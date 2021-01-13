В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 6 409 людей. Ефективність вакцини CoronaVac китайської компанії SinoVac, яку хоче закупити Україна, становить 50,38%. За 12 січня у світі від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 15 711 хворих – найвищий показник під час пандемії. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 13 січня.

Новини про коронавірус в Україні 13 січня

Чиатйте також Новини про коронавірус 12 січня: дані про якість вакцини, яка буде в Україні, розшифровка геному

В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 6 409 людей. Серед нових випадків інфікування 187 дітей та 367 медпрацівників.

Станом на 13 січня на коронавірус захворіли понад 1 мільйон 130 тисяч українців. 826 871 пацієнт одужав, внаслідок ускладненого перебігу COVID-19 20 214 людей померли.

Поширення коронавірусу в регіонах за добу:

м. Київ – 906 випадків;

Вінницька область – 211 випадків;

Волинська область – 143 випадки;

Дніпропетровська область – 105 випадків;

Донецька область – 189 випадків;

Житомирська область – 101 випадок;

Закарпатська область – 100 випадків;

Запорізька область – 529 випадків;

Івано-Франківська область – 134 випадки;

Київська область – 280 випадків;

Кіровоградська область – 117 випадків;

Луганська область – 228 випадків;

Львівська область – 277 випадків;

Миколаївська область – 172 випадки;

Одеська область – 513 випадків;

Полтавська область – 356 випадків;

Рівненська область – 235 випадків;

Сумська область – 159 випадків;

Тернопільська область – 127 випадків;

Харківська область – 521 випадок;

Херсонська область – 141 випадок;

Хмельницька область – 348 випадків;

Черкаська область – 269 випадків;

Чернівецька область – 165 випадків;

Чернігівська область – 83 випадки.

Дві області не виконують норми щодо тестування на коронавірус

У двох областях проводять недостатню кількість тестувань на коронавірус. Йдеться про Закарпатську та Львівську області – 46,4 і 47,5 тестів відповідно при нормі 48 на 100 тисяч населення.

Також в Україні немає жодної області, де лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені більш ніж на 50%. В середньому по країні заповнені 32,9% ліжок. Всього введено 66 260 таких ліжок.



Головне про карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

Ефективність вакцини SinoVac, яку очікує Україна, ледь перевищує 50%

Ефективність вакцини CoronaVac китайської компанії SinoVac, яку хоче закупити Україна, становить 50,38%. Такі результати оприлюднив бразильський інститут Бутантан, який провів клінічні дослідження китайського препарату.

Ефективності у понад 50% достатньо для підтвердження дієвості вакцини й затвердження більшістю медичних регуляторів.

Що відомо про дослідження

У випробуваннях взяли участь понад 13 тисяч добровольців.

Результати включають дані про волонтерів, які перехворіли коронавірусом у легкій формі.

Побічні ефекти були в незначного відсотка учасників.

Повних даних щодо клінічних досліджень інститут Бутантан поки не оприлюднив через нібито заборону компанії-виробника. Водночас уже розкриті дані установа передасть медичному регулятору Бразилії, який вирішить, чи потрібно реєструвати вакцину в країні.

Україні повернуть гроші за неефективну вакцину

У Міністерстві охорони здоров'я чекають на звіт про вакцину SinoVac від китайського виробника. Якщо ефективність виявиться меншою, аніж 70%, то гроші Україні повернуть.

"Якщо препарат не відповідатиме цим стандартам, то компанія відшкодовує витрати у повному обсязі. У нас є банківська гарантія", – сказав Степанов.



План вакцинації українців від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 13 січня

Згідно з даними РНБО України, від початку пандемії у світі зафіксували понад 91,6 мільйонів хворих на коронавірус. Більш ніж 50 мільйонів вже одужали, але 1 963 663 пацієнти померли внаслідок ускладнень.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 22 848 706;

Індія – 10 495 147;

Бразилія – 8 195 637;

Росія – 3 434 934;

Велика Британія – 3 173 291.

Мутацію коронавірусу з ПАР виявили в Німеччині

У Німеччині виявили перший випадок мутації коронавірусу B.1.351, який походить з Південно-Африканської Республіки. Водночас перший тест на коронавірус у хворих після прибуття з ПАР показав негативний результат.

Що відомо про мутацію коронавірусу з ПАР Її виявили у грудні 2020 року, приблизно в той час, що й мутацію коронавірусу в Британії. Британський варіант коронавірусу вважають потенційно заразнішим, ніж попередній варіанти, які реєстрували в Німеччині.

У Pfizer назвали умову ефективності їхньої вакцини

Вакцина Pfizer/BioNTech може гарантувати ефективність імунізації до 95%, якщо друга ін’єкція буде зроблена не пізніше ніж за 3 тижні після першої.

Національна медична академія рекомендувала дотримуватися графіку вакцинації, встановленого виробником (21 день для Pfizer / BioNTech, 28 днів для Moderna); відкласти введення другої дози лише за критичних обставин (відсутність доз) але не довше, ніж на 3 тижні та зарезервувати необхідну кількість доз вакцини для людей у ​​віці до 50 років.

Вакцину для захисту тварин від COVID-19 розробляють у Фінляндії

Науковці з Фінляндії створюють вакцину проти коронавірусу для тварин. Майбутня вакцина повинна надати імунний захист від хвороби насамперед норкам та єнотоподібним собакам. Тестування вакцини для тварин може тривати кілька місяців.