здійснили 71 383 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР – 38 959, методом ІФА – 12 617, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 807. За весь час пандемії в Україні захворіли 2 129 073 людини, з них станом на 12 травня одужали 1 797 136 пацієнтів. Водночас від ускладнень хвороби померли 46 987.
Статистика захворювань та щеплень в регіонах за добу:
- м. Київ – 627 випадків/ 1 217 щеплень;
- Вінницька область – 63 випадки/ 850 щеплень;
- Волинська область – 139 випадків/ 467 щеплень;
- Дніпропетровська область – 211 випадків/ 1 649 щеплень;
- Донецька область – 356 випадків/ 970 щеплень;
- Житомирська область – 60 випадків/ 578 щеплень;
- Закарпатська – 12 випадків/ 489 щеплень;
- Запорізька область – 275 випадків/ 1 190 щеплень;
- Івано-Франківська область – 31 випадок/ 857 щеплень;
- Київська область – 169 випадків/ 619 щеплень;
- Кіровоградська область – 52 випадки/ 458 щеплень;
- Луганська область – 199 випадків/ 554 щеплення;
- Львівська область – 136 випадків/ 1 881 щеплення;
- Миколаївська область – 132 випадки/ 851 щеплення;
- Одеська область – 150 випадків/ 886 щеплень;
- Полтавська область – 380 випадків/ 616 щеплень;
- Рівненська область – 471 випадок/ 514 щеплень;
- Сумська область – 58 випадків/ 339 щеплень;
- Тернопільська область – 54 випадки/ 693 щеплення;
- Харківська область – 345 випадків/ 325 щеплень;
- Херсонська область – 31 випадок/ 50 щеплень;
- Хмельницька область – 153 випадки/ 661 щеплення;
- Черкаська область – 304 випадки/ 591 щеплення;
- Чернівецька область – 65 випадків/ 540 щеплень;
- Чернігівська область – 65 випадків/ 419 щеплень.
Темпи вакцинації
За минулу добу щеплення проти коронавірусу отримали 18 264 людини. Від початку вакцинальної кампанії вакциновано уже 882 621 людину, з них отримали 1 дозу – 882 619 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 928 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Ляшко обурився через вакцинацію поза чергою
Джерело: "Сьогодні"
Через випадки вакцинації поза чергою і не груп ризику у МОЗ готують перевірку та обіцяють покарати винних, які дозволили ці порушення. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами найчастіше такі випадки трапляються у Києві та рідше у Львові.
"Через це була заява Київської міської державної адміністрації, яка з’явилася після селекторної наради в МОЗ і додаткових розмов міністерства із заступником КМДА, керівником департаменту охорони здоров’я, де ми чітко наголосили на алгоритмах вакцинації, яких повинні дотримуватися усі", – заявив Ляшко.
За його словами, зараз вакцинуються у пунктах щеплень вакциною AstraZeneca люди 65 років з пріоритетом для людей похилого віку і з хронічними захворюваннями.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Чи можна буде перетинати кордони ЄС без COVID-паспорта
Джерело: Інтерфакс-Україна
Вакцинний талон не буде панацеєю для перетину кордонів. Євросоюз може запропонувати й інші варіанти для подорожей.
Заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер вважає, що для перетину кордонів наявність COVID-сертифіката не буде обов'язковим. На його думку, будуть й інші шляхи. Кучер зауважив, що вакцинні сертифікати в Україні точно будуть, але це не станеться швидше, ніж в ЄС. Також поки що немає рішення, чи потрібно буде робити тести на COVID-19 для перетину кордонів у випадку відсутності сертифіката.
Новини про коронавірус у світі 12 травня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: РНБО України
Від початку пандемії COVID-19 у світі виявили понад 159 мільйонів хворих на коронавірус. Більш ніж 95 мільйонів інфікованих вже одужали. Натомість 3 317 219 пацієнтів, на жаль, померли від ускладнень та супутніх захворювань.
В Індії смертність від коронавірусу сягнула максимальних показників
Джерело: MIB India
В Індії катастрофічна ситуація з коронавірусом. Впродовж минулої доби зареєстрували новий рекорд смертності внаслідок ускладнень коронавірусу.
За даними Міністерства охорони здоров'я і сімейного добробуту країни, впродовж доби померли 4205 пацієнтів з COVID-19. Попередній рекорд фіксували 8 травня, коли внаслідок ускладнень захворювання померли 4187 людей.
Показник добової захворюваності на коронавірус в Індії також залишається високим. Від учора зареєстрували 34 8421 випадок інфікування. Всього з початку пандемії в країні захворіли понад 23 мільйони людей, понад 254 тисяч пацієнтів померли від наслідків захворювання.
Вчені змінили думку про тривалість імунітету до COVID-19
Джерело: The Lancet
Дослідники спостерігали за 43 тисячами пацієнтів у Катарі, які отримали позитивний тест на антитіла до SARS-COV-2 впродовж 4 – 8 місяців. Всі вони регулярно проходили тестування на COVID-19.
- Лише у 314 пацієнтів (0,7% з контрольної групи) зафіксували повторне зараження (згідно з ПЛР-тестами).
- Трохи менше, ніж у половини з них наявність повторного COVID-19.
Вчені також використовували генетичне секвенування, щоб з точністю встановити факт повторного зараження. Так, вдалося встановити, що факт наявності антитіл до SARS-COV-2 у крові пацієнта знижує ризик повторного зараження в середньому на 95% протягом семи місяців після хвороби.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Провели перші дослідження комбінованої вакцини проти грипу та COVID-19
Джерело: Novavax Inc
Американська біотехнологічна компанія Novavax Inc оприлюднила результати досліджень своєї комбінованої вакцини від COVID-19 і сезонного грипу А та В на хом'яків і тхорах. За даними компанії, препарат викликав у тварин вироблення імунної відповіді проти обох вірусів.
Чотирьохвалентна вакцина NanoFlu / NVX-CoV2373 є комбінацію двох вакцин Novavax, від грипу і від COVID-19. Остання створена на основі інактивованого (убитого) вірусу, S-білок SARS-CoV-2 представлений у вигляді рекомбінантних наночастинок. За результатами другої та третьої фази клінічних випробувань її ефективність склала 89,3%.